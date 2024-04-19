Что сделать Зеленскому, чтобы попить кофе в Крыму: Ищенко назвал условия, которые для этого нужны - 19.04.2024 Украина.ру
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Что сделать Зеленскому, чтобы попить кофе в Крыму: Ищенко назвал условия, которые для этого нужны
Что сделать Зеленскому, чтобы попить кофе в Крыму: Ищенко назвал условия, которые для этого нужны - 19.04.2024 Украина.ру
Что сделать Зеленскому, чтобы попить кофе в Крыму: Ищенко назвал условия, которые для этого нужны
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил развитие отношений России и Китая и их перспективы, объяснил, почему российские миротворцы уходят из Карабаха и назвал страны, с которыми США хотят заставить воевать Россию после Украины
2024-04-19T11:04
2024-04-19T11:04
видео
ростислав ищенко
россия
китай
крым
владимир зеленский
олаф шольц
госдума
ес
карабах
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00:24 – Почему российские миротворцы уходят из Карабаха?10:34 – Что происходит с отношениями России и Китая на данном этапе?27:08 – О визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай;29:45 – Паника Зеленского на саммите Евросоюза в Брюсселе: сколько ещё продержится киевский режим?38:19 – об убийстве писателя Олеся Бузины и других политических репрессиях на Украине.
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китай
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видео, ростислав ищенко, россия, китай, крым, владимир зеленский, олаф шольц, госдума, ес, карабах, российские миротворцы, кавказ, переговоры, армяне, азербайджан, франция, закавказье, турция, иран, владимир путин, бессарабия, наполеон бонапарт, запад, кнр (китай), банки, британия, индия, казахстан, санкции, юань, корея, мариуполь, донбасс, фронт, нацизм, одесса, экономика, политзаключенные, политзаключенные, обмен, деньги, армения, сша, война, конфликт, днр, донецкая народная республика, европа, ялта, видео
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Что сделать Зеленскому, чтобы попить кофе в Крыму: Ищенко назвал условия, которые для этого нужны

11:04 19.04.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил развитие отношений России и Китая и их перспективы, объяснил, почему российские миротворцы уходят из Карабаха и назвал страны, с которыми США хотят заставить воевать Россию после Украины
00:24 – Почему российские миротворцы уходят из Карабаха?
10:34 – Что происходит с отношениями России и Китая на данном этапе?
27:08 – О визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай;
29:45 – Паника Зеленского на саммите Евросоюза в Брюсселе: сколько ещё продержится киевский режим?
38:19 – об убийстве писателя Олеся Бузины и других политических репрессиях на Украине.
 
ВидеоРостислав ИщенкоРоссияКитайКрымВладимир ЗеленскийОлаф ШольцГосдумаЕСКарабахроссийские миротворцыКавказпереговорыармянеАзербайджанФранцияЗакавказьеТурцияИранВладимир ПутинБессарабияНаполеон БонапартЗападКНР (Китай)банкиБританияИндияКазахстансанкцииюаньКореяМариупольДонбассфронтнацизмОдессаэкономикаполитзаключенныеполитзаключенныеобменденьгиАрменияСШАвойнаконфликтДНРДонецкая Народная РеспубликаЕвропаЯлта
 
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