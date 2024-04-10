Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом
Мерефа и Лозовая - это важнейшие транспортные и железнодорожные узлы вокруг Харькова. Именно планирующие авиабомбы позволяют массированно и планомерно уничтожать военные объекты Украины в этом районе. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил живущий в Белгороде харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Сейчас Харьков стал филиалом центра принятия решений в Киеве. Туда стали регулярно наведываться представители ГУР и натовской разведки, уделяя особое внимание различным беспилотникам, рассказал обозреватель.
Мерефа и Лозовая - это важнейшие транспортные и железнодорожные узлы вокруг Харькова. Именно в Мерефе российские силы нанесли удар по железнодорожной станции, а также по небольшому предприятию, где собирают беспилотники, подчеркнул Алёхин.
"Лозовая – это несколько южнее Харькова. Сейчас наши ВКС активно работают в треугольнике Лозовая-Изюм-Барвенково. Ведущую роль играют наши ФАБы с УМПК. Когда наносится удар по цели, радиус разлета такой бомбы составляет от одного до нескольких метров", - отметил эксперт.
Именно планирующие авиабомбы позволяют массированно и планомерно уничтожать военные объекты Украины в этом районе. Также важную роль играют ударные группы вертолетов: Ка-52 "Аллигатор" и Ми-24 "Крокодил", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков читайте на сайте Украина.ру
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