Унижение горожан и планы французской оккупации. Что происходит в Одессе - 11.04.2024 Украина.ру
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Унижение горожан и планы французской оккупации. Что происходит в Одессе
Унижение горожан и планы французской оккупации. Что происходит в Одессе - 11.04.2024 Украина.ру
Унижение горожан и планы французской оккупации. Что происходит в Одессе
В среду 10 апреля Одесса отметила восьмидесятую годовщину освобождения от нацистов. Городские власти к этой дате давно относятся формально, ограничиваясь возложением цветов к памятнику Неизвестному матросу.
2024-04-11T12:41
2024-04-11T12:41
эксклюзив
украина
одесса
франция
игорь терехов
мэр
оккупация
германия
антимайдан
курт волкер
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Мэр города Игорь Терехов, ранее эксплуатировавший в политических целях антифашистские настроения региона, в этом году в своей речи ни разу не упомянул освободителей, зато раз десять упомянул в негативном ключе всех россиян. Его речь вполне по стилю могла бы соответствовать воззваниям немецкого губернатора лет 80 назад.10 апреля 1944За время нацистской оккупации, продолжавшейся 907 дней, в городе погибли 82 тыс. жителей, 78 тыс. человек были угнаны на принудительные работы в Германию.В Одессе сейчас в живых остались трое ветеранов-участников обороны или освобождения города. Один из них, Николай Иванович Московой, так вспоминает солнечный день освобождения города 10 апреля 1944: "Мы шли пешком, даже тракторы и танки не везде могли проехать. И обычные гражданские люди из окрестных поселений помогали нам - солдатам: несли вещи, боевое оружие, припасы. Благодаря нашему сплочению и самоотдаче мы смогли победить врага и завоевать эту Великую Победу!"Символом освобождения города от оккупации было поднятое в тот же день над Оперным театром красное знамя.Одесситка Татьяна Степановна Назарова вспоминала этот день в интервью региональным СМИ. "Все взрослые собрались у ворот и со страхом понемногу выглядывали на улицу. У них под ногами я и путалась. Улица была пустынной. Но вот на углу Торговой со стороны базара появился на лошаденке солдат. Наш, советский! Женщины со всех дворов бросились к нему, целовали его измазанные глиной сапоги, грязную лошаденку", - вспоминает женщина, в детстве пережившая оккупацию.Уже к полудню на бульварах Одессы чеканили шаг освободители, среди которых, как вспоминает Назарова, было много девушек. Их форма была с белыми соляными разводами, после того, как они вброд форсировали лиман.10 апреля 2024Об отношении новых властей Украины к освобождению Одессы можно судить даже по переименованию улиц, названных в честь освободителей, включая маршала Родиона Малиновского, уроженца города.В день 80-летия освобождения города власти даже запретили фотографироваться у сохранившихся памятников освободителям. "Совершенно издевательскую обстановку организовали власти на Аллее Славы во второй по значимости праздник Одессы – 80-ю годовщину Освобождения города от нацизма. Самое возмутительное – это запрет фотографироваться у стелы Неизвестному матросу при возложении цветов. На пустой площади бригада полиции зорко следит за этим", - пишет одесский анархист Вячеслав Азаров.По его словам, доступ на Аллею Славы открывается после унизительной запугивающей проверки. Полиция на блокпосту записывает паспортные данные, делает фото паспорта, а также проверяет телефон на наличие российских номеров в контактах. Украинские власти прекрасно понимают, что освобождение от нацизма – праздник лишь для их идеологических противников, которыми националисты считают как потомственных одесситов, так и российскую армию.10 апреля 2014Десять лет назад, в день семидесятилетия освобождения Одесса стала одним из эпицентров противостояния украинской националистической власти. 10 апреля весь город был увешан флагами только Одессы при почти полном отсутствии украинских флагов. Однако уже тогда в город начали свозить националистов.В День освобождения Одессы десять лет назад противостоящие стороны сначала договорились не проводить политических акций. Однако уже утром, пока по центру города шла праздничная демонстрация под одесскими и красными флагами, националисты заблокировали в гостинице бывшего депутата Рады Олега Царева.Высвобождать Царева приехали сторонники Антимайдана с Куликова поля. В итоге все закончилось большой дракой и разбитым милицейским автобусом. Активистам Куликова поля даже удалось захватить несколько "пленных" - футбольных хулиганов из Винницкой области, которых там же передали врачам. Поскольку силы в Одессе были не равны, новые власти в период с 10 апреля по 2 мая стали свозить в город сотни своих сторонников, чтобы силой подавить протесты и удержать город, столь важный для их западных союзников.Западные мечты об оккупацииПоследовавшие затем трагические события в значительной степени послужили базой для развязывания гражданского конфликта на Украине и начала СВО. Сейчас Южная Пальмира является логистическим узлом для поставок вооружений из Румынии, экспорта зерна и ударов по Крыму. Власти Франции всерьез обсуждают возможность введения войск в случае наступления ВС РФ на Одессу, так как у них на этот город, как 100 лет назад во время существования Антанты, свои планы."Я считаю, что Макрон не допустит захвата Одессы. Это его красная линия, ведь если Одесса падет, то 20% ВВП Украины пойдет псу под хвост", — пишет британская Daily Express со ссылкой на бывшего офицера британской армии Глена Гранта.Ранее экс-представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер предложил ввести западные силы ПВО для создания купола от Николаева до румынской границы для защиты портов Одесского и Николаевского регионов, что предполагает полноценное втягивание НАТО в конфликт на Украине.Примечательно, что воинственные призывы звучат преимущественно от отставников, которым кроме пиара особо больше ничего не нужно. Но есть определенный страх того, что их карьера завершится, если в Одессе произойдёт некое повторение событий 80-летней давности.
https://ukraina.ru/20240404/1054300475.html
https://ukraina.ru/20240406/1054331356.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, одесса, франция, игорь терехов, мэр, оккупация, германия, антимайдан, курт волкер, дмитрий ковалевич, олег царев, рада, нато
Эксклюзив, Украина, Одесса, Франция, Игорь Терехов, мэр, оккупация, Германия, антимайдан, Курт Волкер, Дмитрий Ковалевич, Олег Царев, Рада, НАТО

Унижение горожан и планы французской оккупации. Что происходит в Одессе

12:41 11.04.2024
 
© РИА Новости . Р.Папикьян / Перейти в фотобанкОдесса, 80-е годы ХХ в.
Одесса, 80-е годы ХХ в. - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Р.Папикьян
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В среду 10 апреля Одесса отметила восьмидесятую годовщину освобождения от нацистов. Городские власти к этой дате давно относятся формально, ограничиваясь возложением цветов к памятнику Неизвестному матросу.
Мэр города Игорь Терехов, ранее эксплуатировавший в политических целях антифашистские настроения региона, в этом году в своей речи ни разу не упомянул освободителей, зато раз десять упомянул в негативном ключе всех россиян. Его речь вполне по стилю могла бы соответствовать воззваниям немецкого губернатора лет 80 назад.
10 апреля 1944
За время нацистской оккупации, продолжавшейся 907 дней, в городе погибли 82 тыс. жителей, 78 тыс. человек были угнаны на принудительные работы в Германию.
В Одессе сейчас в живых остались трое ветеранов-участников обороны или освобождения города.
Один из них, Николай Иванович Московой, так вспоминает солнечный день освобождения города 10 апреля 1944: "Мы шли пешком, даже тракторы и танки не везде могли проехать. И обычные гражданские люди из окрестных поселений помогали нам - солдатам: несли вещи, боевое оружие, припасы. Благодаря нашему сплочению и самоотдаче мы смогли победить врага и завоевать эту Великую Победу!"
Символом освобождения города от оккупации было поднятое в тот же день над Оперным театром красное знамя.
Одесситка Татьяна Степановна Назарова вспоминала этот день в интервью региональным СМИ. "
Все взрослые собрались у ворот и со страхом понемногу выглядывали на улицу. У них под ногами я и путалась. Улица была пустынной. Но вот на углу Торговой со стороны базара появился на лошаденке солдат. Наш, советский! Женщины со всех дворов бросились к нему, целовали его измазанные глиной сапоги, грязную лошаденку", - вспоминает женщина, в детстве пережившая оккупацию.
Уже к полудню на бульварах Одессы чеканили шаг освободители, среди которых, как вспоминает Назарова, было много девушек. Их форма была с белыми соляными разводами, после того, как они вброд форсировали лиман.
Макрон и Порошенко
4 апреля, 14:21
"Мы убьем всех до единого". Краткая история попыток французов чего-нибудь оккупировать в России На фоне общей болезни коллективного Запада – исторического беспамятства, у президента Франции Эмманюэля Макрона случился припадок то ли ранней деменции, то ли застарелого бонапартизма
10 апреля 2024
Об отношении новых властей Украины к освобождению Одессы можно судить даже по переименованию улиц, названных в честь освободителей, включая маршала Родиона Малиновского, уроженца города.
В день 80-летия освобождения города власти даже запретили фотографироваться у сохранившихся памятников освободителям.
"Совершенно издевательскую обстановку организовали власти на Аллее Славы во второй по значимости праздник Одессы – 80-ю годовщину Освобождения города от нацизма. Самое возмутительное – это запрет фотографироваться у стелы Неизвестному матросу при возложении цветов. На пустой площади бригада полиции зорко следит за этим", - пишет одесский анархист Вячеслав Азаров.
По его словам, доступ на Аллею Славы открывается после унизительной запугивающей проверки. Полиция на блокпосту записывает паспортные данные, делает фото паспорта, а также проверяет телефон на наличие российских номеров в контактах. Украинские власти прекрасно понимают, что освобождение от нацизма – праздник лишь для их идеологических противников, которыми националисты считают как потомственных одесситов, так и российскую армию.
10 апреля 2014
Десять лет назад, в день семидесятилетия освобождения Одесса стала одним из эпицентров противостояния украинской националистической власти. 10 апреля весь город был увешан флагами только Одессы при почти полном отсутствии украинских флагов. Однако уже тогда в город начали свозить националистов.
В День освобождения Одессы десять лет назад противостоящие стороны сначала договорились не проводить политических акций. Однако уже утром, пока по центру города шла праздничная демонстрация под одесскими и красными флагами, националисты заблокировали в гостинице бывшего депутата Рады Олега Царева.
Высвобождать Царева приехали сторонники Антимайдана с Куликова поля. В итоге все закончилось большой дракой и разбитым милицейским автобусом. Активистам Куликова поля даже удалось захватить несколько "пленных" - футбольных хулиганов из Винницкой области, которых там же передали врачам.
Поскольку силы в Одессе были не равны, новые власти в период с 10 апреля по 2 мая стали свозить в город сотни своих сторонников, чтобы силой подавить протесты и удержать город, столь важный для их западных союзников.
Французские танки в Одессе, 1919 год - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
6 апреля, 08:00История
Конец интервенции: 105 лет эвакуации французских войск из Одессы6 апреля 1919 года завершилась срочная эвакуация французских оккупационных войск и их союзников из Одессы. Более 25 тысяч военнослужащих без боя сдали город 6-тысячным формированиям атамана Григорьева
Западные мечты об оккупации
Последовавшие затем трагические события в значительной степени послужили базой для развязывания гражданского конфликта на Украине и начала СВО. Сейчас Южная Пальмира является логистическим узлом для поставок вооружений из Румынии, экспорта зерна и ударов по Крыму. Власти Франции всерьез обсуждают возможность введения войск в случае наступления ВС РФ на Одессу, так как у них на этот город, как 100 лет назад во время существования Антанты, свои планы.
"Я считаю, что Макрон не допустит захвата Одессы. Это его красная линия, ведь если Одесса падет, то 20% ВВП Украины пойдет псу под хвост", — пишет британская Daily Express со ссылкой на бывшего офицера британской армии Глена Гранта.
Ранее экс-представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер предложил ввести западные силы ПВО для создания купола от Николаева до румынской границы для защиты портов Одесского и Николаевского регионов, что предполагает полноценное втягивание НАТО в конфликт на Украине.
Примечательно, что воинственные призывы звучат преимущественно от отставников, которым кроме пиара особо больше ничего не нужно. Но есть определенный страх того, что их карьера завершится, если в Одессе произойдёт некое повторение событий 80-летней давности.
 
ЭксклюзивУкраинаОдессаФранцияИгорь ТереховмэроккупацияГерманияантимайданКурт ВолкерДмитрий КовалевичОлег ЦаревРадаНАТО
 
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