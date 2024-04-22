https://ukraina.ru/20240422/1054620788.html

"Армата" пригодится на будущее: военный эксперт объяснил, как танк "Царь-мангал" таранит минные поля ВСУ

"Армата" пригодится на будущее: военный эксперт объяснил, как танк "Царь-мангал" таранит минные поля ВСУ - 22.04.2024 Украина.ру

"Армата" пригодится на будущее: военный эксперт объяснил, как танк "Царь-мангал" таранит минные поля ВСУ

Для решения задач по разминированию необязательно использовать танк "Армата", потому что он очень дорогой и пригодится для будущих войн. Но танков Т-72 у российской армии много, их можно активно использовать для такого рода целей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-04-22T03:10

2024-04-22T03:10

2024-04-22T03:10

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владимир евсеев

танки

армата

т-72 "урал"

бронетехника

штурм

дроны

десант

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Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как российские войска в Красногоровке применили "Царь-мангал" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов.Наличие таких дополнительных средств защиты дает возможность "Царь-мангалу" быть тараном для прохода в заграждениях и минных полях, сказал эксперт.Такой танк создает много преимуществ для штурмовых групп. Когда он делает проход, в эту брешь достаточно быстро могут влететь БМП с десантом, добавил специалист."Царь-мангал" - это хороший опыт, потому что до сих пор ни у одной из сторон нет эффективных систем разминирования. Тот же "Змей Горыныч" (боевая машина УР-77 "Метеорит") не проявил себя так, как на него изначально рассчитывали, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру

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