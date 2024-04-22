"Армата" пригодится на будущее: военный эксперт объяснил, как танк "Царь-мангал" таранит минные поля ВСУ - 22.04.2024 Украина.ру
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"Армата" пригодится на будущее: военный эксперт объяснил, как танк "Царь-мангал" таранит минные поля ВСУ
"Армата" пригодится на будущее: военный эксперт объяснил, как танк "Царь-мангал" таранит минные поля ВСУ - 22.04.2024 Украина.ру
"Армата" пригодится на будущее: военный эксперт объяснил, как танк "Царь-мангал" таранит минные поля ВСУ
Для решения задач по разминированию необязательно использовать танк "Армата", потому что он очень дорогой и пригодится для будущих войн. Но танков Т-72 у российской армии много, их можно активно использовать для такого рода целей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-04-22T03:10
2024-04-22T03:10
новости
россия
владимир евсеев
танки
армата
т-72 "урал"
бронетехника
штурм
дроны
десант
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Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как российские войска в Красногоровке применили "Царь-мангал" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов.Наличие таких дополнительных средств защиты дает возможность "Царь-мангалу" быть тараном для прохода в заграждениях и минных полях, сказал эксперт.Такой танк создает много преимуществ для штурмовых групп. Когда он делает проход, в эту брешь достаточно быстро могут влететь БМП с десантом, добавил специалист."Царь-мангал" - это хороший опыт, потому что до сих пор ни у одной из сторон нет эффективных систем разминирования. Тот же "Змей Горыныч" (боевая машина УР-77 "Метеорит") не проявил себя так, как на него изначально рассчитывали, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, владимир евсеев, танки, армата, т-72 "урал", бронетехника, штурм, дроны, десант, сво, вс рф, мины
Новости, Россия, Владимир Евсеев, танки, Армата, Т-72 "Урал", бронетехника, штурм, дроны, десант, СВО, ВС РФ, мины

"Армата" пригодится на будущее: военный эксперт объяснил, как танк "Царь-мангал" таранит минные поля ВСУ

03:10 22.04.2024
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРазминирование местности в Чеченской Республике
Разминирование местности в Чеченской Республике - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Для решения задач по разминированию необязательно использовать танк "Армата", потому что он очень дорогой и пригодится для будущих войн. Но танков Т-72 у российской армии много, их можно активно использовать для такого рода целей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как российские войска в Красногоровке применили "Царь-мангал" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов.
Наличие таких дополнительных средств защиты дает возможность "Царь-мангалу" быть тараном для прохода в заграждениях и минных полях, сказал эксперт.
Такой танк создает много преимуществ для штурмовых групп. Когда он делает проход, в эту брешь достаточно быстро могут влететь БМП с десантом, добавил специалист.
"Для решения таких задач нам необязательно использовать танк "Армата", потому что он очень дорогой и нужен нам для будущих войн. А Т-72 у нас много. Мы их можем активно использовать для такого рода целей", - подчеркнул Евсеев.
"Царь-мангал" - это хороший опыт, потому что до сих пор ни у одной из сторон нет эффективных систем разминирования. Тот же "Змей Горыныч" (боевая машина УР-77 "Метеорит") не проявил себя так, как на него изначально рассчитывали, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру
Даниил Туленков
19 апреля, 17:00
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НовостиРоссияВладимир ЕвсеевтанкиАрматаТ-72 "Урал"бронетехникаштурмдроныдесантСВОВС РФмины
 
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Заголовок открываемого материала
03:50Грозный "Царь-мангал": эксперт рассказал, как уникальный танк делает "проходы" и помогает штурмовикам
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