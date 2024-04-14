"Укроборонпром" заявил о начале сборки оружия Rheinmetall на Украине - 14.04.2024 Украина.ру
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"Укроборонпром" заявил о начале сборки оружия Rheinmetall на Украине
"Укроборонпром" заявил о начале сборки оружия Rheinmetall на Украине - 14.04.2024 Украина.ру
"Укроборонпром" заявил о начале сборки оружия Rheinmetall на Украине
На Украине развернуто производство вооружений концерна Rheinmetall из немецких комплектующих. Об этом заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в эфире телеканала "Рада" 14 апреля
2024-04-14T16:19
2024-04-14T16:19
новости
украина
укроборонпром
рада
германия
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производство
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По его словам, на сегодняшний день ведется производство крупной номенклатуры вооружения и военной техники, без создания совместных предприятий и с использованием комплектующих, которые поставляются на Украину из-за рубежа."Конечно, производство находится на Украине", - сказал Сметанин.Он также уточнил, что часть военной продукции из украинских комплектующих производится на территорий государств-партнеров Украины.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2024 году правительство запустит план действий, который предполагает выделение специальных льгот и государственных гарантий для предприятий оборонного сектора. Однако некоторые западные страны опасаются заключить с Киевом такие соглашения, так как считают размещение своего производства на Украине рискованным.
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новости, украина, укроборонпром, рада, германия, rheinmetall ag, производство
Новости, Украина, Укроборонпром, Рада, Германия, Rheinmetall AG, производство

"Укроборонпром" заявил о начале сборки оружия Rheinmetall на Украине

16:19 14.04.2024
 
© Rheinmetall AG
© Rheinmetall AG
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На Украине развернуто производство вооружений концерна Rheinmetall из немецких комплектующих. Об этом заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в эфире телеканала "Рада" 14 апреля
По его словам, на сегодняшний день ведется производство крупной номенклатуры вооружения и военной техники, без создания совместных предприятий и с использованием комплектующих, которые поставляются на Украину из-за рубежа.
"Конечно, производство находится на Украине", - сказал Сметанин.
Он также уточнил, что часть военной продукции из украинских комплектующих производится на территорий государств-партнеров Украины.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2024 году правительство запустит план действий, который предполагает выделение специальных льгот и государственных гарантий для предприятий оборонного сектора. Однако некоторые западные страны опасаются заключить с Киевом такие соглашения, так как считают размещение своего производства на Украине рискованным.
- РИА Новости, 1920, 14.03.2024
14 марта, 12:45
Немецкий концерн Rheinmetall заработал рекордную сумму на украинском кризисеНемецкий оборонный концерн Rheinmetall достиг рекордных показателей по продажам в 2023 году, сообщили 14 марта журналисты Bayerischer Rundfunk
 
НовостиУкраинаУкроборонпромРадаГерманияRheinmetall AGпроизводство
 
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