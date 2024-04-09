https://ukraina.ru/20240409/1054379848.html

Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы

Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы - 09.04.2024 Украина.ру

Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы

Если получится обойти Харьков, ВС РФ смогут двигаться на юг в сторону Днепропетровска и Запорожья или на запад в сторону Полтавы и Киева. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-04-09T03:40

2024-04-09T03:40

2024-04-09T03:40

новости

харьков

россия

полтава

самойлов

всу

мирные жители

блокировка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/25/1034262538_0:318:3035:2025_1920x0_80_0_0_594aca6483509c260b4933a3c2bc8859.jpg

Относительно Харькова уже не раз были сделаны выводы, что ВС РФ не будут штурмом брать город. Его необходимо обойти и блокировать, рассказал военный политолог.При этом в районе Мерефы останется некий коридор для выхода мирных жителей и даже вооруженных украинских военных. Там железная дорога и большая автострада, по которой они могут уйти в сторону Полтавы, добавил специалист.Российские силы действительно не будут оказывать огневое воздействие на этот переход. Можно допустить, что оттуда ВСУ смогут выйти с оружием. Главная задача ВС РФ – чтобы противник вышел из города, отметил он.Если получится обойти Харьков, ВС РФ смогут двигаться минимум в двух направлениях. Войска могут идти на юг в сторону Днепропетровска и Запорожья, или на запад в сторону Полтавы и Киева, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240406/1054342314.html

харьков

россия

полтава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, россия, полтава, самойлов, всу, мирные жители, блокировка