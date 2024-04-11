https://ukraina.ru/20240411/1054445969.html

Крутое пике главного авиационного вуза Украины: депутатки и котики рвутся к власти

Крутое пике главного авиационного вуза Украины: депутатки и котики рвутся к власти - 11.04.2024 Украина.ру

Крутое пике главного авиационного вуза Украины: депутатки и котики рвутся к власти

На Украине обсуждают самое необычное кадровое решение последних дней. Приказом министерства образования ректором Национального авиационного университета (НАУ) стала 34-летняя депутат Киевсовета Ксения Семенова

2024-04-11T13:37

2024-04-11T13:37

2024-04-11T13:42

эксклюзив

украина

национальный авиационный университет украины (нау)

ксения семенова

вуз

ректор

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НАУ: от величия к крахуНациональный авиационный университет когда-то считался одним из самых мощных профильных высших учебных заведений как в СССР, так и на постсоветском пространстве.Он был основан в 1933 году как Киевский авиационный институт. Через него студентами и преподавателями прошли многие прославленные советские ученые: Олег Антонов, Николай Голего, Владимир Челомей и другие. Всего за годы своего существования вуз подготовил более 200 тыс. специалистов авиационной отрасли.В 1966 году университет был награжден орденом Трудового Красного знамени. Учебное заведение располагало десятками самолетов, на которых шло обучение, множеством лабораторий, библиотека технической литературы при вузе имела фонд в более, чем 2,6 млн книг.После 1991 года былую славу теперь уже Национального авиационного университета стремительно слили в унитаз украинской независимости. В прежнем виде такой вуз оказался просто не востребован – авиастроение Украины деградировало на глазах. Вчерашние выпускники, обладатели когда-то престижных профессий инженера и конструктора оказались на обочине новой жизни.В этих условиях университет стал выживать любыми путями, были открыты непрофильные, но модные кафедры и факультеты: менеджмента, юриспруденции, дизайна и т.д.Несмотря на непростое положение, НАУ остается лакомым активом: территория в 72 гектара, множество корпусов, 12 общежитий, имеются свой медицинский центр, дом культуры и даже яхт-клуб.В 2000-е гг. ректорами НАУ назначались все как на подбор проходимцы и аферисты. Так, два последних руководителя – Владимир Исаенко и Максим Луцкий – были уволены после коррупционных скандалов и уголовных дел, получив в разное время общественную антипремию "Токсичный ректор года".После очередного увольнения и было принято решение пойти другим путем и назначить руководить университетом человека со стороны. Выбор пал на Ксению Семенову.Электронщица из инкубатораСеменова родилась в 1990 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Училась в НАУ по направлению "Электронные устройства и системы".Представительница нового поколения украинских политиков, чье будущее ковалось во время госпереворота 2014 года. Все они так или иначе терлись на Майдане и получали гранты на Западе, после чего отправились заседать в наблюдательные советы при корпорациях, внедряться в госструктуры и избираться в парламенты разного уровня.Семенова начинала свою карьеру в некоммерческом американском Институте инженеров электротехники и электроники (IEEE), где руководила одним из направлений украинской секции этой организации.В 2017-2019 гг. трудилась инженером в компании Radionics (направление алгоритмов обработки сигналов и симуляции сигнала радаров).В это же время начала движение в сторону бизнеса, присоединившись к сети "академических бизнес-инкубаторов" под названием YEP. В сети сказано, что эти "инкубаторы" занимаются бизнес-образованием и развивает "предпринимательскую экосистему" Украины. Семенова отвечала там за коммуникации.С 2019 году была помощницей депутата Верховной Рады Романа Грищука, председателя подкомитета по вопросам образования на протяжении жизни и внешкольного образования.Через год будущая ректор НАУ отправилась в самостоятельное политическое плавание, избравшись в Киевский городской совет от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", войдя в комитет по цифровой трансформации.Команда младореформаторовСеменова давно присматривалась к Национальному авиационному университету, в ее соцсетях за последние месяцы можно найти много постов, посвященных неудовлетворительному состоянию дел в этом учебном заведении.Судя по ее публикациям, Семенова входит в команду нового министра образования Оксена Лисового – еще одного экзотического персонажа современного украинского паноптикума политиков и чиновников.Лисовой – выходец из семьи диссиденствующих украинских националистов, в детстве несколько лет жил в Бурятии, где его отец отбывал ссылку. Дипломированный художник-керамист и специалист в библиотечно-информационных системах. Работал учителем, занимался бизнесом, подрабатывал преподавателем фехтования. Во время российской спецоперации служил в ВСУ в качестве добровольца.Вместе с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым они принялись реформировать местные вузы под предлогом их неэффективности и несоответствия европейским нормативам, сиречь перераспределением денег и банальным распилом того, что еще осталось от украинской системы высшего образования.Тут им и подвернулась Семенова – носительница "просвещенных" идей Запада.Слово "просвещенные" здесь не случайно. Ректор или ректорка (в соответствии с модными на Украине феменитивами) сама называет себя потомственной "освiтянкой" - на русский это можно дословно перевести как "просвещенка".Судя по страницам Семеновой в соцсетях, просвещенной она может считаться в чем угодно, но только не в вопросах авиации и управления огромным техническим вузом.Несколько месяцев назад, например, она просила подписчиков дать ей почитать книгу про историю "украинской" авиационной промышленности с 1910 по 1991 гг. Сообщение об открытии в НАУ "ракетного клуба" она сопроводила фотографией себя с фрагментом ракеты на руке и подписью "Рука-ракета. Бабах". До недавнего времени в соцсетях она описывала себя как "депутатка твоего сердечка".Свое невежество "депутатка" обращает в плюс, не имею, дескать, чинов и титулов, берегись НАУ и его бюрократия.К слову о бюрократии. Семенова получила пост ректора по нетрадиционной для Украины процедуре – по рекомендации Наблюдательного совета вуза. Примечательно, что верховодят там также люди, которые не имеют никакого отношения к авиации – тот же министр Федоров и предприниматель Петр Чернышев – экс-президент оператора мобильной связи "Киевстар". Как говорится, ничего личного, просто бизнес.Руководящая и направляющая роль таких наблюдательных советов, состоящих из не пойми кого – открытый путь к захватам учебных заведений и их "оптимизации", что и произошло с Национальным авиационным университетом. От авиации - к гендерному равенствуДальнейшую судьбу НАУ можно спрогнозировать по тем же постам Семеновой в социальных сетях.Первое, и главное – деньги, деньги, деньги. Еще до назначения, например, она принялась собирать с подписчиков средства на лабораторию для инженеров, или как она ее называет – "лабу". Также Семенова собирает финансы на помощь разным подразделениям ВСУ и просит студентов активнее донатить армии.Далее – разгул вышиваночного патриотизма и всеохватной украинофилии. Так, она опубликовала фото университетского стенда с надписью на русском языке и назвала это "ретронадписью". Семенова также руководит благотворительным фондом "Соломенские котики", который обслуживает интересы ВСУ. В этой организации она называет себя "кисою".Все это будет сопровождаться имитацией бурной деятельности, типа смены названий, придумывания креативных проектов и прочего. Семенова, например, уже объявила конкурс на название нового инженерного центра, который еще даже не создан.Семенова также дала понять, что существенную роль в новой жизни НАУ будут играть вопросы гендера. В марте будущий ректор побывала на форуме в Брюсселе, где участвовала в дискуссии о гендерном равенстве."Лишний раз похвасталась, что в Наблюдательном совете НАУ, например, очень мощные женщины", - рассказала она.Не понятно только, причем здесь наука и авиация.А пока Семенова демонстрирует, как обживается в новом для себя кабинете ректора – там уже установлено все "необходимое" для работы, а именно небольшие модели самолетов и схема устройства американского истребителя F-16.

https://ukraina.ru/20190217/1022630858.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, национальный авиационный университет украины (нау), ксения семенова, вуз, ректор