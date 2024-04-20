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Шойгу представили перспективные модели БпЛА и стрелкового оружия - Минобороны
Шойгу представили перспективные модели БпЛА и стрелкового оружия - Минобороны - 20.04.2024 Украина.ру
Шойгу представили перспективные модели БпЛА и стрелкового оружия - Минобороны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение работ по разработке нового вооружения на полигоне Московского военного округа. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе военного ведомства
2024-04-20T10:23
2024-04-20T10:23
2024-04-20T10:23
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Сергей Шойгу прибыл на полигон Московского военного округа, где проверил выполнение указаний по разработке беспилотников и стрелкового оружия с учетом опыта СВО, сообщили в пресс-службе Минобороны.В ведомстве уточнили, что все представленные дроны было созданы из отечественных материалов и элементной базы, что позволяет в кратчайшие сроки перейти к серийному выпуску. Также Шойгу представили линейку различных БпЛА, нагрузка которых варьируется от 10 до 200 кг. В том числе, перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный сбросами для использования различных типов боеприпасов. Данный беспилотник предназначен для дистанционного минирования в условиях низкой видимости. Руководитель предприятия доложил Министру обороны о готовности выпускать в месяц по 30 квадрокоптеров данного типа, в дальнейшем их выпуск планируется нарастить.Шойгу сообщил, что в Минобороны России принято решение создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Создаваемый центр будет представлять собой объединение различных предприятий и конструкторских бюро, которые занимаются разработкой и производством перспективного вооружения. Также Министру обороны РФ представили образцы стрелкового оружия, разработанные при непосредственном участии снайперов, выполнявших задачи в зоне проведения СВО. Глава военного ведомства заслушал доклад заместителя МО РФ Юнус-Бека Евкурова. Он сообщил о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебных полей для отработки навыков уничтожения дронов с помощью нового оружия.
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новости, россия, сергей шойгу, минобороны, вооружение, полигон, бпла, оружие, дроны, сво
Новости, Россия, Сергей Шойгу, Минобороны, вооружение, полигон, БПЛА, оружие, дроны, СВО
Шойгу представили перспективные модели БпЛА и стрелкового оружия - Минобороны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение работ по разработке нового вооружения на полигоне Московского военного округа. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе военного ведомства
Сергей Шойгу прибыл на полигон Московского военного округа, где проверил выполнение указаний по разработке беспилотников и стрелкового оружия с учетом опыта СВО, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве уточнили, что все представленные дроны было созданы из отечественных материалов и элементной базы, что позволяет в кратчайшие сроки перейти к серийному выпуску.
Также Шойгу представили линейку различных БпЛА, нагрузка которых варьируется от 10 до 200 кг. В том числе, перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный сбросами для использования различных типов боеприпасов. Данный беспилотник предназначен для дистанционного минирования в условиях низкой видимости.
"Повышенная помехозащищенность каналов управления и передачи данных позволяет применять данный дрон в условиях постановки противником помех. Простота эксплуатации и удобный программный интерфейс позволяют осуществлять подготовку операторов данного типа БпЛА в течение двух недель", - говорится в сообщении.
Руководитель предприятия доложил Министру обороны о готовности выпускать в месяц по 30 квадрокоптеров данного типа, в дальнейшем их выпуск планируется нарастить.
Шойгу сообщил, что в Минобороны России принято решение создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов.
Создаваемый центр будет представлять собой объединение различных предприятий и конструкторских бюро, которые занимаются разработкой и производством перспективного вооружения.
Также Министру обороны РФ представили образцы стрелкового оружия, разработанные при непосредственном участии снайперов, выполнявших задачи в зоне проведения СВО.
Глава военного ведомства заслушал доклад заместителя МО РФ Юнус-Бека Евкурова. Он сообщил о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебных полей для отработки навыков уничтожения дронов с помощью нового оружия.