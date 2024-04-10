Стало известно кто получит бронь от мобилизации в ВСУ

Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель"

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* матом прокомментировал исключение из нового законопроекта нормы о демобилизации военнослужащих украинской армии. Как пишет издание "Украинская правда", инициатором отмены "дембеля" для солдат ВСУ стал главком армии Александр Сырский