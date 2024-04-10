Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом - 10.04.2024 Украина.ру
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Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом
Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом - 10.04.2024 Украина.ру
Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом
Мерефа и Лозовая - это важнейшие транспортные и железнодорожные узлы вокруг Харькова. Именно планирующие авиабомбы позволяют массированно и планомерно уничтожать военные объекты Украины в этом районе. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-04-10T03:10
2024-04-10T03:10
новости
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геннадий алехин
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Сейчас Харьков стал филиалом центра принятия решений в Киеве. Туда стали регулярно наведываться представители ГУР и натовской разведки, уделяя особое внимание различным беспилотникам, рассказал обозреватель.Мерефа и Лозовая - это важнейшие транспортные и железнодорожные узлы вокруг Харькова. Именно в Мерефе российские силы нанесли удар по железнодорожной станции, а также по небольшому предприятию, где собирают беспилотники, подчеркнул Алёхин.Именно планирующие авиабомбы позволяют массированно и планомерно уничтожать военные объекты Украины в этом районе. Также важную роль играют ударные группы вертолетов: Ка-52 "Аллигатор" и Ми-24 "Крокодил", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240408/1054375974.html
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новости, харьков, украина, белгород, геннадий алехин, вкс, авиабомбы, сво, вс рф, харьковская область, ми-24
Новости, Харьков, Украина, Белгород, Геннадий Алехин, ВКС, авиабомбы, СВО, ВС РФ, Харьковская область, Ми-24

Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом

03:10 10.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Герасимов / Перейти в фотобанкВоенные учения в Ленинградской области
Военные учения в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости . Павел Герасимов
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Мерефа и Лозовая - это важнейшие транспортные и железнодорожные узлы вокруг Харькова. Именно планирующие авиабомбы позволяют массированно и планомерно уничтожать военные объекты Украины в этом районе. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас Харьков стал филиалом центра принятия решений в Киеве. Туда стали регулярно наведываться представители ГУР и натовской разведки, уделяя особое внимание различным беспилотникам, рассказал обозреватель.
Мерефа и Лозовая - это важнейшие транспортные и железнодорожные узлы вокруг Харькова. Именно в Мерефе российские силы нанесли удар по железнодорожной станции, а также по небольшому предприятию, где собирают беспилотники, подчеркнул Алёхин.
"Лозовая – это несколько южнее Харькова. Сейчас наши ВКС активно работают в треугольнике Лозовая-Изюм-Барвенково. Ведущую роль играют наши ФАБы с УМПК. Когда наносится удар по цели, радиус разлета такой бомбы составляет от одного до нескольких метров", - отметил эксперт.
Именно планирующие авиабомбы позволяют массированно и планомерно уничтожать военные объекты Украины в этом районе. Также важную роль играют ударные группы вертолетов: Ка-52 "Аллигатор" и Ми-24 "Крокодил", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 14:46
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Заголовок открываемого материала
04:30"Вампиры" в заброшенных штольнях: эксперт рассказал, из каких районов ВСУ обстреливают Белгород
04:20"Штурмовать его точно не будут": полковник Алехин сообщил, как Харьков готовится к наступлению армии РФ
04:10"Не за счет охватов": Военный историк объяснил, как ВС РФ интересной тактикой уничтожают ВСУ в Часов Яре
04:00Удар со стороны Чернигова: историк объяснил, как ВС РФ может применить опыт Серебрянского лесничества
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03:40Историк объяснил, как ВС РФ стачивают ВСУ под Часов Яром, чтобы те не засели в харьковском "бетоне"
03:30Полковник Алехин о том, зачем ВСУ бросают под Харьков саперные подразделения и натовских "специалистов"
03:20Историк о том, почему ВС РФ нужно отражать "мясные волны" ВСУ на удобных позициях, не считая километры
03:10Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом
03:00"Это не панацея": военный историк объяснил, почему ФАБы - это важно, но исход боя решается на земле
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