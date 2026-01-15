Депутат-провокатор со знаменитым братом: кто "настучал" на Тимошенко - 15.01.2026 Украина.ру
Депутат-провокатор со знаменитым братом: кто "настучал" на Тимошенко
Депутат-провокатор со знаменитым братом: кто "настучал" на Тимошенко
Скандал вокруг "пленок Тимошенко" еще долго будет будоражить украинскую политическую тусовку. Но пока СМИ и эксперты обсуждают причины, из-за которых экс-премьер попалась на крючок западных антикоррупционеров, за кадром остается вопрос - а кто ж именно сдал непотопляемого, казалось бы, лидера "Батькивщины"?
Из истории украинского доносительства Вопрос совершенно не праздный, учитывая, что украинская политика - это всегда про партизанский отряд с предателем, и про то, "кто написал 4 миллиона доносов". Стукачество у бандеровцев в крови, и сразу после Майдана этот ген получил поддержку и подпитку со стороны государства. "Революция достоинства" превратила доносительство в доблесть и настучать на своего соседа, родственника, коллегу, стало на Украине хорошим тоном. Достаточно вспомнить сайт "Миротворец", где всей страной кляузничали на жителей Юго-востока, включая детей. В 2016 году Украину забросали памятками и листовками о том, как "распознать сепара" и куда на него надо писать заяву. Cексотам предлагали деньги за каждого сданного в СБУ "сепаратиста" и "коллаборанта", при этом доносчикам гарантировали государственную защиту - через закон "О защите разоблачителя и защите информации о вреде или угрозе общественным интересам". Неудивительно, что сей документ превратился и в инструмент для сведения личных счетов и в средство обогащения. Буквально на днях языковый омбудсмен Елена Ивановская укоряла родителей украинских школьников, что те мало пишут доносов на учителей, которые разговаривают в школах на русском или рекомендуют ученикам читать русскую литературу. Иными словами, практика доносительства за последнее десятилетие была легитимизирована и переведена в разряд социально одобряемых моделей поведения. Она не только перестала восприниматься как морально сомнительная, но, напротив, стала поощряемой - как символ гражданской позиции и лояльности действующему политическому курсу. Власть только потирала руки и подбрасывала в эту "топку" публичное одобрение, финансовые стимулы, карьерные бонусы и медийную героизацию информаторов. В результате донос перестал быть эксцессом и превратился в элемент управляемой социальной политики, встроенной в вертикаль власти.Вот только никто не думал, что этот инструмент когда-то повернется против самой власти, но это тот самый случай, когда получаешь "своим салом по сусалам". Вдруг оказалось, что разговоры с Юлией Тимошенко, опубликованные НАБУ, записывал депутат Рады от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, который был привлечен антикоррупционными органами в качестве агента-провокатора. Он и соблазнил экс-премьера на откровенный и эмоциональный разговор. Уже после обысков НАБУ на Туровской (там расположен офис "Батькивщины"), Тимошенко на встрече с депутатами фракции заявила, что один из парламентариев от "Слуги народа" пытался записать разговор, однако, по ее утверждению, сделать этого не смог. При этом Тимошенко настаивает, что опубликованные НАБУ и САП записи являются компиляцией, и намерена доказывать это с помощью "международной экспертизы". Только вот никому ее аргументы не интересны, политики трут совместные фотки с Тимошенко, а в соцсетях стоит громогласный хохот и издевательства над "нашей чаечкой". Как вербовали депутата-провокатораВот так проходит слава мирская, но причастен к этому этапу не только "слуга"-провокатор. Наверняка, был еще кто-то из фракции "Батькивщина", кто убедил Тимошенко лично встретиться с такой мелкой сошкой. Все же уровень Юлии Владимировны - это лидеры фракций, их спонсоры или олигархи, а вовсе не рядовые депутаты. И если уж такой опытный политик, как Тимошенко разоткровенничалась с каким-то "служкой" не только о суммах, но и о целях платных голосований, значит человек из ближайшего окружения смог убедить ее, что Кузьминых можно доверять. И вряд ли этот добрый советчик не знал, что в 2022 году Кузьминых сам стал фигурантом дела НАБУ, погорев на взятках и тендерах.Причем, схема его разоблачения очень схожа на ту, что применили к Тимошенко. В феврале 2022-го Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видеозапись с разговорами Кузьминых по поводу получения денежных откатов за заключение тендеров и с моментом самого разоблачения депутата на получении взятки. По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если та планирует поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, стоит этот вопрос предварительно согласовать с одним из украинских парламентариев. Вскоре такой контакт между депутатом и представителем компании случился. Парламентарий пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета. Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко", которое, согласно договоренностям между депутатом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 млн гривен. В ответ парламентарий намекнул, что его услуги не безвозмездные и составляют 30% сумм договоров, заключенных с больницей. Он гарантировал местной фирме победы на тендерах по поставке медицинского оборудования в государственные больницы, а взамен требовал 30% от суммы контрактов. Ну, то есть, понятно? Воровал на пациентах житомирских больниц - онкобольных, роженицах, инвалидах. А когда его "приняли" на взятке в 558 тыс. гривен (13 тыс. долларов на тот момент), депутат некоторое время предпочел провести в бегах. Однако, дело как-то замяли, cудя по всему, после того, как Кузьминых согласился работать на НАБУ.Весьма пикантная деталь: сдала предателя Юлии Тимошенко в свое время некая Елена Кузьменко, одна из самых крутых поставщиц фармацевтической продукции, лекарств и расходных материалов в больницы Житомирской области. Именно от этой дилерши Кузьминых и требовал денег. Но дама оказалась не промах, включила свои связи в НАБУ и "подставила" вымогателя перед антикоррупционными органами. Правда, раскрутить это дело как следует "набуисты" не успели - грянула СВО, но вот подсадить депутата-взяточника на крючок и использовать его как торпеду, антикоррупционеры cмогли. И вот уже Кузьминых в 2023-м инициирует принятие Радой закона, который предусматривает наказание от 5 до 7 лет с конфискацией имущества за любую критику действующих властей. То есть, настаивает на голосовании документа, который опять-таки поощряет стукачество: ведь кто-то ж должен доносить на критиков режима.Ну, а в 2026-м зашкваренного "слугу народа" заставили сыграть роль агента-тролля, действующего в связке с антикоррупционными органами. Сценарий довольно прост: определенным политикам или группам подсовывают заранее подготовленные схемы и провокаторов, фиксируют реакции, а затем на основании этого запускают уголовные дела. Доносы, конформизм, террорИ наверняка, в перечне клиентов НАБУ не только Юлия Тимошенко, которая вознамерилась расширить сферу своего влияния в Раде и заиметь золотую акцию, но и лидеры других групп и фракций. Например, группы олигарха Игоря Коломойского* "За будущее". Сейчас глобалисты и их верные исполнители-"соросята" избавляются от возможных конкурентов, зачищая старые кланы, такие как структуры Коломойского, экс-главы МВД Арсена Авакова*, мэра Киева Виталия Кличко. И останавливаться они не собираются, тем более, когда часть парламентариев является завербованными агентами НАБУ, ранее попавшим под расследования или связанного с громкими скандалами.Ведь тот же Кузьминых "знаменит" еще и братом - подполковником ВСУ Олегом Кузминых. Он "прославился" тем, что прилюдно жевал погоны, cрезанные донецким комбатом Михаилом Толстых ( Гиви), а его жена и теща на весь интернет завывали о жестоком обращении с пленным. Дело в том, что когда колонну пленных украинских военных провели по улицам Донецка, местная жительница замахнулась сумочкой на "киборга", что было расценено семейством Кузьминых как жестокие пытки и издевательства над "беззащитным пленным". В плен к ополченцам командир 90-го аэромобильного батальона 81-й десантной бригады Кузьминых попал 20 января 2015 года, после штурма Донецка, завершившегося провалом для украинской армии. Но перед началом атаки украинские формирования подвергли обстрелу Ленинский район города, в результате чего были убиты и получили ранения десятки мирных жителей. Пленных украинцев отвезли на место гибели гражданских, чтобы показать с кем они воюют. А возмущенные жители Донецка едва не линчевали своих "освободителей": вот тогда подполковник ВСУ и получил женской сумочкой по горбу, вызвав скулеж своего семейства. Однако, проглотивший свои знаки воинской доблести "киборг" через полгода был передан украинской стороне в рамках обмена пленными и стал настоящей "звездой" - на Украине всегда умели делать героев из трусов, палачей и стукачей. Кузьминых не стал исключением. Из рук тогдашнего президента Петра Порошенко** он получил орден "За мужество", а потом и вообще превратился в участника рекламной кампании по приглашению граждан Украины в ВСУ на службу по контракту. Изображение Кузьминых разместили на рекламных билбордах по всей стране под слоганом "Настоящие герои ищут будущих профессионалов". А когда в результате теракта украинских спецслужб погиб командир "Сомали" Михаил Толстых, его пленник Олег Кузьминых немедленно вспомнил, как его в Донецке долго избивали, стреляли над головой, угрожали отрезать пальцы и уши. Самого же Гиви назвал пиарщиком и дешевым киноактером, который "был распиарен российскими журналистами как герой Русской весны и изо всех сил поддерживал имидж героя". В общем, затоптал мертвого льва… Смешно? Стыдно? Но украинцы повелись и радостно чествовали пожирателя погон, а его братца и вообще выбрали депутатом парламента. Даже когда всплыли коррупционные эпизоды, связанные с хищениями и взятками в сфере здравоохранения, это не вызвало ни заметного общественного возмущения, ни требований политической ответственности в виде лишения мандата. Собственно, эта реакция наглядно продемонстрировала, что украинцы ценят своих лидеров не за моральную репутацию или защиту общественных интересов. В чести у "свидомых" - доносы, конформизм, террор. Это и только это воспринимается сторонниками Майдана как социально одобряемая стратегия выживания и успеха. Понимая это власть и клепает национальных героев из бывших "киборгов", воров, убийц, а если не получается вылепить очередной символ, то создают из подручного материала предателя. *Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РсфинмониторингаПодробности об обысках у лидера "Батькивщины" - в материале издания Украина.ру Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко.
Депутат-провокатор со знаменитым братом: кто "настучал" на Тимошенко

10:57 15.01.2026
 
Тимошенко может грозить до 10 лет лишения свободы за «предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»
Тимошенко может грозить до 10 лет лишения свободы за «предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Елена Кирюшкина
Скандал вокруг "пленок Тимошенко" еще долго будет будоражить украинскую политическую тусовку. Но пока СМИ и эксперты обсуждают причины, из-за которых экс-премьер попалась на крючок западных антикоррупционеров, за кадром остается вопрос - а кто ж именно сдал непотопляемого, казалось бы, лидера "Батькивщины"?
Из истории украинского доносительства
Вопрос совершенно не праздный, учитывая, что украинская политика - это всегда про партизанский отряд с предателем, и про то, "кто написал 4 миллиона доносов". Стукачество у бандеровцев в крови, и сразу после Майдана этот ген получил поддержку и подпитку со стороны государства.
"Революция достоинства" превратила доносительство в доблесть и настучать на своего соседа, родственника, коллегу, стало на Украине хорошим тоном. Достаточно вспомнить сайт "Миротворец", где всей страной кляузничали на жителей Юго-востока, включая детей.
В 2016 году Украину забросали памятками и листовками о том, как "распознать сепара" и куда на него надо писать заяву. Cексотам предлагали деньги за каждого сданного в СБУ "сепаратиста" и "коллаборанта", при этом доносчикам гарантировали государственную защиту - через закон "О защите разоблачителя и защите информации о вреде или угрозе общественным интересам".
Неудивительно, что сей документ превратился и в инструмент для сведения личных счетов и в средство обогащения. Буквально на днях языковый омбудсмен Елена Ивановская укоряла родителей украинских школьников, что те мало пишут доносов на учителей, которые разговаривают в школах на русском или рекомендуют ученикам читать русскую литературу.
Иными словами, практика доносительства за последнее десятилетие была легитимизирована и переведена в разряд социально одобряемых моделей поведения. Она не только перестала восприниматься как морально сомнительная, но, напротив, стала поощряемой - как символ гражданской позиции и лояльности действующему политическому курсу.
Власть только потирала руки и подбрасывала в эту "топку" публичное одобрение, финансовые стимулы, карьерные бонусы и медийную героизацию информаторов. В результате донос перестал быть эксцессом и превратился в элемент управляемой социальной политики, встроенной в вертикаль власти.
Вот только никто не думал, что этот инструмент когда-то повернется против самой власти, но это тот самый случай, когда получаешь "своим салом по сусалам". Вдруг оказалось, что разговоры с Юлией Тимошенко, опубликованные НАБУ, записывал депутат Рады от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, который был привлечен антикоррупционными органами в качестве агента-провокатора.
Сергей Кузьминых
Сергей Кузьминых
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сергей Кузьминых
Сергей Кузьминых
Он и соблазнил экс-премьера на откровенный и эмоциональный разговор. Уже после обысков НАБУ на Туровской (там расположен офис "Батькивщины"), Тимошенко на встрече с депутатами фракции заявила, что один из парламентариев от "Слуги народа" пытался записать разговор, однако, по ее утверждению, сделать этого не смог.
При этом Тимошенко настаивает, что опубликованные НАБУ и САП записи являются компиляцией, и намерена доказывать это с помощью "международной экспертизы". Только вот никому ее аргументы не интересны, политики трут совместные фотки с Тимошенко, а в соцсетях стоит громогласный хохот и издевательства над "нашей чаечкой".
Как вербовали депутата-провокатора
Вот так проходит слава мирская, но причастен к этому этапу не только "слуга"-провокатор. Наверняка, был еще кто-то из фракции "Батькивщина", кто убедил Тимошенко лично встретиться с такой мелкой сошкой. Все же уровень Юлии Владимировны - это лидеры фракций, их спонсоры или олигархи, а вовсе не рядовые депутаты.
И если уж такой опытный политик, как Тимошенко разоткровенничалась с каким-то "служкой" не только о суммах, но и о целях платных голосований, значит человек из ближайшего окружения смог убедить ее, что Кузьминых можно доверять. И вряд ли этот добрый советчик не знал, что в 2022 году Кузьминых сам стал фигурантом дела НАБУ, погорев на взятках и тендерах.
Причем, схема его разоблачения очень схожа на ту, что применили к Тимошенко. В феврале 2022-го Национальное антикоррупционное бюро опубликовало видеозапись с разговорами Кузьминых по поводу получения денежных откатов за заключение тендеров и с моментом самого разоблачения депутата на получении взятки.
По данным следствия, осенью 2021 года представителю частной компании намекнули, что если та планирует поставлять медицинское оборудование больницам в Житомирской области, стоит этот вопрос предварительно согласовать с одним из украинских парламентариев. Вскоре такой контакт между депутатом и представителем компании случился. Парламентарий пообещал содействие, которое фактически сводилось к обеспечению победы в тендерах по закупке оборудования за счет бюджета.
Первым объектом такого сотрудничества стало коммунальное предприятие "Больница № 2 им. В.П. Павлусенко", которое, согласно договоренностям между депутатом и представителем компании, закупило медицинское оборудование на 40 млн гривен.
В ответ парламентарий намекнул, что его услуги не безвозмездные и составляют 30% сумм договоров, заключенных с больницей. Он гарантировал местной фирме победы на тендерах по поставке медицинского оборудования в государственные больницы, а взамен требовал 30% от суммы контрактов.
Ну, то есть, понятно? Воровал на пациентах житомирских больниц - онкобольных, роженицах, инвалидах. А когда его "приняли" на взятке в 558 тыс. гривен (13 тыс. долларов на тот момент), депутат некоторое время предпочел провести в бегах. Однако, дело как-то замяли, cудя по всему, после того, как Кузьминых согласился работать на НАБУ.
Весьма пикантная деталь: сдала предателя Юлии Тимошенко в свое время некая Елена Кузьменко, одна из самых крутых поставщиц фармацевтической продукции, лекарств и расходных материалов в больницы Житомирской области. Именно от этой дилерши Кузьминых и требовал денег. Но дама оказалась не промах, включила свои связи в НАБУ и "подставила" вымогателя перед антикоррупционными органами.
Правда, раскрутить это дело как следует "набуисты" не успели - грянула СВО, но вот подсадить депутата-взяточника на крючок и использовать его как торпеду, антикоррупционеры cмогли.
И вот уже Кузьминых в 2023-м инициирует принятие Радой закона, который предусматривает наказание от 5 до 7 лет с конфискацией имущества за любую критику действующих властей. То есть, настаивает на голосовании документа, который опять-таки поощряет стукачество: ведь кто-то ж должен доносить на критиков режима.
Ну, а в 2026-м зашкваренного "слугу народа" заставили сыграть роль агента-тролля, действующего в связке с антикоррупционными органами. Сценарий довольно прост: определенным политикам или группам подсовывают заранее подготовленные схемы и провокаторов, фиксируют реакции, а затем на основании этого запускают уголовные дела.
Доносы, конформизм, террор
И наверняка, в перечне клиентов НАБУ не только Юлия Тимошенко, которая вознамерилась расширить сферу своего влияния в Раде и заиметь золотую акцию, но и лидеры других групп и фракций.
Например, группы олигарха Игоря Коломойского* "За будущее". Сейчас глобалисты и их верные исполнители-"соросята" избавляются от возможных конкурентов, зачищая старые кланы, такие как структуры Коломойского, экс-главы МВД Арсена Авакова*, мэра Киева Виталия Кличко. И останавливаться они не собираются, тем более, когда часть парламентариев является завербованными агентами НАБУ, ранее попавшим под расследования или связанного с громкими скандалами.
Ведь тот же Кузьминых "знаменит" еще и братом - подполковником ВСУ Олегом Кузминых. Он "прославился" тем, что прилюдно жевал погоны, cрезанные донецким комбатом Михаилом Толстых ( Гиви), а его жена и теща на весь интернет завывали о жестоком обращении с пленным.
Михаил "Гиви" Толстых и Олег Микац
Михаил Гиви Толстых и Олег Микац
© Скриншот видео
Дело в том, что когда колонну пленных украинских военных провели по улицам Донецка, местная жительница замахнулась сумочкой на "киборга", что было расценено семейством Кузьминых как жестокие пытки и издевательства над "беззащитным пленным".
В плен к ополченцам командир 90-го аэромобильного батальона 81-й десантной бригады Кузьминых попал 20 января 2015 года, после штурма Донецка, завершившегося провалом для украинской армии. Но перед началом атаки украинские формирования подвергли обстрелу Ленинский район города, в результате чего были убиты и получили ранения десятки мирных жителей.
Пленных украинцев отвезли на место гибели гражданских, чтобы показать с кем они воюют. А возмущенные жители Донецка едва не линчевали своих "освободителей": вот тогда подполковник ВСУ и получил женской сумочкой по горбу, вызвав скулеж своего семейства.
Однако, проглотивший свои знаки воинской доблести "киборг" через полгода был передан украинской стороне в рамках обмена пленными и стал настоящей "звездой" - на Украине всегда умели делать героев из трусов, палачей и стукачей. Кузьминых не стал исключением.
Из рук тогдашнего президента Петра Порошенко** он получил орден "За мужество", а потом и вообще превратился в участника рекламной кампании по приглашению граждан Украины в ВСУ на службу по контракту. Изображение Кузьминых разместили на рекламных билбордах по всей стране под слоганом "Настоящие герои ищут будущих профессионалов".
- РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Вчера, 15:55
Ради цифровых мошеннических схем. Что говорят на Украине о новом министре обороны ФедоровеНа днях заявление об отставке написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Зеленский предложил ему занять пост министра обороны. По его словам, Украина нуждается в новой военной тактике против России с упором на технологические решения.
А когда в результате теракта украинских спецслужб погиб командир "Сомали" Михаил Толстых, его пленник Олег Кузьминых немедленно вспомнил, как его в Донецке долго избивали, стреляли над головой, угрожали отрезать пальцы и уши. Самого же Гиви назвал пиарщиком и дешевым киноактером, который "был распиарен российскими журналистами как герой Русской весны и изо всех сил поддерживал имидж героя".
В общем, затоптал мертвого льва… Смешно? Стыдно? Но украинцы повелись и радостно чествовали пожирателя погон, а его братца и вообще выбрали депутатом парламента. Даже когда всплыли коррупционные эпизоды, связанные с хищениями и взятками в сфере здравоохранения, это не вызвало ни заметного общественного возмущения, ни требований политической ответственности в виде лишения мандата.
Собственно, эта реакция наглядно продемонстрировала, что украинцы ценят своих лидеров не за моральную репутацию или защиту общественных интересов. В чести у "свидомых" - доносы, конформизм, террор. Это и только это воспринимается сторонниками Майдана как социально одобряемая стратегия выживания и успеха.
Понимая это власть и клепает национальных героев из бывших "киборгов", воров, убийц, а если не получается вылепить очередной символ, то создают из подручного материала предателя. В нынешних условиях на них большой спрос, так как видя неустойчивость Владимира Зеленского ряд политиков сбиваются с майданного курса и пытаются переобуться накануне грядущих перемен.
Вовремя предать - это предвидеть, как говорится. Вот только не учли украинские элиты, что за многие годы Запад выковал в стране целую армию профессиональных иуд, которые ради собственного комфорта, карьеры или денег мать родную продадут, а не только Тимошенко посадят.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Рсфинмониторинга
Подробности об обысках у лидера "Батькивщины" - в материале издания Украина.ру Юле - волю? Почему НАБУ пришло за Тимошенко.
ЭксклюзивУкраинаДонецкЖитомирская областьМаксим КузьминовКирилл ТимошенкоИгорь КоломойскийНАБУБатькивщинаСлуга народа
 
