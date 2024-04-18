https://ukraina.ru/20240418/1054566262.html

Это не "Иностранный легион": эксперт рассказал, каких западных наемников размолотили ВС РФ в Славянске

Это не "Иностранный легион": эксперт рассказал, каких западных наемников размолотили ВС РФ в Славянске - 18.04.2024 Украина.ру

Это не "Иностранный легион": эксперт рассказал, каких западных наемников размолотили ВС РФ в Славянске

Французские наемники на Украине обслуживают сложную технику, которая связана с системами разведки и координатными сетками. Потому что ни одна западная армия не допустит местных жителей к сверхсекретным документам. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-04-18T05:10

2024-04-18T05:10

2024-04-18T05:10

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В конце прошлой недели в СМИ стали поступать сообщения, что в Славянск прибыли 100 французских военнослужащих. Позднее координатор подполья в крупных украинских городах Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации, где они находились.Об этой истории все скоро забудут. Документальных подтверждений того, что 100 французских офицеров 3-го полка "Иностранного легиона" находились в Славянске, нет и быть не может, рассказал обозреватель.Понятно, что на Украине есть французские наемники. Они обслуживают сложную технику, которая связана с системами разведки и координатными сетками. Потому что ни одна западная армия не допустит местных жителей к сверхсекретным документам и сложной военной технике, подчеркнул он.Эксперт напомнил, что первые гаубицы "М-777" поставлялись Киеву без комплексов цифрового наведения. А сейчас вся разведывательная информация, которая проходит по вертикали, обслуживается иностранными специалистами, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240417/1054538970.html

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новости, россия, славянск, михаил онуфриенко, иностранный легион, всу, франция, иностранные наемники, украина