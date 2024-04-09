https://ukraina.ru/20240409/1054410591.html

Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель"

Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель" - 09.04.2024 Украина.ру

Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель"

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* матом прокомментировал исключение из нового законопроекта нормы о демобилизации военнослужащих украинской армии. Как пишет издание "Украинская правда", инициатором отмены "дембеля" для солдат ВСУ стал главком армии Александр Сырский

2024-04-09T22:07

2024-04-09T22:07

2024-04-09T22:07

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алексей гончаренко

вооруженные силы украины

верховная рада

александр сырский

федор вениславский

мобилизация

демобилизация

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Он также возмутился тому факту, что законопроект об усилении мобилизации на Украине "мусолили" месяцами, чтобы в итоге убрать оттуда самые главные нормы. В письме к министру обороны, которое публикуют СМИ, Сырский пишет, что вопрос увольнения со службы следует рассмотреть отдельным законопроектом. "Отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте", – написал главком. Гончаренко* добавил, что рассмотрение проекта комитетом еще не завершено, однако из документа также исключена норма о ротациях. Как уточнил украинский нардеп Федор Вениславский, сейчас продолжается заседание оборонного комитета Рады по законопроекту об ужесточении мобилизации.*Признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20240409/1054406168.html

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