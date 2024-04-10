Стало известно кто получит бронь от мобилизации в ВСУ - 10.04.2024 Украина.ру
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Стало известно кто получит бронь от мобилизации в ВСУ
Стало известно кто получит бронь от мобилизации в ВСУ - 10.04.2024 Украина.ру
Стало известно кто получит бронь от мобилизации в ВСУ
Комитет по обороне в Раде завершил рассмотрение нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно тексту, опубликованному вечером, 9 апреля, стали известны категории граждан, которым выдадут бронь от службы в рядах ВСУ
2024-04-10T00:01
2024-04-10T00:18
новости
украина
вооруженные силы украины
законопроект
мобилизация
всу
сво
уклонисты
набу
генеральная прокуратура украины
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Так, согласно актуальной редакции законопроекта на передовую не отправят сотрудников Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности, Госбюро расследований. Помимо этого бронь получат работники украинской прокуратуры, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, половина госслужащих категорий "Б" и "В". В Вооруженные силы страны также не будут мобилизованы сотрудники стратегических предприятий, которые выполняют военные заказы, персонал предприятий, критически важных для снабжения ВСУ, а также их бенефициарные собственники (даже если они на этом предприятии не работают). Примечательно, что помимо силовиков и чиновников под Часов Яр или Красногоровку не отправят крупных украинских бизнесменов. Для них также предусмотрена бронь от мобилизации. Ранее сообщалось, что новым законопроектом об ужесточении мобилизации на Украине предлагается лишать права уклонистов управлять транспортными средствами.
https://ukraina.ru/20240409/1054410591.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, вооруженные силы украины, законопроект, мобилизация, всу, сво, уклонисты, набу, генеральная прокуратура украины, полиция
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, законопроект, мобилизация, ВСУ, СВО, уклонисты, НАБУ, Генеральная прокуратура Украины, полиция

Стало известно кто получит бронь от мобилизации в ВСУ

00:01 10.04.2024 (обновлено: 00:18 10.04.2024)
 
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НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / НАБУ
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Комитет по обороне в Раде завершил рассмотрение нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно тексту, опубликованному вечером, 9 апреля, стали известны категории граждан, которым выдадут бронь от службы в рядах ВСУ
Так, согласно актуальной редакции законопроекта на передовую не отправят сотрудников Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности, Госбюро расследований.
Помимо этого бронь получат работники украинской прокуратуры, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, половина госслужащих категорий "Б" и "В".
В Вооруженные силы страны также не будут мобилизованы сотрудники стратегических предприятий, которые выполняют военные заказы, персонал предприятий, критически важных для снабжения ВСУ, а также их бенефициарные собственники (даже если они на этом предприятии не работают).
Примечательно, что помимо силовиков и чиновников под Часов Яр или Красногоровку не отправят крупных украинских бизнесменов. Для них также предусмотрена бронь от мобилизации.
Ранее сообщалось, что новым законопроектом об ужесточении мобилизации на Украине предлагается лишать права уклонистов управлять транспортными средствами.
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Вчера, 22:07
Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель"Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* матом прокомментировал исключение из нового законопроекта нормы о демобилизации военнослужащих украинской армии. Как пишет издание "Украинская правда", инициатором отмены "дембеля" для солдат ВСУ стал главком армии Александр Сырский
 
НовостиУкраинаВооруженные силы УкраинызаконопроектмобилизацияВСУСВОуклонистыНАБУГенеральная прокуратура Украиныполиция
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Стало известно кто получит бронь от мобилизации в ВСУ
23:46ВСУ применили химическое оружие на Артемовском направлении в ДНР
23:33Белый дом назвал дело СК РФ о финансировании терроризма чиновниками США нонсенсом
23:21Израиль сообщил о готовности атаковать ядерные объекты Ирана
23:04Стали известны положения нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине
22:37Шеф Пентагона раскритиковал удары ВСУ по российским НПЗ – будут последствия
22:26Байден намерен принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии
22:07Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель"
21:38Гросси осудил атаки на Запорожскую АЭС не упоминая ВСУ
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