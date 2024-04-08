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Forbes рассказал о дерзких манёврах российских пилотов в Часов Яре

Forbes рассказал о дерзких манёврах российских пилотов в Часов Яре - 08.04.2024 Украина.ру

Forbes рассказал о дерзких манёврах российских пилотов в Часов Яре

Российские истребители-бомбардировщики "Сухой" наносят удары по позициям украинской армии с гораздо более близкого расстояния, чем ранее, атакуя ракетами малой дальности, а не 25-мильными глиссадными бомбами. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Экс в американском журнале Forbes

2024-04-08T19:40

2024-04-08T19:40

2024-04-08T19:40

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Указывается, что ВВС России перевооружили свои истребители-бомбардировщики "Сухой" и штурмовики крылатыми планирующими бомбами, чтобы они могли атаковать с расстояния 25 миль (40 км). Такое разумное решение способствует продвижению российской на Артёмовском направлении, так как удерживает боевые самолёты вне зоны действия многих средств противовоздушной обороны. "На видео с беспилотника ожесточенных боев на окраине Часового Яра, (...) запечатлены четыре штурмовика Су-25 российских ВВС, атакующие украинские позиции на малой высоте всего в паре миль от них", – говорится в публикации. Судя по кадрам, российские пилоты запустили сигнальные ракеты, чтобы отвлечь зенитные ракеты ВСУ, однако украинская армия не отреагировала на атаку. Уточняется, что вскоре в Часов Яре бои начнутся уже внутри города, потому как ВСУ испытывает дефицит артиллерийских снарядов и систем ПВО. Уточняется, что Киев лишил украинские войска многих систем для защиты неба и передал ПВО в тыл страны, что "оставило бреши в противовоздушной обороне на передовой, бреши, которыми пользуются российские ВВС", пишет Экс. Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили сразу несколько систем противовоздушной обороны Patriot на Украине.

https://ukraina.ru/20240322/1054018051.html

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новости, вооруженные силы украины, су-25, ввс, россия, вс рф, сво, спецоперация, дефицит, пво, украина