Forbes рассказал о дерзких манёврах российских пилотов в Часов Яре - 08.04.2024 Украина.ру
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Forbes рассказал о дерзких манёврах российских пилотов в Часов Яре
Forbes рассказал о дерзких манёврах российских пилотов в Часов Яре - 08.04.2024 Украина.ру
Forbes рассказал о дерзких манёврах российских пилотов в Часов Яре
Российские истребители-бомбардировщики "Сухой" наносят удары по позициям украинской армии с гораздо более близкого расстояния, чем ранее, атакуя ракетами малой дальности, а не 25-мильными глиссадными бомбами. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Экс в американском журнале Forbes
2024-04-08T19:40
2024-04-08T19:40
новости
вооруженные силы украины
су-25
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дефицит
пво
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Указывается, что ВВС России перевооружили свои истребители-бомбардировщики "Сухой" и штурмовики крылатыми планирующими бомбами, чтобы они могли атаковать с расстояния 25 миль (40 км). Такое разумное решение способствует продвижению российской на Артёмовском направлении, так как удерживает боевые самолёты вне зоны действия многих средств противовоздушной обороны. "На видео с беспилотника ожесточенных боев на окраине Часового Яра, (...) запечатлены четыре штурмовика Су-25 российских ВВС, атакующие украинские позиции на малой высоте всего в паре миль от них", – говорится в публикации. Судя по кадрам, российские пилоты запустили сигнальные ракеты, чтобы отвлечь зенитные ракеты ВСУ, однако украинская армия не отреагировала на атаку. Уточняется, что вскоре в Часов Яре бои начнутся уже внутри города, потому как ВСУ испытывает дефицит артиллерийских снарядов и систем ПВО. Уточняется, что Киев лишил украинские войска многих систем для защиты неба и передал ПВО в тыл страны, что "оставило бреши в противовоздушной обороне на передовой, бреши, которыми пользуются российские ВВС", пишет Экс. Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили сразу несколько систем противовоздушной обороны Patriot на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вооруженные силы украины, су-25, ввс, россия, вс рф, сво, спецоперация, дефицит, пво, украина
Новости, Вооруженные силы Украины, Су-25, ВВС, Россия, ВС РФ, СВО, Спецоперация, дефицит, ПВО, Украина

Forbes рассказал о дерзких манёврах российских пилотов в Часов Яре

19:40 08.04.2024
 
© Фото : president.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : president.gov.ua
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Российские истребители-бомбардировщики "Сухой" наносят удары по позициям украинской армии с гораздо более близкого расстояния, чем ранее, атакуя ракетами малой дальности, а не 25-мильными глиссадными бомбами. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Экс в американском журнале Forbes
Указывается, что ВВС России перевооружили свои истребители-бомбардировщики "Сухой" и штурмовики крылатыми планирующими бомбами, чтобы они могли атаковать с расстояния 25 миль (40 км). Такое разумное решение способствует продвижению российской на Артёмовском направлении, так как удерживает боевые самолёты вне зоны действия многих средств противовоздушной обороны.
"На видео с беспилотника ожесточенных боев на окраине Часового Яра, (...) запечатлены четыре штурмовика Су-25 российских ВВС, атакующие украинские позиции на малой высоте всего в паре миль от них", – говорится в публикации.
Судя по кадрам, российские пилоты запустили сигнальные ракеты, чтобы отвлечь зенитные ракеты ВСУ, однако украинская армия не отреагировала на атаку. Уточняется, что вскоре в Часов Яре бои начнутся уже внутри города, потому как ВСУ испытывает дефицит артиллерийских снарядов и систем ПВО.
Уточняется, что Киев лишил украинские войска многих систем для защиты неба и передал ПВО в тыл страны, что "оставило бреши в противовоздушной обороне на передовой, бреши, которыми пользуются российские ВВС", пишет Экс.
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили сразу несколько систем противовоздушной обороны Patriot на Украине.
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
22 марта, 05:10
"Скрестить гадюку с черепахой": военный эксперт рассказал, сумеет ли Украина слепить "Франкенштейна" ПВОНа днях ВС РФ поразили три пусковых установки "Пэтриота" на территории Украины. Но у Киева есть на вооружении объектовая системой ПВО, которая может прикрыть батарею ствольной артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
 
НовостиВооруженные силы УкраиныСу-25ВВСРоссияВС РФСВОСпецоперациядефицитПВОУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
19:58Российские войска готовятся к форсированию водных преград в зоне СВО
19:40Forbes рассказал о дерзких манёврах российских пилотов в Часов Яре
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