На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – Кот - 10.04.2024 Украина.ру
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На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – Кот
На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – Кот - 10.04.2024 Украина.ру
На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – Кот
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал подготовку к предстоящей мирной конференции по Украине, а также недавние заявления экс-президента Украины Леонида Кучмы и рассказал о значимости харьковского направления для СВО
2024-04-10T15:11
2024-04-10T15:11
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украина
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леонид кучма
юрий кот
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нато
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00:31 - О целях мирной конференции по конфликту на Украине; 11:23 - Значение харьковского направления в ходе СВО; 19:41 - Заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы
украина
россия
киев
львов
швейцария
запад
сша
харьков
кнр (китай)
китай
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видео, украина, россия, киев, леонид кучма, юрий кот, вооруженные силы украины, нато, вс рф, всу, сво, спецоперация, львов, конфликт, швейцария, запад, сша, леонид кравчук, президент, оранжевая революция, харьков, конференция, переговоры, владимир путин, революция, кнр (китай), китай, джо байден, дональд трамп, видео
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На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – Кот

15:11 10.04.2024
 
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Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал подготовку к предстоящей мирной конференции по Украине, а также недавние заявления экс-президента Украины Леонида Кучмы и рассказал о значимости харьковского направления для СВО
00:31 - О целях мирной конференции по конфликту на Украине;
11:23 - Значение харьковского направления в ходе СВО;
19:41 - Заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы
 
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Заголовок открываемого материала
15:11На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – Кот
14:36Дмитрий Ревякин: кто он
14:18Военный билет в один конец: что украинцы думают о новом законопроекте о мобилизации
14:14Пенсионный фонд Украины сдаст пожилых в реестр военнообязанных
13:38Добро пожаловать на фронт. На Украине мобилизуют всех, кроме силовиков, олигархов и безногих
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