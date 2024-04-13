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Взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство
Взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство - 13.04.2024 Украина.ру
Взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство
Подрыв автомобиля экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова квалифицировали как покушение на убийство. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник
2024-04-13T09:20
2024-04-13T09:20
2024-04-13T09:20
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"Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом", — сообщил собеседник агентства.Утром 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Стало известно, что взрыв произошел, когда владелец авто повернул ключ зажигания.Помощник Прозорова сообщил, что тот получил нетяжелое ранение и находится в сознании.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.Около года назад на Василия Прозорова уже планировалось покушение. Он проживал на тот момент в Бердянске. Группа диверсантов получила задание на его ликвидацию после пресс-конференции, на которой Прозоров разоблачил деятельность СБУ. Диверсанты успели подготовить тайник со всем необходимым, но несостоявшихся киллеров задержали российские спецслужбы.Прозоров в 2018 году перебрался в Россию, а до этого, по его собственным словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.
https://ukraina.ru/20240412/1054485150.html
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новости, россия, москва, василий прозоров, следственный комитет, сбу, взрыв, покушение
Новости, Россия, Москва, Василий Прозоров, Следственный комитет, СБУ, взрыв, покушение
Взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство
Подрыв автомобиля экс-подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова квалифицировали как покушение на убийство. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник
"Инцидент квалифицирован как покушение на убийство общеопасным способом", — сообщил собеседник агентства.
Утром 12 апреля на Коровинском шоссе в Москве взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Стало известно, что взрыв произошел, когда владелец авто повернул ключ зажигания.
Помощник Прозорова сообщил, что тот получил нетяжелое ранение и находится в сознании.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Около года назад на Василия Прозорова уже планировалось покушение. Он проживал на тот момент в Бердянске. Группа диверсантов получила задание на его ликвидацию после пресс-конференции, на которой Прозоров разоблачил деятельность СБУ. Диверсанты успели подготовить тайник со всем необходимым, но несостоявшихся киллеров задержали российские спецслужбы.
Прозоров в 2018 году перебрался в Россию, а до этого, по его собственным словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.