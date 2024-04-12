Оборонные украинские программы в безопасности – директором одноименного направления в УНБ стал Резников - 12.04.2024 Украина.ру
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Оборонные украинские программы в безопасности – директором одноименного направления в УНБ стал Резников
Оборонные украинские программы в безопасности – директором одноименного направления в УНБ стал Резников - 12.04.2024 Украина.ру
Оборонные украинские программы в безопасности – директором одноименного направления в УНБ стал Резников
Бывший министр обороны Алексей Резников, широко известный благодаря громким коррупционным скандалам, стал директором "Безопасности и Оборонных Программ" Украинского института будущего (УНБ). Об этом сообщает портал "Цензор.нет", ссылаясь на соучредителя института Игоря Лиски
2024-04-12T20:34
2024-04-12T20:34
новости
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алексей резников
коррупция
сво
министр обороны
оборона
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Примечательно, что за многомиллионные коррупционные махинации, официально признанные на высоком уровне, Резникова не только не посадили, но и вновь определили на работу, связанную со сферой обороны. Прежде сообщалось, что для Резникова подготовлено место посла Украины в Великобритании. Западные СМИ писали с чем связано увольнение Резникова с поста министра обороны.
https://ukraina.ru/20231128/1051489775.html
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новости, украина, алексей резников, коррупция, сво, министр обороны, оборона, министерство обороны украины
Новости, Украина, Алексей Резников, коррупция, СВО, министр обороны, оборона, Министерство обороны Украины

Оборонные украинские программы в безопасности – директором одноименного направления в УНБ стал Резников

20:34 12.04.2024
 
© X / Oleksii ReznikovРезников на фоне бронемашины Senator
Резников на фоне бронемашины Senator - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© X / Oleksii Reznikov
Читать в
Бывший министр обороны Алексей Резников, широко известный благодаря громким коррупционным скандалам, стал директором "Безопасности и Оборонных Программ" Украинского института будущего (УНБ). Об этом сообщает портал "Цензор.нет", ссылаясь на соучредителя института Игоря Лиски
"Сейчас это самое актуальное направление и мы очень верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны. Ждем ваших идей, мыслей и сотрудничества. Обещаем новый уровень аналитики, содержания и дискуссии", – приводит издание его слова соучредителя.
Примечательно, что за многомиллионные коррупционные махинации, официально признанные на высоком уровне, Резникова не только не посадили, но и вновь определили на работу, связанную со сферой обороны.
Прежде сообщалось, что для Резникова подготовлено место посла Украины в Великобритании.
Западные СМИ писали с чем связано увольнение Резникова с поста министра обороны.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 13:42
"Неприлично богатый" Резников после увольнения уехал в США – КиваБывший министр обороны Украины Алексей Резников после отставки из-за коррупционных скандалов вокруг его ведомства уехал в США. Об этом 28 ноября сообщил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем телеграм-канале
 
НовостиУкраинаАлексей РезниковкоррупцияСВОминистр обороныоборонаМинистерство обороны Украины
 
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Заголовок открываемого материала
20:45Ливан атаковал Израиль 50 ракетами – СМИ
20:34Оборонные украинские программы в безопасности – директором одноименного направления в УНБ стал Резников
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