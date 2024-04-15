https://ukraina.ru/20240415/1054503168.html

Украина за неделю. Шаги в новый мировой порядок

Украина за неделю. Шаги в новый мировой порядок - 15.04.2024 Украина.ру

Украина за неделю. Шаги в новый мировой порядок

Конец прошедшей недели приковал все взоры к Ближнему Востоку, но в мире больше нет событий, которые бы касались только локальных проблем, все связано воедино. Все происходящее на Украине, точно так же как в Иране и Израиле, ведет мир либо к большой войне, либо к большому соглашению

2024-04-15T07:06

2024-04-15T07:06

2024-04-15T09:06

украина

россия

китай

владимир зеленский

сергей лавров

владимир путин

ес

вооруженные силы украины

мид

переговоры

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Неприкасаемые соросята и бесправные пенсионерыСамая смешная новость прошедшей недели — увольнение руководителя Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка и отправка его на фронт. Дело в том, что сотрудники ТЦК попытались вручить повестку журналисту издания "Слидство.инфо" после того, как он опубликовал расследование про имущество семьи Витюка. Расследовать действия ТЦК кинулись прокуратура и военная полиция. А все потому, что "Слидство.инфо" — это западная грантовая структура, типичная "соросятня", которая финансируется Фондом развития медиа американского посольства на Украине, МИДом Дании, фондом "Возрождение"* и т. д.Это уже второй подобный инцидент за последнее время после идентичной истории с такой же "соросятней" — изданием "Бигус.инфо". Так что СБУ, конечно, страшная организация, но только для бесправного местного населения, для американских агентов влияния — это мальчики в стиле "чего изволите". В очередной раз общественность получает подтверждение внешнего управления Украиной. И это, в частности, значит, что нынешняя нехватка у Украины денег и оружия — сознательная политика Вашингтона.Тем временем киевские марионетки теряют доверие несмотря на все свои "телемарафоны". По свежим данным Центра Разумкова, только около 38% респондентов считают, что страна движется в правильном направлении. Рейтинг доверия президенту с января упал почти на 10%, парламенту — на 6,7%, правительству — на 3,1%. Зато ВСУ доверяет почти 93% населения, и доверие растет. Обывательские разговоры о том, что хорошо бы военных во власть, — результат промывания мозгов лозунгами типа "верим в ВСУ". Увы, обыватель не понимает, как он завоет, если власть реально окажется в руках у военных.Сами же военные жалуются на обывателей прифронтовых городов. Так один из офицеров 3-й штурмовой бригады ВСУ Сергей Тищенко требует принудительно выселять всех из городов, которые находятся на расстоянии 15 км от фронта, "потому что местные — это коммуникация с противником и выявление каких-то целей". То есть обыватель верит ВСУ, а ВСУ не верит обывателю. Скорее всего, правильно делает, поскольку общественное бытие определяет сознание.А бытие таково, что выселяться пора не на 15 км от фронта, а на 15 км от границы Украины. Так Нацбанк требует у коммерческих банков данные по "аномальным" карточным переводам граждан, когда владелец одной карты переводит деньги на множество других карт или получает деньги со многих других карт. Сколько это "многие", неизвестно. При выявлении такой четко неустановленной аномалии, банки должны останавливать платежи, а затем и блокировать счета. Это в случае отсутствия внятных объяснений касательно переводов. А вот что начали блокировать уже, так это пенсии внутренним переселенцам (ВПЛ). Государственный "Ощадбанк" на основании постановления Кабмина перестал передавать в Пенсионный фонд данные об идентификации ВПЛ. Они теперь должны делать это сами, а там многочасовые очереди, которые многим пожилым людям просто не выстоять. Теоретически можно провести идентификацию онлайн, но по факту эта функция работает с перебоями.И не осталось никогоСамая ужасная новость прошедшей недели — Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Причем несколько месяцев разговоров о неконституционных пунктах этого законопроекта пошли насмарку — принято все. Основные пункты нового закона, который вступит в силу в конце мая, таковы:1. 60 дней для обновления данных в ТЦК. Кто не сделает, тому штрафы, лишение водительских прав и насильственный привод.2. Повестки будет считаться полученными даже без вручения лично в руки военнообязанному. Датой "вручения" будет считаться день проставления штампа о невозможности вручения.3. Все граждане от 18 до 60 лет должны иметь с собой военный билет. Проверять его наличие смогут сотрудники ТЦК, полиция и пограничники. При отсутствии — задержание и доставка в ТЦК. Заграницу без военника не выпустят даже тех, кто имеет право на выезд.5. От мобилизации освобождены все силовики, руководители госорганов, помощники депутатов и олигархи, владеющие стратегическими предприятиями.6. Инвалиды всех групп получают отсрочку с требованием периодической переаттестации. Родственники инвалидов тоже получают отсрочку, но с такими оговорками, которые по факту очень многих отсрочки лишают.7. Отсрочку сняли с получающих второе высшее образование.8. Норма о демобилизации после 36 месяцев службы исключена. Демобилизация только по личному указу президента.9. Отдельно ТЦК получит от МВД данные обо всех транспортных средствах в собственности физлиц и компаний. Забрать на нужды армии можно будет все автомобили, водные средства, трактора и другую сельскохозяйственную технику, если в собственности их больше одного. Вернут их (если что-то останется) через месяц после объявления демобилизации, которая теперь зависит исключительно от личного решения президента.Так что, как сказал командующий Сухопутными силами Александр Павлюк, "отсидеться никому не удастся" (даже тракторам).Впрочем, в отдельных населенных пунктах Украины отсиживаться уже некому. Согласно опубликованному видеорепортажу из Лузановки Черкасской области, в селе, где из 400 человек населения, призвали пости 50 человек, больше не осталось мужчин призывного возраста. "Если случается, что покойник, то некому уже яму выкопать", – говорит председатель сельсовета Сергей Николаенко. В соседней Каменке кроме пенсионеров, женщин и детей журналисты никого не увидели. Уже остались только единицы, которых могут еще взять, и то они будут выполнять не боевые задачи", – сказала председатель сельсовета Лина Душейко.Удивительно ли, что по данным опроса Info Sapiens для "Суспильного", 63% мужчин на Украине не хотят вступать в ряды ВСУ и лишь 20% придерживаются обратного мнения. Также 60% отрицательно характеризуют работу ТЦК. Виноваты во всем, по мнению граждан, ТЦК (59%), Верховная Рада (55%), президент (48%) и Кабмин (37%).Инспекция вместо помощиСамая бессмысленная новость прошедшей недели — передача ВСУ со стороны США более 5 тысяч АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм, конфискованные на четырех отдельных транзитных судах без гражданства в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года, которые переправлял Иран хуситам в Йемен. Это вряд ли можно назвать существенной помощью стране, нуждающейся в ракетах для ПВО. Правда, Госдеп одобрил продажу (!!!) Украине антидроновых средств ПВО системы Hawk Phase III на 138 млн долларов. Но откуда поступят эти деньги, непонятно — явно не из Конгресса и явно не из пустого бюджета Украины. Что касается истребителей F-16, которыми сейчас учатся управлять украинские пилоты в Дании и США, сроки начала их поставок неизвестны.Все это в очередной раз доказывает, что для оказания помощи Украине никакое решение Конгресса не нужно. Помощь блокирует администрация Байдена, которая на фоне эскалации на Ближнем Востоке и в принципе уже решенных американских задач в рамках российско-украинского конфликта, подталкивает Украину к мирным переговорам. А теперь, после атаки Ирана, республиканцы в Конгрессе и вовсе продавливают пакет помощи Израилю без включения в него Украины.Со стороны ЕС пока тоже сплошные проблемы. Совет ЕС, Еврокомиссия и Европарламент предварительно поддержали продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, но с квотами на мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед. До 5 июня этого года должно быть принято окончательное решение.По словам еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, открытые рынки с Украиной в конечном итоге выгодны именно ЕС, поскольку европейский экспорт на Украину в 2023 году составил €39 млрд, а импорт — €23 млрд. А вот с открытыми рынками конкретно в сфере сельского хозяйства все наоборот: экспорт из ЕС — €3 млрд, импорт в ЕС — €11,5 млрд. "Наши фермеры платят за эту либерализацию", — сказал еврокомиссар. Кроме того, страны Евросоюза за два года СВО истратили €10 млрд на компенсации фермерам за ущерб от аграрного импорта из Украины и, глядя на постоянные протесты, этого категорически недостаточно. Кстати интересно, что за последние пару недель от поставок украинской кукурузы начинает отказываться Китай. Причина в желании поддержать внутреннее производство.Кто продолжает так или иначе помогать Украина, так это Германия. В новом пакете военной помощи: 6 тысяч снарядов калибра 155 мм; гусеничный вездеход Warthog (командная машина); 2 машины разминирования WISENT 1; 16 разведывательных БпЛА Vector; 30 разведывательных БпЛА RQ-35 Heidrun; 30 комплектов средств противодействия БпЛА; 11 мобильных систем разминирования; 3 минных трала; 70 инфракрасных камер; 680 штурмовых винтовок Haenel MK556; 120 винтовок Haenel CR308; 50 снайперских винтовок Haenel HLR338; миллион патронов для стрелкового оружия; 5 тысяч детонаторов. Корпорация Rheinmetall обещает передать Киеву в этом году 20 БМП Marder со встроенными лазерными дальномерами. Также немцы передадут Украине из собственных запасов еще одну установку Patriot, которые, по словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, у союзников Украины уже закончились, и теперь нужно искать, у кого их можно было бы купить в т.н. третьих странах. Но это все на Украину еще не прибыло.В то же время воинственная Франция больше остальных стран ЕС нарастила закупку российского газа. За начало 2024 года Макрон заплатил Москве 600 млн евро, а Украине — ничего. Еще одна крайне воинственная и проукраински настроенная страна — Латвия — с января по март на 40% по сравнению с прошлым годом увеличила ввоз российского зерна. Ну и важнейших союзник Украины — Польша — с 1 июля отменяет единоразовую выплату в 300 злотых для украинских беженцев, выплаты по программе "40+" и вводит оплату за проживание и питание в центрах для беженцев. Вряд ли это простимулирует граждан Украины возвращаться домой (учитывая принятый закон о мобилизации), скорее — искать работу в Польше, чтобы быстрее интегрироваться в местное общество и в конце концов получить гражданство.И если с реальной помощью со стороны Запада пока туго, то вот инспекции о целевом использовании того, чтобы было выделено ранее, только усиливаются. Так при Минобороны Украины создан Аудиторский комитет, в который вошли в т.ч. аудиторы из стран НАТО: руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО Франсуа Готье, оценщик надзорных программ Офиса Генерального инспектора Департамента обороны США Джозеф Ингигноли, руководитель британской компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd Джон Чесшир, международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM на Украине Манфред ван Кестерен.Новый мировой порядокСамая обнадеживающая новость прошедшей недели — обсуждение швейцарского мирного саммита."Обновленная Антанта" ядерных держав Франции и Великобритании против России и за Украину, которая, как заявили премьеры двух стран Сежурне и Кэмерон, "должна выиграть эту войну", развалилась, не собравшись. Как только французы намекнули на ввод войск на Украину, британцы тут же ответили, что выступают против.Вступление же Украины в НАТО, что позволит обеспечить ей безопасность, утверждает представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, может состояться только после завершения нынешней войны. На вопрос о том, что Америка будет считать победой Украины, министр обороны Ллойд Остин заявил, что победой будет, если Украина будет "демократической и независимой страной", которая "может защитить свою суверенную территорию и отразить агрессию". Что, по его мнению, включено в реально контролируемую Киевом "суверенную территорию", он не уточнил, сказав что-то невнятное: "С точки зрения изменчивой ситуации, как она прогрессирует, я бы не хотел прогнозировать, что решит президент Зеленский".Зеленский же мечется. От слов о том, что границы 1991 года уже не обязательно рассматривать как базу для начала переговоров, он заговорил еще и об участи РФ в обсуждении мирного плана после того, как его утвердят в Швейцарии. Зеленский хотел бы, чтобы швейцарский саммит выглядел как собрание союзников Украины для выработки их единой позиции, а затем эта позиция будет донесена до России и ее союзников. По мнению президента Украины, Россия на этом мирном саммите не нужна.Но так считают не все. Накануне поездки в Китай главы МИД РФ Сергея Лаврова, в Пекин прилетела министр финансов США Джанет Йеллен и стала угрожать КНР санкциями за поддержку России, на что МИД Китая тут же ответил, что "соответствующие страны не должны очернять нормальные отношения Пекина и Москвы, сотрудничество не должно быть ограничено". Как известно, у КНР есть свой мирный план, в рамках которого Россия готова начинать переговорный процесс. Главное различие этого плана и того, который Украина хочет обсудить в Швейцарии — территории, а именно прекращение боевых действий там, где есть или отход России до каки-то еще границ. Зеленский хотел бы, чтобы Китай принял участие в саммите для обсуждения "формулы мира" Зеленского. В результате встречи Лаврова с коллегой Ван И, две страны сошлись на позиции, что мероприятия, которые не учитывают позицию России, бесперспективны."Известные 12 пунктов, которые Китай выдвинул в прошлом году, четко совершенно формулируют необходимость, во-первых, учитывать первопричины этого конфликта и, во-вторых, в усилиях по урегулированию добиваться устранения этих причин, прежде всего в контексте обеспечения равной, неделимой безопасности, в том числе и в Европе, но и в целом в мире", - сказал глава МИД РФ.Так что, если Швейцарская конференция не изменит повестку, Китая там, скорее всего, не будет, а значит "формуле мира" Зеленского как "требованию всего мирового сообщества" не бывать. И тогда саммит действительно превратиться в оформление переговорной позиции союзниками Украины, с которой они уже будут выходить к РФ и КНР. Учитывая, слова Ллойда Остина, будут ли там ультимативные требования границ 1991 года, пока непонятно. До саммита в Пекин летит Шольц, затем Си — к Макрону, а в мае — Путин к Си.Итак, у России и Китая есть своя "формула мира", к которой вполне могут присоединиться Бразилия, Индия, ЮАР и, при определенных раскладах, даже Турция. С учетом этого, саммит в Швейцарии могут провести без РФ и КНР и тогда он не решает поставленных задач; могут провести с РФ И КНР, рассмотрев и обсудив оба плана (с риском для Киева преобладания поддержки китайско-российского предложения); вообще не проводить саммит, ждать итогов российского летнего наступления, а затем подписывать что-то, исходя из новых реалий. Ни один из этих вариантов не устраивает Киев и любой из этих вариантов удовлетворителен для Москвы.Есть конечно и четвертый вариант — за два месяца Запад убеждает китайцев приехать в Швейцарию. Но это маловероятно.Интересна и позиция самой Швейцарии. "Ни один мирный процесс не может быть возможен без России, даже если Москва не примет участия в первой мирной конференции по Украине", — заявил глава МИД этой страны. Затем в швейцарской прессе появляется ссылка на якобы заявления президента Виолы Амерд и федерального советника Игнацио Кассиса о том, что Россию готовы пригласить на саммит и приглашение будет отправлено в ближайшие дни. Российское посольство уточнило, что пока еще ничего не получало, но, даже если получит, то Россия его не примет, пока речь идет исключительно об обсуждении неприемлемой для РФ "формулы мира" Зеленского.Но в целом Россия готова к переговорам. Об этом сказал Песков, это же подтвердил и сам Путин на встрече с Лукашенко, а Лавров заявил о "возможности использования Стамбульских договоренностей для диалога с Украиной", но добавил, что "речь идет о принципе, а не конкретном документе".Принцип же сохранен в новом проекте прекращения войны, который, как пишут СМИ, Эрдоган передал и Путину, и Зеленскому (официально, правда, никто это не подтверждал). В проекте:В любом случае, РФ не хочет проводить конференцию в недружественной стране. В идеале посредниками должны стать Китай или Белоруссия, но…Входящая в парламент "Народная партия" Швейцарии инициировала референдум по вопросу нейтрального статуса страны, который нужно закрепить в Конституции, и отказа от любых санкций, которые не определены СБ ООН. Швейцария — это не столько государство, сколько банк, а санкции и военные блокирования вредят бизнесу. Подписи уже собраны, осталось только юридически заверить их и правительство с парламентов начнут обсуждение вопроса. Впрочем, это может занять не один год, а стороны конфликта спешат что-то решить.* Деятельность организации запрещена в РФ.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

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