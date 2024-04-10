Полковник Алехин рассказал, как ФАБы, "Крокодилы" и "Аллигаторы" перемалывают объекты ВСУ под Харьковом

Андрей Грозин: США "склоняют к сожительству" Среднюю Азию, но она всё равно никуда не уйдёт от России

Отказ от обслуживания карты "Мир" наносит больше вреда гражданам Киргизии, которые находятся на трудовой миграции в России. Большая часть из них заняты в торговых центрах и крупных автокомпаниях, и они получают белую зарплату на зарплатную карту "Мир"