Крутое пике главного авиационного вуза Украины: депутатки и котики рвутся к власти
13:37 11.04.2024 (обновлено: 13:42 11.04.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Ксения Семенова
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
На Украине обсуждают самое необычное кадровое решение последних дней. Приказом министерства образования ректором Национального авиационного университета (НАУ) стала 34-летняя депутат Киевсовета Ксения Семенова
НАУ: от величия к краху
Национальный авиационный университет когда-то считался одним из самых мощных профильных высших учебных заведений как в СССР, так и на постсоветском пространстве.
Он был основан в 1933 году как Киевский авиационный институт. Через него студентами и преподавателями прошли многие прославленные советские ученые: Олег Антонов, Николай Голего, Владимир Челомей и другие. Всего за годы своего существования вуз подготовил более 200 тыс. специалистов авиационной отрасли.
В 1966 году университет был награжден орденом Трудового Красного знамени. Учебное заведение располагало десятками самолетов, на которых шло обучение, множеством лабораторий, библиотека технической литературы при вузе имела фонд в более, чем 2,6 млн книг.
После 1991 года былую славу теперь уже Национального авиационного университета стремительно слили в унитаз украинской независимости. В прежнем виде такой вуз оказался просто не востребован – авиастроение Украины деградировало на глазах. Вчерашние выпускники, обладатели когда-то престижных профессий инженера и конструктора оказались на обочине новой жизни.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Национальный авиационный университет Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Национальный авиационный университет Украины
В этих условиях университет стал выживать любыми путями, были открыты непрофильные, но модные кафедры и факультеты: менеджмента, юриспруденции, дизайна и т.д.
Несмотря на непростое положение, НАУ остается лакомым активом: территория в 72 гектара, множество корпусов, 12 общежитий, имеются свой медицинский центр, дом культуры и даже яхт-клуб.
В 2000-е гг. ректорами НАУ назначались все как на подбор проходимцы и аферисты. Так, два последних руководителя – Владимир Исаенко и Максим Луцкий – были уволены после коррупционных скандалов и уголовных дел, получив в разное время общественную антипремию "Токсичный ректор года".
После очередного увольнения и было принято решение пойти другим путем и назначить руководить университетом человека со стороны. Выбор пал на Ксению Семенову.
Электронщица из инкубатора
Семенова родилась в 1990 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Училась в НАУ по направлению "Электронные устройства и системы".
Представительница нового поколения украинских политиков, чье будущее ковалось во время госпереворота 2014 года. Все они так или иначе терлись на Майдане и получали гранты на Западе, после чего отправились заседать в наблюдательные советы при корпорациях, внедряться в госструктуры и избираться в парламенты разного уровня.
Семенова начинала свою карьеру в некоммерческом американском Институте инженеров электротехники и электроники (IEEE), где руководила одним из направлений украинской секции этой организации.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Ксения Семенова
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Ксения Семенова
В 2017-2019 гг. трудилась инженером в компании Radionics (направление алгоритмов обработки сигналов и симуляции сигнала радаров).
В это же время начала движение в сторону бизнеса, присоединившись к сети "академических бизнес-инкубаторов" под названием YEP. В сети сказано, что эти "инкубаторы" занимаются бизнес-образованием и развивает "предпринимательскую экосистему" Украины. Семенова отвечала там за коммуникации.
С 2019 году была помощницей депутата Верховной Рады Романа Грищука, председателя подкомитета по вопросам образования на протяжении жизни и внешкольного образования.
Через год будущая ректор НАУ отправилась в самостоятельное политическое плавание, избравшись в Киевский городской совет от партии Владимира Зеленского "Слуга народа", войдя в комитет по цифровой трансформации.
Команда младореформаторов
Семенова давно присматривалась к Национальному авиационному университету, в ее соцсетях за последние месяцы можно найти много постов, посвященных неудовлетворительному состоянию дел в этом учебном заведении.
Судя по ее публикациям, Семенова входит в команду нового министра образования Оксена Лисового – еще одного экзотического персонажа современного украинского паноптикума политиков и чиновников.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Оксен ЛісовийОксен Лисовой
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Оксен Лісовий
Оксен Лисовой
Лисовой – выходец из семьи диссиденствующих украинских националистов, в детстве несколько лет жил в Бурятии, где его отец отбывал ссылку. Дипломированный художник-керамист и специалист в библиотечно-информационных системах. Работал учителем, занимался бизнесом, подрабатывал преподавателем фехтования. Во время российской спецоперации служил в ВСУ в качестве добровольца.
Вместе с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым они принялись реформировать местные вузы под предлогом их неэффективности и несоответствия европейским нормативам, сиречь перераспределением денег и банальным распилом того, что еще осталось от украинской системы высшего образования.
Тут им и подвернулась Семенова – носительница "просвещенных" идей Запада.
Слово "просвещенные" здесь не случайно. Ректор или ректорка (в соответствии с модными на Украине феменитивами) сама называет себя потомственной "освiтянкой" - на русский это можно дословно перевести как "просвещенка".
Судя по страницам Семеновой в соцсетях, просвещенной она может считаться в чем угодно, но только не в вопросах авиации и управления огромным техническим вузом.
Несколько месяцев назад, например, она просила подписчиков дать ей почитать книгу про историю "украинской" авиационной промышленности с 1910 по 1991 гг.
Сообщение об открытии в НАУ "ракетного клуба" она сопроводила фотографией себя с фрагментом ракеты на руке и подписью "Рука-ракета. Бабах".
До недавнего времени в соцсетях она описывала себя как "депутатка твоего сердечка".
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)Ксения Семенова
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская)
Ксения Семенова
Свое невежество "депутатка" обращает в плюс, не имею, дескать, чинов и титулов, берегись НАУ и его бюрократия.
К слову о бюрократии. Семенова получила пост ректора по нетрадиционной для Украины процедуре – по рекомендации Наблюдательного совета вуза. Примечательно, что верховодят там также люди, которые не имеют никакого отношения к авиации – тот же министр Федоров и предприниматель Петр Чернышев – экс-президент оператора мобильной связи "Киевстар". Как говорится, ничего личного, просто бизнес.
Руководящая и направляющая роль таких наблюдательных советов, состоящих из не пойми кого – открытый путь к захватам учебных заведений и их "оптимизации", что и произошло с Национальным авиационным университетом.
От авиации - к гендерному равенству
Дальнейшую судьбу НАУ можно спрогнозировать по тем же постам Семеновой в социальных сетях.
Первое, и главное – деньги, деньги, деньги. Еще до назначения, например, она принялась собирать с подписчиков средства на лабораторию для инженеров, или как она ее называет – "лабу". Также Семенова собирает финансы на помощь разным подразделениям ВСУ и просит студентов активнее донатить армии.
17 февраля 2019, 07:00Историк авиации: Россия и Украина вместе могут гордиться множеством выдающихся людейПредседатель секции истории авиации и космоса Института истории естествознания и техники РАН Виталий Лебедев рассказал корреспонденту сайта Украина.ру о петербургском этапе жизни уроженца Киева, выдающегося конструктора Игоря Сикорского
Далее – разгул вышиваночного патриотизма и всеохватной украинофилии. Так, она опубликовала фото университетского стенда с надписью на русском языке и назвала это "ретронадписью".
Семенова также руководит благотворительным фондом "Соломенские котики", который обслуживает интересы ВСУ. В этой организации она называет себя "кисою".
Все это будет сопровождаться имитацией бурной деятельности, типа смены названий, придумывания креативных проектов и прочего. Семенова, например, уже объявила конкурс на название нового инженерного центра, который еще даже не создан.
"Как любое крутое место, оно нуждается в точном названии. Будет супер, если это название предложат студенты или преподаватели университета. Это должно быть название из одного или двух слов, нормально звучащего на украинском и английском", - написала она.
Семенова также дала понять, что существенную роль в новой жизни НАУ будут играть вопросы гендера. В марте будущий ректор побывала на форуме в Брюсселе, где участвовала в дискуссии о гендерном равенстве.
"Лишний раз похвасталась, что в Наблюдательном совете НАУ, например, очень мощные женщины", - рассказала она.
Не понятно только, причем здесь наука и авиация.
А пока Семенова демонстрирует, как обживается в новом для себя кабинете ректора – там уже установлено все "необходимое" для работы, а именно небольшие модели самолетов и схема устройства американского истребителя F-16.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)Ксения Семенова
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Ксения Семенова