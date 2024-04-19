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Что сделать Зеленскому, чтобы попить кофе в Крыму: Ищенко назвал условия, которые для этого нужны

Что сделать Зеленскому, чтобы попить кофе в Крыму: Ищенко назвал условия, которые для этого нужны - 19.04.2024 Украина.ру

Что сделать Зеленскому, чтобы попить кофе в Крыму: Ищенко назвал условия, которые для этого нужны

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил развитие отношений России и Китая и их перспективы, объяснил, почему российские миротворцы уходят из Карабаха и назвал страны, с которыми США хотят заставить воевать Россию после Украины

2024-04-19T11:04

2024-04-19T11:04

2024-04-19T11:04

видео

ростислав ищенко

россия

китай

крым

владимир зеленский

олаф шольц

госдума

ес

карабах

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00:24 – Почему российские миротворцы уходят из Карабаха?10:34 – Что происходит с отношениями России и Китая на данном этапе?27:08 – О визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай;29:45 – Паника Зеленского на саммите Евросоюза в Брюсселе: сколько ещё продержится киевский режим?38:19 – об убийстве писателя Олеся Бузины и других политических репрессиях на Украине.

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