https://ukraina.ru/20260115/1074350637.html

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ отбивают у ВСУ стык железных дорог в Купянске-Узловом и леса у Волчанска

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2026-01-15T17:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png

Оперативно-тактическая обстановка под Купянском по-прежнему остается сложной. Упорные бои вспыхивают в различных районах города и всей агломерации. Подразделения группировки войск "Запад" закрепившись на основных высотах, уверенно удерживают восточную часть города (Заосколье) и наносят огневое поражение противнику на западном берегу Оскола. Там штурмовые группы ВСУ еще пытаются пробиваться в городские кварталы.Активно ведется воздушная разведка. Как только поступают доклады об обнаружении скопления замаскированных укрытий бронетехники и артиллерии ВСУ, незамедлительно наносятся огневые удары. В частности, противник, используя сложные погодные условия, перебросил всю бронетехнику и укрепил рубежи за Московкой. Минирует местность, особенно грунтовые и полевые дороги.Наши штурмовые подразделения сохраняют контроль над территорией от кладбища на северной окраине Купянска до хлебозавода на западной окраине, а также от перекрестка Железнодорожной и Украинской до стадиона "Спартак". Со стороны комбикормового завода в направлении Подолов наши войска проводят штурмовые действия. В результате ВСУ были вынуждены оттянуть резервы в центральную часть Купянска-Узлового и утратили контроль над стыком железнодорожных веток.В районе Волчанска штурмовые группы группировки войск "Север" занимают лесные массивы в окрестностях Старицы — между рекой Волчьей и границей Харьковской и Белгородской областей. Со стороны Прилипок российским штурмовикам удалось продвинуться к Графскому и зацепиться за застройку этого населенного пункта. Заметные тактические успехи российской армии на этом участке позволили вести наступательные действия со стороны Лимана по направлению к Симоновке. Там наши подразделения также продвинулись в лесных массивах и смогли зацепиться за застройку населенного пункта. Противник пытается удерживать Волчанские Хутора, опираясь на резервы, стянутые в этот район еще во время боев за Волчанск.Вокруг Двуречанского также отмечаются тактические успехи российской армии. В ходе боестолкновений под наш контроль перешли еще две лесополосы на подступах к населенному пункту Колодезное. ВСУ пытается основательно укрепить оборонительные линии в районе Великого Бурлука и Чугуева, в том числе для действий на соседнем Купянском направлении.Севернее Харькова по линии "Слатино-Казачья Лопань-Золочев" противник активно использует жилые дома и придомовую территорию мирных жителей в качестве пунктов временной дислокации (ПВД) и огневых точек.Так, в селе Родное Золочевского района ВСУшники организовали огневую миномётную точку во дворе мирных жителей. Отсюда вёлся миномётный обстрел Борисовского района Белгородской области. По выявленной миномётной точке отработали расчеты 245 полка и ФСБ.Российские войска для комбинированных ударов по линии боевого соприкосновения и тыловым районам Харьковской области применяют модернизированные реактивные ударные БПЛА "Герань". На фронте их называют "технологическим прорывом". Как отмечают военные, такие типы беспилотников демонстрирующим высокий уровень инженерного подхода, умение сочетать современные зарубежные компоненты с собственными элементами системы вооружения, а также эффективность новой тактики ведения воздушной войны.В отличие от предыдущих аппаратов линейки "Герань", которые были в значительной мере основаны на иранских технологиях, новые образцы применяет традиционную аэродинамическую схему самолёта. Это обеспечивает ему более высокие скоростные характеристики, лучшую устойчивость на больших высотах и удобство интеграции дополнительных внешних нагрузок или датчиков.

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

