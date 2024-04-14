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"Укроборонпром" заявил о начале сборки оружия Rheinmetall на Украине

"Укроборонпром" заявил о начале сборки оружия Rheinmetall на Украине - 14.04.2024 Украина.ру

"Укроборонпром" заявил о начале сборки оружия Rheinmetall на Украине

На Украине развернуто производство вооружений концерна Rheinmetall из немецких комплектующих. Об этом заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в эфире телеканала "Рада" 14 апреля

2024-04-14T16:19

2024-04-14T16:19

2024-04-14T16:19

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По его словам, на сегодняшний день ведется производство крупной номенклатуры вооружения и военной техники, без создания совместных предприятий и с использованием комплектующих, которые поставляются на Украину из-за рубежа."Конечно, производство находится на Украине", - сказал Сметанин.Он также уточнил, что часть военной продукции из украинских комплектующих производится на территорий государств-партнеров Украины.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2024 году правительство запустит план действий, который предполагает выделение специальных льгот и государственных гарантий для предприятий оборонного сектора. Однако некоторые западные страны опасаются заключить с Киевом такие соглашения, так как считают размещение своего производства на Украине рискованным.

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новости, украина, укроборонпром, рада, германия, rheinmetall ag, производство