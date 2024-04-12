https://ukraina.ru/20240412/1054489137.html
Оборонные украинские программы в безопасности – директором одноименного направления в УНБ стал Резников
Оборонные украинские программы в безопасности – директором одноименного направления в УНБ стал Резников - 12.04.2024 Украина.ру
Оборонные украинские программы в безопасности – директором одноименного направления в УНБ стал Резников
Бывший министр обороны Алексей Резников, широко известный благодаря громким коррупционным скандалам, стал директором "Безопасности и Оборонных Программ" Украинского института будущего (УНБ). Об этом сообщает портал "Цензор.нет", ссылаясь на соучредителя института Игоря Лиски
2024-04-12T20:34
2024-04-12T20:34
2024-04-12T20:34
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алексей резников
коррупция
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оборона
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Примечательно, что за многомиллионные коррупционные махинации, официально признанные на высоком уровне, Резникова не только не посадили, но и вновь определили на работу, связанную со сферой обороны. Прежде сообщалось, что для Резникова подготовлено место посла Украины в Великобритании. Западные СМИ писали с чем связано увольнение Резникова с поста министра обороны.
https://ukraina.ru/20231128/1051489775.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, алексей резников, коррупция, сво, министр обороны, оборона, министерство обороны украины
Новости, Украина, Алексей Резников, коррупция, СВО, министр обороны, оборона, Министерство обороны Украины
Оборонные украинские программы в безопасности – директором одноименного направления в УНБ стал Резников
Бывший министр обороны Алексей Резников, широко известный благодаря громким коррупционным скандалам, стал директором "Безопасности и Оборонных Программ" Украинского института будущего (УНБ). Об этом сообщает портал "Цензор.нет", ссылаясь на соучредителя института Игоря Лиски