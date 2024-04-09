Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель" - 09.04.2024 Украина.ру
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Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель"
Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель" - 09.04.2024 Украина.ру
Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель"
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* матом прокомментировал исключение из нового законопроекта нормы о демобилизации военнослужащих украинской армии. Как пишет издание "Украинская правда", инициатором отмены "дембеля" для солдат ВСУ стал главком армии Александр Сырский
2024-04-09T22:07
2024-04-09T22:07
новости
украина
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
верховная рада
александр сырский
федор вениславский
мобилизация
демобилизация
всу
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Он также возмутился тому факту, что законопроект об усилении мобилизации на Украине "мусолили" месяцами, чтобы в итоге убрать оттуда самые главные нормы. В письме к министру обороны, которое публикуют СМИ, Сырский пишет, что вопрос увольнения со службы следует рассмотреть отдельным законопроектом. "Отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте", – написал главком. Гончаренко* добавил, что рассмотрение проекта комитетом еще не завершено, однако из документа также исключена норма о ротациях. Как уточнил украинский нардеп Федор Вениславский, сейчас продолжается заседание оборонного комитета Рады по законопроекту об ужесточении мобилизации.*Признан террористом и экстремистом в РФ
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новости, украина, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада, александр сырский, федор вениславский, мобилизация, демобилизация, всу, сво
Новости, Украина, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Александр Сырский, Федор Вениславский, мобилизация, демобилизация, ВСУ, СВО

Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель"

22:07 09.04.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* матом прокомментировал исключение из нового законопроекта нормы о демобилизации военнослужащих украинской армии. Как пишет издание "Украинская правда", инициатором отмены "дембеля" для солдат ВСУ стал главком армии Александр Сырский
"Хочу сказать, что это полный пи***ц. Вход на службу есть, а выхода – нет. Это вообще не про мотивацию, которой нам не хватает", – написал Гончаренко* в своём телеграм-канале.
Он также возмутился тому факту, что законопроект об усилении мобилизации на Украине "мусолили" месяцами, чтобы в итоге убрать оттуда самые главные нормы.
В письме к министру обороны, которое публикуют СМИ, Сырский пишет, что вопрос увольнения со службы следует рассмотреть отдельным законопроектом.
"Отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом указанного предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте", – написал главком.
Гончаренко* добавил, что рассмотрение проекта комитетом еще не завершено, однако из документа также исключена норма о ротациях.
Как уточнил украинский нардеп Федор Вениславский, сейчас продолжается заседание оборонного комитета Рады по законопроекту об ужесточении мобилизации.
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НовостиУкраинаАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная РадаАлександр СырскийФедор ВениславскиймобилизациядемобилизацияВСУСВО
 
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22:07Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель"
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