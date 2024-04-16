Глава Приднестровья выразил уверенность, что регион будет признан - 16.04.2024 Украина.ру
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Глава Приднестровья выразил уверенность, что регион будет признан
Глава Приднестровья выразил уверенность, что регион будет признан - 16.04.2024 Украина.ру
Глава Приднестровья выразил уверенность, что регион будет признан
Народ Приднестровья заслуживает того, чтобы его регион был признан, заявил во вторник глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, информирует его пресс-служба
2024-04-16T16:16
2024-04-16T16:16
новости
приднестровье
пмр
вадим красносельский
признание
молдавия
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Помимо этого, он обратился к членам Тираспольского союза защитников Приднестровья, которые отмечают 30-летие создания организации. Глава республики напомнил, какая ответственность возложена на защитниках, которые не всегда должны брать в руки оружие, чтобы защитить родной край. "Кто такой защитник Приднестровья? Это не просто человек с автоматом... Это и тот, кто защищал Родину на своем рабочем месте – обучая детей, спасая от болезней, от смерти, служа в армии, в правоохранительных органах, и тот, кто обеспечивал функциональность государства. Все они по сути своей защитники. Все приднестровцы – защитники в той или иной степени", – подчеркнул Красносельский. По мнению руководителя ПМР, следует рассказывать подрастающему поколению больше об СССР, становлении республики и ее защите. Ранее эксперт рассказал "Украина.ру" как с помощью Приднестровья Запад может открыть второй фронт против России.
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новости, приднестровье, пмр, вадим красносельский, признание, молдавия, нато
Новости, Приднестровье, ПМР, Вадим Красносельский, признание, Молдавия, НАТО

Глава Приднестровья выразил уверенность, что регион будет признан

16:16 16.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВстреча вице-премьера РФ Д. Рогозина и президента Приднестровья В. Красносельского
Встреча вице-премьера РФ Д. Рогозина и президента Приднестровья В. Красносельского - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Народ Приднестровья заслуживает того, чтобы его регион был признан, заявил во вторник глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, информирует его пресс-служба
"Сейчас сложное время, но и его надо пройти. Правда на нашей стороне, признание Приднестровья будет. Приднестровский народ этого заслуживает", - сказал Красносельский.
Помимо этого, он обратился к членам Тираспольского союза защитников Приднестровья, которые отмечают 30-летие создания организации.
Глава республики напомнил, какая ответственность возложена на защитниках, которые не всегда должны брать в руки оружие, чтобы защитить родной край.
"Кто такой защитник Приднестровья? Это не просто человек с автоматом... Это и тот, кто защищал Родину на своем рабочем месте – обучая детей, спасая от болезней, от смерти, служа в армии, в правоохранительных органах, и тот, кто обеспечивал функциональность государства. Все они по сути своей защитники. Все приднестровцы – защитники в той или иной степени", – подчеркнул Красносельский.
По мнению руководителя ПМР, следует рассказывать подрастающему поколению больше об СССР, становлении республики и ее защите.
Ранее эксперт рассказал "Украина.ру" как с помощью Приднестровья Запад может открыть второй фронт против России.
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