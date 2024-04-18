https://ukraina.ru/20240418/1054590160.html

В Киеве от службы скрываются потенциальные военные для более чем пяти полков ВСУ

В Киеве от службы скрываются потенциальные военные для более чем пяти полков ВСУ - 18.04.2024 Украина.ру

В Киеве от службы скрываются потенциальные военные для более чем пяти полков ВСУ

Правоохранители разыскивают более пяти тысяч уклонистов в Киеве, которые потенциально могли бы пополнить ряды более чем пяти полков Вооруженных сил Украины. Полиция действует по запросу территориальных центров комплектации (ТЦК - военкоматов), передает телеграм-канал "Политика страны"

2024-04-18T17:12

2024-04-18T17:12

2024-04-18T17:50

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Уточняется, что сегодня 4995 украинцев ищут за уклонение от прохождения военной службы в рядах ВСУ. Из них не удалось отыскать и половины, всего пойманы 1416 человек. 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. В документе прописано обязательное предоставление информации о гражданах военкоматам (ТЦК), в том числе о тех, кто живет за пределами страны, право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке украинцам грозит уголовная ответственность.

https://ukraina.ru/20240417/1054554801.html

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новости, киев, украина, вооруженные силы украины, мобилизация, призыв, всу, сво, спецоперация, уклонисты