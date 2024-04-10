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Стало известно кто получит бронь от мобилизации в ВСУ
Стало известно кто получит бронь от мобилизации в ВСУ - 10.04.2024 Украина.ру
Стало известно кто получит бронь от мобилизации в ВСУ
Комитет по обороне в Раде завершил рассмотрение нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно тексту, опубликованному вечером, 9 апреля, стали известны категории граждан, которым выдадут бронь от службы в рядах ВСУ
2024-04-10T00:01
2024-04-10T00:01
2024-04-10T00:18
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вооруженные силы украины
законопроект
мобилизация
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Так, согласно актуальной редакции законопроекта на передовую не отправят сотрудников Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности, Госбюро расследований. Помимо этого бронь получат работники украинской прокуратуры, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, половина госслужащих категорий "Б" и "В". В Вооруженные силы страны также не будут мобилизованы сотрудники стратегических предприятий, которые выполняют военные заказы, персонал предприятий, критически важных для снабжения ВСУ, а также их бенефициарные собственники (даже если они на этом предприятии не работают). Примечательно, что помимо силовиков и чиновников под Часов Яр или Красногоровку не отправят крупных украинских бизнесменов. Для них также предусмотрена бронь от мобилизации. Ранее сообщалось, что новым законопроектом об ужесточении мобилизации на Украине предлагается лишать права уклонистов управлять транспортными средствами.
https://ukraina.ru/20240409/1054410591.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, вооруженные силы украины, законопроект, мобилизация, всу, сво, уклонисты, набу, генеральная прокуратура украины, полиция
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, законопроект, мобилизация, ВСУ, СВО, уклонисты, НАБУ, Генеральная прокуратура Украины, полиция
Стало известно кто получит бронь от мобилизации в ВСУ
00:01 10.04.2024 (обновлено: 00:18 10.04.2024)
Комитет по обороне в Раде завершил рассмотрение нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно тексту, опубликованному вечером, 9 апреля, стали известны категории граждан, которым выдадут бронь от службы в рядах ВСУ
Так, согласно актуальной редакции законопроекта на передовую не отправят сотрудников Национальной полиции, Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности, Госбюро расследований.
Помимо этого бронь получат работники украинской прокуратуры, а также Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, половина госслужащих категорий "Б" и "В".
В Вооруженные силы страны также не будут мобилизованы сотрудники стратегических предприятий, которые выполняют военные заказы, персонал предприятий, критически важных для снабжения ВСУ, а также их бенефициарные собственники (даже если они на этом предприятии не работают).
Примечательно, что помимо силовиков и чиновников под Часов Яр или Красногоровку не отправят крупных украинских бизнесменов. Для них также предусмотрена бронь от мобилизации.
Ранее сообщалось, что новым законопроектом об ужесточении мобилизации на Украине предлагается
лишать права уклонистов управлять транспортными средствами.