https://ukraina.ru/20240410/1054425133.html
На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – Кот
На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – Кот - 10.04.2024 Украина.ру
На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – Кот
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал подготовку к предстоящей мирной конференции по Украине, а также недавние заявления экс-президента Украины Леонида Кучмы и рассказал о значимости харьковского направления для СВО
2024-04-10T15:11
2024-04-10T15:11
2024-04-10T15:11
видео
украина
россия
киев
леонид кучма
юрий кот
вооруженные силы украины
нато
вс рф
всу
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00:31 - О целях мирной конференции по конфликту на Украине; 11:23 - Значение харьковского направления в ходе СВО; 19:41 - Заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – Кот
Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал подготовку к предстоящей мирной конференции по Украине, а также недавние заявления экс-президента Украины Леонида Кучмы и рассказал о значимости харьковского направления для СВО
00:31
- О целях мирной конференции по конфликту на Украине; 11:23
- Значение харьковского направления в ходе СВО; 19:41
- Заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы