ВС РФ уничтожили украинские беспилотники над российскими регионами - Минобороны - 12.04.2024 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили украинские беспилотники над российскими регионами - Минобороны
ВС РФ уничтожили украинские беспилотники над российскими регионами - Минобороны - 12.04.2024 Украина.ру
ВС РФ уничтожили украинские беспилотники над российскими регионами - Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ, сообщили в Минобороны
2024-04-12T08:53
2024-04-12T08:53
пво
беспилотники
новости
россия
ростовская область
украина
минобороны
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"В течение ночи 12 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской области", - уточнили в ведомстве.Накануне военный эксперт издания Bild Юлиан Репке указывал, что Украина исчерпала свои запасы противоракетных систем Patriot и "Ирис-Т", а также большинство других средств противоракетной обороны.
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пво, беспилотники, новости, россия, ростовская область, украина, минобороны
ПВО, беспилотники, Новости, Россия, Ростовская область, Украина, Минобороны

ВС РФ уничтожили украинские беспилотники над российскими регионами - Минобороны

08:53 12.04.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство обороны РФ
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Российские системы противовоздушной обороны в ночь на пятницу уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ, сообщили в Минобороны
"В течение ночи 12 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской области", - уточнили в ведомстве.
Накануне военный эксперт издания Bild Юлиан Репке указывал, что Украина исчерпала свои запасы противоракетных систем Patriot и "Ирис-Т", а также большинство других средств противоракетной обороны.
Вчера, 23:22
США выделили $138 млн на модернизацию украинских систем ПВОСоединенные Штаты Америки подписали соглашение по которому Украина получит 138 миллионов долларов на модернизацию систем противовоздушной обороны. Об этом 11 апреля сообщила посол США в Киеве Бриджит Бринк
 
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