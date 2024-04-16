Глава Приднестровья выразил уверенность, что регион будет признан
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВстреча вице-премьера РФ Д. Рогозина и президента Приднестровья В. Красносельского
Народ Приднестровья заслуживает того, чтобы его регион был признан, заявил во вторник глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, информирует его пресс-служба
"Сейчас сложное время, но и его надо пройти. Правда на нашей стороне, признание Приднестровья будет. Приднестровский народ этого заслуживает", - сказал Красносельский.
Помимо этого, он обратился к членам Тираспольского союза защитников Приднестровья, которые отмечают 30-летие создания организации.
Глава республики напомнил, какая ответственность возложена на защитниках, которые не всегда должны брать в руки оружие, чтобы защитить родной край.
"Кто такой защитник Приднестровья? Это не просто человек с автоматом... Это и тот, кто защищал Родину на своем рабочем месте – обучая детей, спасая от болезней, от смерти, служа в армии, в правоохранительных органах, и тот, кто обеспечивал функциональность государства. Все они по сути своей защитники. Все приднестровцы – защитники в той или иной степени", – подчеркнул Красносельский.
По мнению руководителя ПМР, следует рассказывать подрастающему поколению больше об СССР, становлении республики и ее защите.
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