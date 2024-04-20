https://ukraina.ru/20240420/1054623917.html
Атаки ВСУ по территории России планируют в НАТО под руководством США - депутат Ивлев
Атаки ВСУ по территории России планируют в НАТО под руководством США - депутат Ивлев - 20.04.2024 Украина.ру
Атаки ВСУ по территории России планируют в НАТО под руководством США - депутат Ивлев
Атаки украинских войск по территории России планируются в НАТО под руководством США. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передают РИА Новости
2024-04-20T12:00
2024-04-20T12:00
2024-04-20T12:00
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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право на удары по "легитимным военным целям за пределами Украины". По его словам, Киев может сбивать российские самолеты, назвав это "частью права на самооборону". Об этом он сообщил по итогам заседания Совета НАТО-Украина, который прошел 19 апреля в режиме видеоконференции с участием глав минобороны стран блока и президента Украины Владимира Зеленского.По мнению депутата, генералы НАТО в Монсе под Брюсселем проводят командно-штабные игры для тренировки ВСУ, при этом используются карты российских регионов: Крымского полуострова, Донбасса, а также Брянской, Белгородской и других областей РФ. После чего выдаются рекомендации главкому ВСУ Александру Сырскому, уточнил Ивлев."Именно на авиабазе Рамштайн натовские инструкторы обучают летчиков "повитряных" (воздушных. – Ред.) сил и специалистов ПВО Украины, а на танковых полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard", - сказал депутат.Ивлев подчеркнул, что именно американские спутники и БпЛА обеспечивают передачу разведданных и навигационную поддержку РСЗО HIMARS, дальнобойных ракет Storm Shadow и ATACMS при нанесении ударов по мирным российским городам.
https://ukraina.ru/20240420/1054615637.html
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новости, донбасс, россия, йенс столтенберг, александр сырский, владимир зеленский, нато, всу, бпла, ракетный удар, крым, белгород, разведка
Новости, Донбасс, Россия, Йенс Столтенберг, Александр Сырский, Владимир Зеленский, НАТО, ВСУ, БПЛА, ракетный удар, Крым, Белгород, разведка
Атаки ВСУ по территории России планируют в НАТО под руководством США - депутат Ивлев
Атаки украинских войск по территории России планируются в НАТО под руководством США. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передают РИА Новости
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право на удары по "легитимным военным целям за пределами Украины". По его словам, Киев может сбивать российские самолеты, назвав это "частью права на самооборону".
Об этом он сообщил по итогам заседания Совета НАТО-Украина, который прошел 19 апреля в режиме видеоконференции с участием глав минобороны стран блока и президента Украины Владимира Зеленского.
"[Генсек НАТО Йенс] Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары", - сообщил Ивлев журналистам РИА Новости.
По мнению депутата, генералы НАТО в Монсе под Брюсселем проводят командно-штабные игры для тренировки ВСУ, при этом используются карты российских регионов: Крымского полуострова, Донбасса, а также Брянской, Белгородской и других областей РФ. После чего выдаются рекомендации главкому ВСУ Александру Сырскому, уточнил Ивлев.
"Именно на авиабазе Рамштайн натовские инструкторы обучают летчиков "повитряных" (воздушных. – Ред.) сил и специалистов ПВО Украины, а на танковых полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard", - сказал депутат.
Ивлев подчеркнул, что именно американские спутники и БпЛА обеспечивают передачу разведданных и навигационную поддержку РСЗО HIMARS, дальнобойных ракет Storm Shadow и ATACMS при нанесении ударов по мирным российским городам.