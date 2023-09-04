https://ukraina.ru/20230904/1049152981.html

NYT: Резникова отстранили из-за коррупции в Минобороны Украины

NYT: Резникова отстранили из-за коррупции в Минобороны Украины - 04.09.2023 Украина.ру

NYT: Резникова отстранили из-за коррупции в Минобороны Украины

Отставка Алексея Резникова связана с высоким уровнем коррупции в министерстве обороны Украины, заявил журналист издания The New York Times

2023-09-04T15:45

2023-09-04T15:45

2023-09-04T15:45

новости

украина

алексей резников

отставка

министр обороны

коррупция

владимир зеленский

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Вечером 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны. Он назначил на его должность главу Фонда госимущества Рустема Умерова.Автор статьи подчёркивает, что коррупция широко распространена на Украине уже многие годы.Зеленский убрал Резникова с поста в "ключевой момент", когда Украина проводит контрнаступление, в значительной степени полагаясь на помощь Запада, говорится в материале.Союзники Украины, по мнению автора, оказывают давление на Зеленского и требуют гарантий, что украинские чиновники не выкачивают часть многомиллиардной помощи, которая поступает в Киев.Автор напомнил и о скандалах вокруг министерства обороны Украины. "По данным правительства, в какой-то момент в этом году по контрактам на поставку оружия были пропущены сроки поставки примерно на 980 миллионов долларов", пишет автор.Предполагается, что чиновники министерства по закупкам не проверяли поставщиков и позволяли им уходить с деньги, не доставляя оружие.Ранее журналисты NYT заявили, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с тем, что конфликт с Россией затягивается, и Киеву, очевидно, нужно новое военное руководство.

https://ukraina.ru/20230904/1049146735.html

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новости, украина, алексей резников, отставка, министр обороны, коррупция, владимир зеленский