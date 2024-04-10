https://ukraina.ru/20240410/1054425133.html

На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – Кот

На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – Кот - 10.04.2024 Украина.ру

На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – Кот

Политолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал подготовку к предстоящей мирной конференции по Украине, а также недавние заявления экс-президента Украины Леонида Кучмы и рассказал о значимости харьковского направления для СВО

2024-04-10T15:11

2024-04-10T15:11

2024-04-10T15:11

видео

украина

россия

киев

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вооруженные силы украины

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всу

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00:31 - О целях мирной конференции по конфликту на Украине; 11:23 - Значение харьковского направления в ходе СВО; 19:41 - Заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы

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