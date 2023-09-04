https://ukraina.ru/20230904/1049152981.html
NYT: Резникова отстранили из-за коррупции в Минобороны Украины
NYT: Резникова отстранили из-за коррупции в Минобороны Украины - 04.09.2023 Украина.ру
NYT: Резникова отстранили из-за коррупции в Минобороны Украины
Отставка Алексея Резникова связана с высоким уровнем коррупции в министерстве обороны Украины, заявил журналист издания The New York Times
2023-09-04T15:45
2023-09-04T15:45
2023-09-04T15:45
новости
украина
алексей резников
отставка
министр обороны
коррупция
владимир зеленский
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Вечером 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны. Он назначил на его должность главу Фонда госимущества Рустема Умерова.Автор статьи подчёркивает, что коррупция широко распространена на Украине уже многие годы.Зеленский убрал Резникова с поста в "ключевой момент", когда Украина проводит контрнаступление, в значительной степени полагаясь на помощь Запада, говорится в материале.Союзники Украины, по мнению автора, оказывают давление на Зеленского и требуют гарантий, что украинские чиновники не выкачивают часть многомиллиардной помощи, которая поступает в Киев.Автор напомнил и о скандалах вокруг министерства обороны Украины. "По данным правительства, в какой-то момент в этом году по контрактам на поставку оружия были пропущены сроки поставки примерно на 980 миллионов долларов", пишет автор.Предполагается, что чиновники министерства по закупкам не проверяли поставщиков и позволяли им уходить с деньги, не доставляя оружие.Ранее журналисты NYT заявили, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с тем, что конфликт с Россией затягивается, и Киеву, очевидно, нужно новое военное руководство.
https://ukraina.ru/20230904/1049146735.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, алексей резников, отставка, министр обороны, коррупция, владимир зеленский
Новости, Украина, Алексей Резников, отставка, министр обороны, коррупция, Владимир Зеленский
NYT: Резникова отстранили из-за коррупции в Минобороны Украины
Отставка Алексея Резникова связана с высоким уровнем коррупции в министерстве обороны Украины, заявил журналист издания The New York Times
Вечером 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны. Он назначил на его должность главу Фонда госимущества Рустема Умерова.
"Отстранение министра обороны подчеркивает сохраняющуюся проблему коррупции в Украине, которая стала редкой областью критики руководства президента Владимира Зеленского", - говорится в статье.
Автор статьи подчёркивает, что коррупция широко распространена на Украине уже многие годы.
Зеленский убрал Резникова с поста в "ключевой момент", когда Украина проводит контрнаступление, в значительной степени полагаясь на помощь Запада, говорится в материале.
Союзники Украины, по мнению автора, оказывают давление на Зеленского и требуют гарантий, что украинские чиновники не выкачивают часть многомиллиардной помощи, которая поступает в Киев.
Автор напомнил и о скандалах вокруг министерства обороны Украины. "По данным правительства, в какой-то момент в этом году по контрактам на поставку оружия были пропущены сроки поставки примерно на 980 миллионов долларов", пишет автор.
Предполагается, что чиновники министерства по закупкам не проверяли поставщиков и позволяли им уходить с деньги, не доставляя оружие.
Ранее журналисты NYT заявили, что отставка министра обороны Украины Алексея Резникова связана с тем, что конфликт с Россией затягивается, и Киеву, очевидно, нужно новое военное руководство.