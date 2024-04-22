"Армата" пригодится на будущее: военный эксперт объяснил, как танк "Царь-мангал" таранит минные поля ВСУ
Для решения задач по разминированию необязательно использовать танк "Армата", потому что он очень дорогой и пригодится для будущих войн. Но танков Т-72 у российской армии много, их можно активно использовать для такого рода целей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как российские войска в Красногоровке применили "Царь-мангал" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов.
Наличие таких дополнительных средств защиты дает возможность "Царь-мангалу" быть тараном для прохода в заграждениях и минных полях, сказал эксперт.
Такой танк создает много преимуществ для штурмовых групп. Когда он делает проход, в эту брешь достаточно быстро могут влететь БМП с десантом, добавил специалист.
"Для решения таких задач нам необязательно использовать танк "Армата", потому что он очень дорогой и нужен нам для будущих войн. А Т-72 у нас много. Мы их можем активно использовать для такого рода целей", - подчеркнул Евсеев.
"Царь-мангал" - это хороший опыт, потому что до сих пор ни у одной из сторон нет эффективных систем разминирования. Тот же "Змей Горыныч" (боевая машина УР-77 "Метеорит") не проявил себя так, как на него изначально рассчитывали, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру
19 апреля, 17:00Даниил Туленков о "Шторм Z": Мужество заключенных на войне нельзя объяснить только стремлением к свободеНабор в "Шторм Z" отличался от того набора, который проводила ЧВК "Вагнер". Здесь упор в большей степени делается на людей в большей степени социализированных, оказавшихся в местах лишения свободы в силу тех или иных обстоятельств, которые не отменяют виновность человека