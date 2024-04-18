В Киеве от службы скрываются потенциальные военные для более чем пяти полков ВСУ - 18.04.2024 Украина.ру
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В Киеве от службы скрываются потенциальные военные для более чем пяти полков ВСУ
В Киеве от службы скрываются потенциальные военные для более чем пяти полков ВСУ - 18.04.2024 Украина.ру
В Киеве от службы скрываются потенциальные военные для более чем пяти полков ВСУ
Правоохранители разыскивают более пяти тысяч уклонистов в Киеве, которые потенциально могли бы пополнить ряды более чем пяти полков Вооруженных сил Украины. Полиция действует по запросу территориальных центров комплектации (ТЦК - военкоматов), передает телеграм-канал "Политика страны"
2024-04-18T17:12
2024-04-18T17:50
новости
киев
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мобилизация
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спецоперация
уклонисты
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Уточняется, что сегодня 4995 украинцев ищут за уклонение от прохождения военной службы в рядах ВСУ. Из них не удалось отыскать и половины, всего пойманы 1416 человек. 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. В документе прописано обязательное предоставление информации о гражданах военкоматам (ТЦК), в том числе о тех, кто живет за пределами страны, право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке украинцам грозит уголовная ответственность.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, призыв, всу, сво, спецоперация, уклонисты
Новости, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, мобилизация, призыв, ВСУ, СВО, Спецоперация, уклонисты

В Киеве от службы скрываются потенциальные военные для более чем пяти полков ВСУ

17:12 18.04.2024 (обновлено: 17:50 18.04.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккиев
киев - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Правоохранители разыскивают более пяти тысяч уклонистов в Киеве, которые потенциально могли бы пополнить ряды более чем пяти полков Вооруженных сил Украины. Полиция действует по запросу территориальных центров комплектации (ТЦК - военкоматов), передает телеграм-канал "Политика страны"
"В столичном главке сообщили, что по состоянию на 1 апреля получили 5387 обращений от ТЦК по установлению места пребывания и доставке лиц для составления админпротоколов за нарушение правила воинского учета и законодательства о мобилизации", – сказано в сообщении.
Уточняется, что сегодня 4995 украинцев ищут за уклонение от прохождения военной службы в рядах ВСУ. Из них не удалось отыскать и половины, всего пойманы 1416 человек.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. В документе прописано обязательное предоставление информации о гражданах военкоматам (ТЦК), в том числе о тех, кто живет за пределами страны, право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке украинцам грозит уголовная ответственность.
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