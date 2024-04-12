https://ukraina.ru/20240412/1054465607.html

ВС РФ уничтожили украинские беспилотники над российскими регионами - Минобороны

ВС РФ уничтожили украинские беспилотники над российскими регионами - Минобороны - 12.04.2024 Украина.ру

ВС РФ уничтожили украинские беспилотники над российскими регионами - Минобороны

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ, сообщили в Минобороны

2024-04-12T08:53

2024-04-12T08:53

2024-04-12T08:53

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"В течение ночи 12 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской области", - уточнили в ведомстве.Накануне военный эксперт издания Bild Юлиан Репке указывал, что Украина исчерпала свои запасы противоракетных систем Patriot и "Ирис-Т", а также большинство других средств противоракетной обороны.

https://ukraina.ru/20240411/1054463763.html

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пво, беспилотники, новости, россия, ростовская область, украина, минобороны