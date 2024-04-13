https://ukraina.ru/20240413/1054428201.html

"Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в мае

"Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в мае - 13.04.2024 Украина.ру

"Он был кормильцем": Суздальцев ответил, что будет с легитимностью Зеленского в мае

Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая, однако Москва не сможет официально считать его нелегитимным. Что этому помешает, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

2024-04-13T03:42

2024-04-13T03:42

2024-04-13T03:42

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легитимность

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По его словам, после 20 мая Россия не может сказать, что "в соседнем государстве появился узурпатор, который захватил власть". И причина тому - в ноябре 2023 года Зеленский подстраховался меморандумом, подписанным Радой. Суть документа проста: нет выборам во время военного положения. То есть "сколько бы не продлилась СВО, смены киевского режима не будет", уверен эксперт.Он добавил, что Зеленский отменил выборы из страха, так как понимал, что его ждет судьба его предшественника - Петра Порошенко. И Запад, отметил Суздальцев, был в шоке от такого решения Зеленского.В среду, 10 апреля, Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление ВСУ, заявив, что оно будет успешнее предыдущего. По его словам, попытка украинской армии наступать летом 2023 года была не совсем успешной, потому что ВС РФ владели информацией о том, где собирались атаковать ВСУ.Зеленский пообещал, что следующая попытка контрнаступления "должна дать какие-то результаты" и призвал западные страны "не отступать от своих обязательств по военным усилиям".Сейчас положение ВСУ на фронте складывается не лучшим образом. За все время СВО украинские войска потеряли более 444 тысяч военных, из них 125 тысяч - только за период контрнаступления-2023.Территории Украины в границах 1991 года составляли 603,5 тыс. км². В 2014-м эта цифра снизилась до 576,6 тыс. км². После начала СВО страна потеряла 22% территории и сохраняет контроль над 467 тыс. км².Полностью интервью с Андреем Суздальцевым можно прочитать ЗДЕСЬ.

https://ukraina.ru/20240410/1054424023.html

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