Российские военные уничтожили системы ПВО Patriot на Украине - Economist - 08.04.2024 Украина.ру
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Российские военные уничтожили системы ПВО Patriot на Украине - Economist
Российские военные уничтожили системы ПВО Patriot на Украине - Economist - 08.04.2024 Украина.ру
Российские военные уничтожили системы ПВО Patriot на Украине - Economist
Российские войска уничтожили несколько систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украине. Об этом сообщает журнал Economist
2024-04-08T07:17
2024-04-08T07:17
зрк patriot
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запад
михаил подоляк
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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"Россия уничтожила некоторые из поставленных Западом систем противовоздушной обороны Patriot, которые Украина использовала для защиты своих городов. Например, Харькова", - говорится в материале. Источники не сообщили изданию точно количество уничтоженных комплексов.В конце марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинских войск Александр Сырский жаловался на нехватку оружия от Запада, отмечая что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне.Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявлял, что ВСУ не готовы и к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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зрк patriot, новости, украина, запад, михаил подоляк, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
ЗРК Patriot, Новости, Украина, Запад, Михаил Подоляк, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Российские военные уничтожили системы ПВО Patriot на Украине - Economist

07:17 08.04.2024
 
© commons.wikimedia.org / Ministerie van Defensie/Jan Kees de MeesterЗРК США Патриот Пэтриот Patriot
ЗРК США Патриот Пэтриот Patriot - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© commons.wikimedia.org / Ministerie van Defensie/Jan Kees de Meester
Читать в
Российские войска уничтожили несколько систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украине. Об этом сообщает журнал Economist
"Россия уничтожила некоторые из поставленных Западом систем противовоздушной обороны Patriot, которые Украина использовала для защиты своих городов. Например, Харькова", - говорится в материале.
Источники не сообщили изданию точно количество уничтоженных комплексов.
В конце марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта.
Главнокомандующий украинских войск Александр Сырский жаловался на нехватку оружия от Запада, отмечая что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне.
Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявлял, что ВСУ не готовы и к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Вчера, 09:07
"Умирать в кредит" и больше Patriot. Главное на Украине на утро 7 апреляПрезидент Украины Владимир Зеленский рассказал о потребностях его страны. Некоторые заявления вызвали скандал на Украине
 
ЗРК PatriotНовостиУкраинаЗападМихаил ПодолякАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
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