Годовой доход лидеров игорного бизнеса на Украине вырос в 28 раз - 08.04.2024 Украина.ру
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Годовой доход лидеров игорного бизнеса на Украине вырос в 28 раз
Годовой доход лидеров игорного бизнеса на Украине вырос в 28 раз - 08.04.2024 Украина.ру
Годовой доход лидеров игорного бизнеса на Украине вырос в 28 раз
Доходы лидеров игорного бизнеса на Украине за прошлый год выросли в 28 раз и достигли 54,9 миллиардов гривен, тогда как в 2022-ом они составляли 1,9 миллиардов гривен. Об этом информирует сервис Опендатабот
2024-04-08T17:32
2024-04-08T17:56
новости
украина
владимир зеленский
казино
онлайн-казино
игорные зоны
мошенники
мошенничество
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Больше всего прибыли получили девять интернет-казино, пара из них дополнительно занимаются букмекерской деятельностью, а также один лотерейный оператор. Лидером сферы игорного бизнеса стала компания, которая принадлежит Сергею Потапову и британскому бизнесмену Арнульфу Дамерау. Её доход в 2023 году превысил показатели предыдущего года в 51 раз, достигнув 27,95 миллиарда гривен. На втором месте топа расположилась компания, владельцем которой является Андрей Матюха. Доход организации в 2023 году увеличился в 425 раз и составил 9,79 миллиардов гривен, что является самым большим приростом среди всех компаний игорного бизнеса. Следующая компания в рейтинге увеличила свой доход в четыре раза, получив прибыль в размере 3,62 миллиардов гривен. Далее следует предприятие, которое в 2023 году получило прибыль в 103 раза больше, чем в 2022-ом. На лудоманах компания "заработала" 3,4 миллиарда гривен. На пятом месте с доходом 3,1 миллиарда гривен находится компания, владельцем которой является гражданин Армении Погосян Рудольф. Далее в топе оказалось предприятие которым руководит гражданин Израиля Яков Финкельштейн. Её доход составил 2,5 миллиардов гривен в прошлом году, что в 35 раз больше, чем в 2022-м. Ранее сообщалось, что игорный бизнес масштабно скупает за копейки данные граждан страны и приобщает к казино украинцев. Напомним, в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский легализовал игорный бизнес в стране, разрешив деятельность казино и букмекерских контор (в том числе в сети Интернет), залов игровых автоматов и организацию онлайн-покера. Ситуация довольно быстро вышла из-под контроля и уже к 2024 году на Украине стали заявлять о работе онлайн-казино как о проблеме огромного масштаба. На сайте президента страны появилась петиция об ограничении деятельности игорного бизнеса, её поддержали более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.
https://ukraina.ru/20240404/1054316867.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, владимир зеленский, казино, онлайн-казино, игорные зоны, мошенники, мошенничество
Новости, Украина, Владимир Зеленский, казино, онлайн-казино, игорные зоны, мошенники, мошенничество

Годовой доход лидеров игорного бизнеса на Украине вырос в 28 раз

17:32 08.04.2024 (обновлено: 17:56 08.04.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Доходы лидеров игорного бизнеса на Украине за прошлый год выросли в 28 раз и достигли 54,9 миллиардов гривен, тогда как в 2022-ом они составляли 1,9 миллиардов гривен. Об этом информирует сервис Опендатабот
Больше всего прибыли получили девять интернет-казино, пара из них дополнительно занимаются букмекерской деятельностью, а также один лотерейный оператор.
Лидером сферы игорного бизнеса стала компания, которая принадлежит Сергею Потапову и британскому бизнесмену Арнульфу Дамерау. Её доход в 2023 году превысил показатели предыдущего года в 51 раз, достигнув 27,95 миллиарда гривен.
На втором месте топа расположилась компания, владельцем которой является Андрей Матюха. Доход организации в 2023 году увеличился в 425 раз и составил 9,79 миллиардов гривен, что является самым большим приростом среди всех компаний игорного бизнеса.
Следующая компания в рейтинге увеличила свой доход в четыре раза, получив прибыль в размере 3,62 миллиардов гривен.
Далее следует предприятие, которое в 2023 году получило прибыль в 103 раза больше, чем в 2022-ом. На лудоманах компания "заработала" 3,4 миллиарда гривен.
На пятом месте с доходом 3,1 миллиарда гривен находится компания, владельцем которой является гражданин Армении Погосян Рудольф. Далее в топе оказалось предприятие которым руководит гражданин Израиля Яков Финкельштейн. Её доход составил 2,5 миллиардов гривен в прошлом году, что в 35 раз больше, чем в 2022-м.
Ранее сообщалось, что игорный бизнес масштабно скупает за копейки данные граждан страны и приобщает к казино украинцев.
Напомним, в 2020 году президент Украины Владимир Зеленский легализовал игорный бизнес в стране, разрешив деятельность казино и букмекерских контор (в том числе в сети Интернет), залов игровых автоматов и организацию онлайн-покера.
Ситуация довольно быстро вышла из-под контроля и уже к 2024 году на Украине стали заявлять о работе онлайн-казино как о проблеме огромного масштаба. На сайте президента страны появилась петиция об ограничении деятельности игорного бизнеса, её поддержали более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.
онлайн-казино
4 апреля, 22:11
Казино скупило за копейки данные украинцев, а в Раде грустят, что не россиян Онлайн-казино стали проблемой огромного масштаба на Украине. С вопросом решил разобраться глава киевского режима, но пока безрезультатно. Сегодня игорный бизнес масштабно скупает за копейки данные граждан страны и приобщает к казино украинцев, сообщил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* 
 
НовостиУкраинаВладимир Зеленскийказиноонлайн-казиноигорные зонымошенникимошенничество
 
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