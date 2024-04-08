https://ukraina.ru/20240408/1054366776.html

Российские военные уничтожили системы ПВО Patriot на Украине - Economist

Российские военные уничтожили системы ПВО Patriot на Украине - Economist - 08.04.2024 Украина.ру

Российские военные уничтожили системы ПВО Patriot на Украине - Economist

Российские войска уничтожили несколько систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украине. Об этом сообщает журнал Economist

2024-04-08T07:17

2024-04-08T07:17

2024-04-08T07:17

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"Россия уничтожила некоторые из поставленных Западом систем противовоздушной обороны Patriot, которые Украина использовала для защиты своих городов. Например, Харькова", - говорится в материале. Источники не сообщили изданию точно количество уничтоженных комплексов.В конце марта советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию Bild посетовал на то, что российские войска продвигаются "все дальше и дальше" и с текущим положением дел в области вооружения Украина не сможет этому противостоять, при этом он отверг идею заморозки конфликта. Главнокомандующий украинских войск Александр Сырский жаловался на нехватку оружия от Запада, отмечая что по этой причине ВСУ перешли к стратегической обороне.Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS News заявлял, что ВСУ не готовы и к обороне в случае крупного российского наступления, у украинских войск почти не осталось артиллерии.

https://ukraina.ru/20240407/1054351602.html

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зрк patriot, новости, украина, запад, михаил подоляк, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины