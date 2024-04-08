Forbes рассказал о дерзких манёврах российских пилотов в Часов Яре
© Фото : president.gov.ua
© Фото : president.gov.ua
Российские истребители-бомбардировщики "Сухой" наносят удары по позициям украинской армии с гораздо более близкого расстояния, чем ранее, атакуя ракетами малой дальности, а не 25-мильными глиссадными бомбами. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Экс в американском журнале Forbes
Указывается, что ВВС России перевооружили свои истребители-бомбардировщики "Сухой" и штурмовики крылатыми планирующими бомбами, чтобы они могли атаковать с расстояния 25 миль (40 км). Такое разумное решение способствует продвижению российской на Артёмовском направлении, так как удерживает боевые самолёты вне зоны действия многих средств противовоздушной обороны.
"На видео с беспилотника ожесточенных боев на окраине Часового Яра, (...) запечатлены четыре штурмовика Су-25 российских ВВС, атакующие украинские позиции на малой высоте всего в паре миль от них", – говорится в публикации.
Судя по кадрам, российские пилоты запустили сигнальные ракеты, чтобы отвлечь зенитные ракеты ВСУ, однако украинская армия не отреагировала на атаку. Уточняется, что вскоре в Часов Яре бои начнутся уже внутри города, потому как ВСУ испытывает дефицит артиллерийских снарядов и систем ПВО.
Уточняется, что Киев лишил украинские войска многих систем для защиты неба и передал ПВО в тыл страны, что "оставило бреши в противовоздушной обороне на передовой, бреши, которыми пользуются российские ВВС", пишет Экс.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили сразу несколько систем противовоздушной обороны Patriot на Украине.
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