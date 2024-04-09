Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы - 09.04.2024 Украина.ру
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Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы
Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы - 09.04.2024 Украина.ру
Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы
Если получится обойти Харьков, ВС РФ смогут двигаться на юг в сторону Днепропетровска и Запорожья или на запад в сторону Полтавы и Киева. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-04-09T03:40
2024-04-09T03:40
новости
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всу
мирные жители
блокировка
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Относительно Харькова уже не раз были сделаны выводы, что ВС РФ не будут штурмом брать город. Его необходимо обойти и блокировать, рассказал военный политолог.При этом в районе Мерефы останется некий коридор для выхода мирных жителей и даже вооруженных украинских военных. Там железная дорога и большая автострада, по которой они могут уйти в сторону Полтавы, добавил специалист.Российские силы действительно не будут оказывать огневое воздействие на этот переход. Можно допустить, что оттуда ВСУ смогут выйти с оружием. Главная задача ВС РФ – чтобы противник вышел из города, отметил он.Если получится обойти Харьков, ВС РФ смогут двигаться минимум в двух направлениях. Войска могут идти на юг в сторону Днепропетровска и Запорожья, или на запад в сторону Полтавы и Киева, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240406/1054342314.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, харьков, россия, полтава, самойлов, всу, мирные жители, блокировка
Новости, Харьков, Россия, Полтава, Самойлов, ВСУ, мирные жители, блокировка

Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы

03:40 09.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Если получится обойти Харьков, ВС РФ смогут двигаться на юг в сторону Днепропетровска и Запорожья или на запад в сторону Полтавы и Киева. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Относительно Харькова уже не раз были сделаны выводы, что ВС РФ не будут штурмом брать город. Его необходимо обойти и блокировать, рассказал военный политолог.
При этом в районе Мерефы останется некий коридор для выхода мирных жителей и даже вооруженных украинских военных. Там железная дорога и большая автострада, по которой они могут уйти в сторону Полтавы, добавил специалист.
"Мы обязательно найдем способ довести информацию и до гражданского населения Харькова, и до вооруженных формирований, которые останутся в городе, что они смогут беспрепятственно уйти", - подчеркнул Самойлов.
Российские силы действительно не будут оказывать огневое воздействие на этот переход. Можно допустить, что оттуда ВСУ смогут выйти с оружием. Главная задача ВС РФ – чтобы противник вышел из города, отметил он.
Если получится обойти Харьков, ВС РФ смогут двигаться минимум в двух направлениях. Войска могут идти на юг в сторону Днепропетровска и Запорожья, или на запад в сторону Полтавы и Киева, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.
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НовостиХарьковРоссияПолтаваСамойловВСУмирные жителиблокировка
 
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Заголовок открываемого материала
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04:30Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ
04:20Лето 2024 должно стать решающим: офицер запаса объяснил, когда ВС РФ утроят Киеву "новое Дебальцево"
04:10"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ
04:00Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове
03:50Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе
03:40Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы
03:30Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города
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03:10За "лайки" под фото: политолог раскрыл, кого СБУ хватают на улицах, рапортуя о "поимке" русского подполья
03:00С точностью до номера дома: политолог рассказал, как ВС РФ находят и уничтожают объекты ВСУ в Харькове
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