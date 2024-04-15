https://ukraina.ru/20240415/1054515215.html

Макрон просит "олимпийского перемирия" - СМИ

Макрон просит "олимпийского перемирия" - СМИ - 15.04.2024 Украина.ру

Макрон просит "олимпийского перемирия" - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон 15 апреля выразил надежду на то, что во время Парижской Олимпиады будет заключено "олимпийское перемирие", передает RMC и BFMTV

2024-04-15T13:20

2024-04-15T13:20

2024-04-15T13:20

олимпийские игры

олимпиада

париж

франция

эммануэль макрон

россия

си цзиньпин

новости

хамас

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"Мы хотим работать над олимпийским перемирием, и я думаю, что это возможность, с помощью которой я постараюсь привлечь многих наших партнеров", — сказал он.Речь идет о перемирии между Россией и Украиной, а также Израилем и ХАМАС.Макрон отметил, что попросит помощи у президента Китая Си Цзиньпина, который через несколько недель посетит Париж.Также он подчеркнул, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде под нейтральным знаменем.Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.Макрон уже предупреждал, что церемонию открытия могут перенести с реки Сены на стадион в случае террористической угрозы.Также он признавал, что в плане готовности общественного транспорта к проведению олимпиады "Франция не на высоте". По его словам, парижское метро малодоступно для людей с ограниченными возможностями, а работа в этом направлении будет стоить "много миллиардов евро".

https://ukraina.ru/20240407/1054358727.html

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олимпийские игры, олимпиада, париж, франция, эммануэль макрон, россия, си цзиньпин, новости, хамас