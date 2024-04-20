Шойгу представили перспективные модели БпЛА и стрелкового оружия - Минобороны - 20.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240420/1054623379.html
Шойгу представили перспективные модели БпЛА и стрелкового оружия - Минобороны
Шойгу представили перспективные модели БпЛА и стрелкового оружия - Минобороны - 20.04.2024 Украина.ру
Шойгу представили перспективные модели БпЛА и стрелкового оружия - Минобороны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение работ по разработке нового вооружения на полигоне Московского военного округа. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе военного ведомства
2024-04-20T10:23
2024-04-20T10:23
новости
россия
сергей шойгу
минобороны
вооружение
полигон
бпла
оружие
дроны
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102059/54/1020595463_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_c85d7461d4d5948dcb85e87e2a384821.jpg
Сергей Шойгу прибыл на полигон Московского военного округа, где проверил выполнение указаний по разработке беспилотников и стрелкового оружия с учетом опыта СВО, сообщили в пресс-службе Минобороны.В ведомстве уточнили, что все представленные дроны было созданы из отечественных материалов и элементной базы, что позволяет в кратчайшие сроки перейти к серийному выпуску. Также Шойгу представили линейку различных БпЛА, нагрузка которых варьируется от 10 до 200 кг. В том числе, перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный сбросами для использования различных типов боеприпасов. Данный беспилотник предназначен для дистанционного минирования в условиях низкой видимости. Руководитель предприятия доложил Министру обороны о готовности выпускать в месяц по 30 квадрокоптеров данного типа, в дальнейшем их выпуск планируется нарастить.Шойгу сообщил, что в Минобороны России принято решение создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов. Создаваемый центр будет представлять собой объединение различных предприятий и конструкторских бюро, которые занимаются разработкой и производством перспективного вооружения. Также Министру обороны РФ представили образцы стрелкового оружия, разработанные при непосредственном участии снайперов, выполнявших задачи в зоне проведения СВО. Глава военного ведомства заслушал доклад заместителя МО РФ Юнус-Бека Евкурова. Он сообщил о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебных полей для отработки навыков уничтожения дронов с помощью нового оружия.
https://ukraina.ru/20240419/1054611102.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102059/54/1020595463_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_b2ccaef92a72069311624dd98767c850.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сергей шойгу, минобороны, вооружение, полигон, бпла, оружие, дроны, сво
Новости, Россия, Сергей Шойгу, Минобороны, вооружение, полигон, БПЛА, оружие, дроны, СВО

Шойгу представили перспективные модели БпЛА и стрелкового оружия - Минобороны

10:23 20.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с руководством минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с руководством минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение работ по разработке нового вооружения на полигоне Московского военного округа. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе военного ведомства
Сергей Шойгу прибыл на полигон Московского военного округа, где проверил выполнение указаний по разработке беспилотников и стрелкового оружия с учетом опыта СВО, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве уточнили, что все представленные дроны было созданы из отечественных материалов и элементной базы, что позволяет в кратчайшие сроки перейти к серийному выпуску.
Также Шойгу представили линейку различных БпЛА, нагрузка которых варьируется от 10 до 200 кг. В том числе, перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный сбросами для использования различных типов боеприпасов. Данный беспилотник предназначен для дистанционного минирования в условиях низкой видимости.
"Повышенная помехозащищенность каналов управления и передачи данных позволяет применять данный дрон в условиях постановки противником помех. Простота эксплуатации и удобный программный интерфейс позволяют осуществлять подготовку операторов данного типа БпЛА в течение двух недель", - говорится в сообщении.
Руководитель предприятия доложил Министру обороны о готовности выпускать в месяц по 30 квадрокоптеров данного типа, в дальнейшем их выпуск планируется нарастить.
Шойгу сообщил, что в Минобороны России принято решение создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов.
Создаваемый центр будет представлять собой объединение различных предприятий и конструкторских бюро, которые занимаются разработкой и производством перспективного вооружения.
Также Министру обороны РФ представили образцы стрелкового оружия, разработанные при непосредственном участии снайперов, выполнявших задачи в зоне проведения СВО.
Глава военного ведомства заслушал доклад заместителя МО РФ Юнус-Бека Евкурова. Он сообщил о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебных полей для отработки навыков уничтожения дронов с помощью нового оружия.
Дмитрий Ефимов интервью
Вчера, 17:25
Дмитрий Ефимов об ударе Израиля по Ирану: За прилет модели из авиакружка ЦАХАЛ должно быть стыдноБыл или нет ракетный удар Израиля по Ирану, в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов. Эксперт также объяснил, насколько может быть эффективна связка России и Ирана в Закавказье.
 
НовостиРоссияСергей ШойгуМиноборонывооружениеполигонБПЛАоружиедроныСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:40Боксеры стоят в клинче: военный историк о перспективах российско-украинского конфликта
10:35"Будут отнимать последнее": Гаспарян о новых реалиях Украины после ужесточения мобилизации
10:30Беспредела на Украине будет гораздо больше — Гаспарян
10:23Шойгу представили перспективные модели БпЛА и стрелкового оружия - Минобороны
10:20Эксперт сравнил угрозы Киева о наступлении со сказкой о каше из топора
10:00"Стёб и издёвка": адвокат рассказал, почему глава СБУ Малюк* преступник и по нему "тюрьма плачет"
09:47Расчеты ПВО за ночь сбили над территорией РФ 50 беспилотников - Минобороны
09:43Превратить Белгород в Газу, убийство журналиста. Главное на Украине на утро 20 апреля
09:14Летом войне дадут еще один шанс: эксперт о том, что ждет фронт в ближайшие месяцы
08:37Брешь "Царя-мангала": Евсеев рассказал о российском эксперименте на СВО
08:29Виктор Суворов и гадящая англичанка
08:08Перспективно, но маловероятно: эксперт оценил вероятность наступления ВС РФ на Харьков
23:54ВСУ безуспешно атаковали Брянскую область 6 украинскими беспилотниками
23:40В ДНР погиб один из лучших российских военкоров
23:21В Сумах прогремело не менее трех взрывов
23:07В небе над Белгородской областью сбито 3 дрона ВСУ
22:58На Украине нашли около 400 "вражеских" Telegram-каналов с информационной угрозой "уклонист"
22:35Польша может потерять средства из фондов ЕС
22:21Нидерланды выделили 200 млн евро на ПВО и снаряды для Украины
22:05Кто для нас Китай, дадут ли денег Украине и что делать с мигрантами в России – Гаспарян
Лента новостейМолния