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Что сделать Зеленскому, чтобы попить кофе в Крыму: Ищенко назвал условия, которые для этого нужны
Что сделать Зеленскому, чтобы попить кофе в Крыму: Ищенко назвал условия, которые для этого нужны - 19.04.2024 Украина.ру
Что сделать Зеленскому, чтобы попить кофе в Крыму: Ищенко назвал условия, которые для этого нужны
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил развитие отношений России и Китая и их перспективы, объяснил, почему российские миротворцы уходят из Карабаха и назвал страны, с которыми США хотят заставить воевать Россию после Украины
2024-04-19T11:04
2024-04-19T11:04
2024-04-19T11:04
видео
ростислав ищенко
россия
китай
крым
владимир зеленский
олаф шольц
госдума
ес
карабах
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00:24 – Почему российские миротворцы уходят из Карабаха?10:34 – Что происходит с отношениями России и Китая на данном этапе?27:08 – О визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай;29:45 – Паника Зеленского на саммите Евросоюза в Брюсселе: сколько ещё продержится киевский режим?38:19 – об убийстве писателя Олеся Бузины и других политических репрессиях на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Что сделать Зеленскому, чтобы попить кофе в Крыму: Ищенко назвал условия, которые для этого нужны
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил развитие отношений России и Китая и их перспективы, объяснил, почему российские миротворцы уходят из Карабаха и назвал страны, с которыми США хотят заставить воевать Россию после Украины
00:24
– Почему российские миротворцы уходят из Карабаха?10:34
– Что происходит с отношениями России и Китая на данном этапе?27:08
– О визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай;29:45
– Паника Зеленского на саммите Евросоюза в Брюсселе: сколько ещё продержится киевский режим?38:19
– об убийстве писателя Олеся Бузины и других политических репрессиях на Украине.