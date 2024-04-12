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Оборонные украинские программы в безопасности – директором одноименного направления в УНБ стал Резников

Оборонные украинские программы в безопасности – директором одноименного направления в УНБ стал Резников - 12.04.2024 Украина.ру

Оборонные украинские программы в безопасности – директором одноименного направления в УНБ стал Резников

Бывший министр обороны Алексей Резников, широко известный благодаря громким коррупционным скандалам, стал директором "Безопасности и Оборонных Программ" Украинского института будущего (УНБ). Об этом сообщает портал "Цензор.нет", ссылаясь на соучредителя института Игоря Лиски

2024-04-12T20:34

2024-04-12T20:34

2024-04-12T20:34

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Примечательно, что за многомиллионные коррупционные махинации, официально признанные на высоком уровне, Резникова не только не посадили, но и вновь определили на работу, связанную со сферой обороны. Прежде сообщалось, что для Резникова подготовлено место посла Украины в Великобритании. Западные СМИ писали с чем связано увольнение Резникова с поста министра обороны.

https://ukraina.ru/20231128/1051489775.html

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новости, украина, алексей резников, коррупция, сво, министр обороны, оборона, министерство обороны украины