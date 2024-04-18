Это не "Иностранный легион": эксперт рассказал, каких западных наемников размолотили ВС РФ в Славянске - 18.04.2024 Украина.ру
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Это не "Иностранный легион": эксперт рассказал, каких западных наемников размолотили ВС РФ в Славянске
Это не "Иностранный легион": эксперт рассказал, каких западных наемников размолотили ВС РФ в Славянске - 18.04.2024 Украина.ру
Это не "Иностранный легион": эксперт рассказал, каких западных наемников размолотили ВС РФ в Славянске
Французские наемники на Украине обслуживают сложную технику, которая связана с системами разведки и координатными сетками. Потому что ни одна западная армия не допустит местных жителей к сверхсекретным документам. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-04-18T05:10
2024-04-18T05:10
новости
россия
славянск
михаил онуфриенко
иностранный легион
всу
франция
иностранные наемники
украина
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В конце прошлой недели в СМИ стали поступать сообщения, что в Славянск прибыли 100 французских военнослужащих. Позднее координатор подполья в крупных украинских городах Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации, где они находились.Об этой истории все скоро забудут. Документальных подтверждений того, что 100 французских офицеров 3-го полка "Иностранного легиона" находились в Славянске, нет и быть не может, рассказал обозреватель.Понятно, что на Украине есть французские наемники. Они обслуживают сложную технику, которая связана с системами разведки и координатными сетками. Потому что ни одна западная армия не допустит местных жителей к сверхсекретным документам и сложной военной технике, подчеркнул он.Эксперт напомнил, что первые гаубицы "М-777" поставлялись Киеву без комплексов цифрового наведения. А сейчас вся разведывательная информация, которая проходит по вертикали, обслуживается иностранными специалистами, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240417/1054538970.html
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новости, россия, славянск, михаил онуфриенко, иностранный легион, всу, франция, иностранные наемники, украина
Новости, Россия, Славянск, Михаил Онуфриенко, иностранный легион, ВСУ, Франция, иностранные наемники, Украина

Это не "Иностранный легион": эксперт рассказал, каких западных наемников размолотили ВС РФ в Славянске

05:10 18.04.2024
 
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© РИА Новости . Стрингер
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Французские наемники на Украине обслуживают сложную технику, которая связана с системами разведки и координатными сетками. Потому что ни одна западная армия не допустит местных жителей к сверхсекретным документам. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
В конце прошлой недели в СМИ стали поступать сообщения, что в Славянск прибыли 100 французских военнослужащих. Позднее координатор подполья в крупных украинских городах Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации, где они находились.
Об этой истории все скоро забудут. Документальных подтверждений того, что 100 французских офицеров 3-го полка "Иностранного легиона" находились в Славянске, нет и быть не может, рассказал обозреватель.
"Этот полк работает в Южной Америке и на других направлениях не используется. Так что информация о том, что мы уничтожили именно их, — фейк", - отметил Онуфриенко.
Понятно, что на Украине есть французские наемники. Они обслуживают сложную технику, которая связана с системами разведки и координатными сетками. Потому что ни одна западная армия не допустит местных жителей к сверхсекретным документам и сложной военной технике, подчеркнул он.
Эксперт напомнил, что первые гаубицы "М-777" поставлялись Киеву без комплексов цифрового наведения. А сейчас вся разведывательная информация, которая проходит по вертикали, обслуживается иностранными специалистами, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
Алексей Кочетков интервью
Вчера, 06:17
Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" Пока мы только начинаем сосредотачиваться. Общество еще не перестроилось. Элиты не начали перестраиваться
 
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