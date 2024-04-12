ВС РФ уничтожили украинские беспилотники над российскими регионами - Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ, сообщили в Минобороны
"В течение ночи 12 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской области", - уточнили в ведомстве.
Накануне военный эксперт издания Bild Юлиан Репке указывал, что Украина исчерпала свои запасы противоракетных систем Patriot и "Ирис-Т", а также большинство других средств противоракетной обороны.