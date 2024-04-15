https://ukraina.ru/20240415/1054515215.html
Макрон просит "олимпийского перемирия" - СМИ
Макрон просит "олимпийского перемирия" - СМИ - 15.04.2024 Украина.ру
Макрон просит "олимпийского перемирия" - СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон 15 апреля выразил надежду на то, что во время Парижской Олимпиады будет заключено "олимпийское перемирие", передает RMC и BFMTV
2024-04-15T13:20
2024-04-15T13:20
2024-04-15T13:20
олимпийские игры
олимпиада
париж
франция
эммануэль макрон
россия
си цзиньпин
новости
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"Мы хотим работать над олимпийским перемирием, и я думаю, что это возможность, с помощью которой я постараюсь привлечь многих наших партнеров", — сказал он.Речь идет о перемирии между Россией и Украиной, а также Израилем и ХАМАС.Макрон отметил, что попросит помощи у президента Китая Си Цзиньпина, который через несколько недель посетит Париж.Также он подчеркнул, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде под нейтральным знаменем.Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.Макрон уже предупреждал, что церемонию открытия могут перенести с реки Сены на стадион в случае террористической угрозы.Также он признавал, что в плане готовности общественного транспорта к проведению олимпиады "Франция не на высоте". По его словам, парижское метро малодоступно для людей с ограниченными возможностями, а работа в этом направлении будет стоить "много миллиардов евро".
https://ukraina.ru/20240407/1054358727.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
олимпийские игры, олимпиада, париж, франция, эммануэль макрон, россия, си цзиньпин, новости, хамас
Олимпийские игры, Олимпиада, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, Россия, Си Цзиньпин, Новости, ХАМАС
Макрон просит "олимпийского перемирия" - СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон 15 апреля выразил надежду на то, что во время Парижской Олимпиады будет заключено "олимпийское перемирие", передает RMC и BFMTV
"Мы хотим работать над олимпийским перемирием, и я думаю, что это возможность, с помощью которой я постараюсь привлечь многих наших партнеров", — сказал он.
Речь идет о перемирии между Россией и Украиной, а также Израилем и ХАМАС.
Макрон отметил, что попросит помощи у президента Китая Си Цзиньпина, который через несколько недель посетит Париж.
Также он подчеркнул, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде под нейтральным знаменем.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.
Макрон уже предупреждал, что церемонию открытия могут перенести с реки Сены на стадион в случае террористической угрозы.
Также он признавал, что в плане готовности общественного транспорта к проведению олимпиады "Франция не на высоте". По его словам, парижское метро малодоступно для людей с ограниченными возможностями, а работа в этом направлении будет стоить "много миллиардов евро".