https://ukraina.ru/20240415/1054477880.html

Ростислав Ищенко: Россия не ведет себя как жандарм или бюро добрых услуг на международной арене

Ростислав Ищенко: Россия не ведет себя как жандарм или бюро добрых услуг на международной арене - 15.04.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия не ведет себя как жандарм или бюро добрых услуг на международной арене

Американцы пытались стать жандармом по всему миру, везде навести порядок, пусть американский, но порядок. В результате надорвались. Россия явно не намерена повторять путь США и заниматься светлым будущим всего человечества

2024-04-15T06:20

2024-04-15T06:20

2024-04-15T06:20

интервью

россия

иран

израиль

ростислав ищенко

сша

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_f7c442e4b0beb1bdfa2a6bc981e2c1f5.jpg.webp

То, что сейчас делает Россия, это не бюро добрых услуг. Это ты мне, а я тебе. Мы вам стабильность правительства и военную поддержку, вы нам концессии на добычу полезных ископаем, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, на помощь России уповают Африка, Иран, Палестина, Сирия, даже Гагаузия. Не слишком ли много надежд возлагается на Россию на международной арене? И сможем ли мы все эти надежды оправдать?- Слишком не сможем. Ну вот уже армянские надежды не оправдали, они тоже надеялись на Россию. На Украине многие говорят, что они надеялись на Россию, эти надежды не оправдались. Да мало ли где на Россию надеялись, надежды не оправдались. Каждый же надеется на что-то свое, а интересы могут совпадать, могут не совпадать. Кроме того, всегда в мире начинают надеяться на сильного. Он защитит, он обогреет, он накормит, он поможет, он поддержит. Иногда это действительно происходит, потому что это выгодно и интересно. Но в большинстве случаев это не происходит.Американцы пытались стать жандармом по всему миру, везде навести порядок, пусть американский, но порядок. В результате надорвались в течение десяти лет. Россия явно не намерена повторять путь Соединенных Штатов и заниматься светлым будущим всего человечества. Пока что Россия даже в пределах СНГ сделала предложение, к которому в ряд стран присоединился в виде ЕАЭС. Оно развивается, но нельзя сказать, чтобы каким-то бешенными темпами, чтобы у этого объединения были выдающиеся успехи.Многие страны, которые присоединились к ОДКБ, говорят о том, что не ожидали большего или ожидали лучшего. Да, они не выходят, безусловно, пока что из этих объединений, но они постоянно поднимают вопрос о улучшении своих позиций в них или о дальнейших экономических уступках со стороны России. До тех пор, пока у нас не будет более-менее эффективного интеграционного ядра, где все довольны, все прекрасно, все радостны и всех все устраивает, до тех пор заниматься всем миром абсолютно бессмысленно. То, что сейчас делает Россия, это не бюро добрых услуг. Это ты мне, а я тебе. Мы вам стабильность правительства и военную поддержку, вы нам концессии на добычу полезных ископаем.Раньше такие услуги оказывали Франция, Великобритания США, СССР, Куба в Анголе, например. Сейчас у Запада меньше возможностей в Африке. Они переключаются на Россию, потому что все равно кто-то нужен. Точно так же, как Армения, которая поняла, что Россия не будет завоевывать для нее Карабах, и воевать с Азербайджаном, переключается на Францию, Индию, закупает там вооружение и рассчитывает, например, Европейский Союз за нее решит вопрос с Азербайджаном, будут на него топать ногами, вводить санкции и так далее. Это каким-то образом заставит Азербайджан пойти с Арменией на договоренность на армянских условиях. Понятно, что этого не будет, но надежды юноши питают до самого конца.Африканские страны более прагматичные, они не рассчитывают на то, что Россия завоюет для них всех соседей и так далее. Они выстраивают в России те же отношения, как выстраивались с теми же французами. Вот здесь были французы, вот была концессия. Вот, пожалуйста, они ушли, концессия для вас, а вы, пожалуйста, пришлите там, что у вас там есть, иностранный легион, группа Вагнера, какой-то там ЧВК при Министерстве обороны, просто регулярную армию, нам африканцам все равно. Главное, чтобы что-то было, и чтобы это что-то обеспечивало нам стабильность в нашей стране. И, пожалуйста, что там хотите, нефть, алмазы, уран, все к вашим условиям, заключим соглашения.Да, допустим, Россия может заключать более выгодное соглашение с ними, чем Франция или менее выгодное. Мы же не знаем условия соглашений, которые заключает Россия. Они же нигде не публикуются. Ну, во всяком случае, на сегодня это всех удовлетворяет. Вот так пока работать можно. Значит, а удовлетворять потребности всех в надеждах на Россию, то, извините, просто разрушить собственное государство. В основном всем надо, чтобы Россия наказала нехороших соседей или еще кого-то, перекроила территории в пользу тех, кто на нее надеется. Ну, или хотя бы два мешка риса бесплатно прислали. Ну, два мешка риса прислать можно. Все остальное нельзя.- Все ждут ответных ударов Ирана по Израилю. Сам Иран их анонсировал, публикуя угрожающее видео. В Bloomberg появляются статьи, что эти удары неизбежны. Все настолько нагнетают обстановку, настолько ждут этого ответа, что мне невольно вспоминается эпизод из "Золотого Теленка" про дом, который просто не мог не сгореть и, соответственно, в назначенный час запылал. Насколько велика вероятность этих ударов и сколько велики они могут быть с учетом такого масштабного анонса?- Давайте не будем путать праведное с грешным. Иран анонсировал не удары, а ответ. Он сказал, что он отомстит Израилю. А как он отомстит? Он не сообщал. Это могут быть удары по военным объектам, это могут быть удары по объектам Израиля за пределами Израиля, это может быть ужесточение морской блокады Израиля при помощи хуситов и всех остальных. это могут быть просто политические убийства на израильской территории, это может быть финансирование кого-нибудь очередного вторжения каких-нибудь очередных иранских прокси.Поэтому, какой путь выберет Иран, какой способ мести он выберет, мы не знаем. Нам известно только одно. Иран сказал, что если Израиль нанесет удар по иранским ядерным объектам, через 400 секунд Иран нанесет удар по ядерным объектам в Димоне. Если Израиль нанесет удар по иранским ядерным объектам, можем засекать 400 секунд и смотреть, что произойдет дальше или не произойдет.Больше у нас никаких указаний на то, как будет действовать Иран, нет. У нас есть, допустим, история. В одном случае, Иран, когда мстил Соединенным Штатам, он сообщил им предварительно, что по какой-то базе будет нанесен удар, и нанес его. И посоветовал американцам по этому поводу не дергаться. Американцы не дергались. Как будет с Израилем, мы не знаем, потому что войны с Соединенным Штатами Иран не боялся. А война с Израилем Ирану абсолютно не нужна, потому что он побеждает и так при помощи своих прокси.А если начнется война, то она будет в пользу Израиля, так как Израиль вернет в себе поддержку Запада. То есть против Ирана Запад будет поддерживать. Против "Хамас" Запад не поддерживает Израиль в связи с явными преступлениями, совершавшимися в Секторе газа израильской армией. Поэтому Ирану надо ответить с одной стороны, с другой стороны ответить так, чтобы Израиль не смог использовать этот ответ для раскручивания военных действий, для начала полномасштабной войны с Ираном на Ближнем Востоке.- Масштаб пугалок Ирана об ответном ударе это часть информационной кампании?- Что значит масштаб? Вот у вас спрашивают, скажите, пожалуйста, вам в морду дали, вы ответите? Да, отвечу. К вам приходит следующий журналист, спрашивает, а вы ответите, говорите, отвечу. К вам приходит 500 журналистов, вы им всем отвечаете. Это что, масштаб? Если бы не спрашивали, вы бы ничего не говорили бы. Это же не Иран устраивает кампанию в западных СМИ, а западные СМИ устраивают кампанию по поводу того, как Иран ответит. Так что это не масштаб пугалок, это масштаб танцев вокруг Ирана.- Банк России допускает ответные ограничения в случае отказа от сотрудничества по картам МИР. Как мы помним, банки Казахстана, Армении, Узбекистана и Киргизии сообщили об отказе в обслуживании карт российской системы. Почему Россия тянет с жестким ответом?- Объясняю. Захожу я, допустим, в ваш аквариум, смотрю, там сидит такой вот очкарик. Не понравился он мне. Я подошел, как зарядил ему в дыню. А он, оказывается, занимался каратэ, дзюдо, джиу-джитсу. И мне стало плохо после этого. А если я пришел, поинтересовался вначале, выяснил, что вот этот ботаник вообще ничего не может. И уже потом... Так вот, прежде чем вводить ответные санкции и так далее, необходимо выяснить, а этот ботаник никогда ничем не занимался? А то мы себе самим на хвост не наступим. Как это сделал Запад, когда он вводил санкции против России, они же тоже говорили, а что там той России? Сейчас введем санкции, она вся рухнет, приползет сюда на коленях. Потом выяснилось, нет, санкции не вели, а ползти на коленях уже приходится им. Так вот, вначале надо подумать, посчитать. Дать в морду всегда можно успеть.Вначале надо просчитать свои ответы. Потом предупредить, сказать, вы знаете, вот сейчас возможен с нашей стороны очень жесткий ответ. Когда не прореагируют, вводить санкции. И тогда все у вас будет хорошо, у ваших врагов будет плохо.А если с бухты барахты, они не принимают наши карты "Мир", ну что там в Казахстане есть, что мы там покупаем? Может быть, хотя бы эти дублёнки покупаем или овчину для них. Давайте не будем покупать. Ну, давайте. А в чем мы еще сотрудничаем с Казахстаном? Например, Казахстан крупный поставщик энергоносителей на мировой рынке, крупный поставщик пшеницы на мировой рынке. И для того, чтобы эффективно на мировом рынке зарабатывать, нам с Казахстаном необходимо свои действия координировать по мере возможностей. Если мы будем просто с ним вести экономическую войну, то это заденет наши интересы тоже, причем интересы наших производителей.А это происходит иногда очень неожиданно и очень неприятно для всех. Потому что все говорят, ой, подумаешь, разве Казахстан свою пшеницу нас будет продавать? Не будет. Но он может демпинговать на мировом рынке. В результате наши производители вынуждены будут тоже либо снижать цены, либо оставаться без рынка. В результате у нас может произойти разорение тех же самых фермеров.Сокращается производство пшеницы уже как-то и бычков выращивать на зерновом откорме не очень. Многие компании, которые в это дело вложились, будут либо закупать зерно за границей, либо сворачивать свой бизнес и так далее. Так что спешить некуда, перед нами вечность. У государства есть государственные интересы. Эти интересы должны соблюдаться в первую очередь. А уж зрелище народу как-нибудь придумаем.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240412/1054475187.html

https://ukraina.ru/20240412/1054468023.html

https://ukraina.ru/20240411/1054449518.html

россия

иран

израиль

сша

казахстан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, иран, израиль, ростислав ищенко, сша, казахстан