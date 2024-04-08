Хорош в городском бою: Роман Насонов раскрыл, какие боевые задачи могут выполнять роботы на базе АГС-17 - 08.04.2024 Украина.ру
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Хорош в городском бою: Роман Насонов раскрыл, какие боевые задачи могут выполнять роботы на базе АГС-17
Хорош в городском бою: Роман Насонов раскрыл, какие боевые задачи могут выполнять роботы на базе АГС-17 - 08.04.2024 Украина.ру
Хорош в городском бою: Роман Насонов раскрыл, какие боевые задачи могут выполнять роботы на базе АГС-17
Новые роботизированные системы на базе АГС-17 подходят как для уничтожения противника на марше, так и для штурма городской застройки. Они могут стрелять по навесной траектории через высотные здания. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-04-08T03:00
2024-04-08T03:00
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На Авдеевском направлении под Бердычами ВС РФ произвели опытное боевое применение новой автоматизированной платформы на базе АГС-17. Данная роботизированная система может вести огонь на дистанции до километра, рассказал военный.Оператор этого роботизированного комплекса находится на безопасном расстоянии, где его не сможет достать случайный снаряд. Эта система работает по заранее разведанным целям, а также по вновь выявленным и поставленным огневым задачам, добавил эксперт.Эти роботы годятся как для уничтожения противника на марше, так и для штурма укрепленной городской застройки. В городском бою этот комплекс хорош именно потому, что он может стрелять по навесной траектории через высотные здания или какие-то укрытия, подчеркнул специалист.Дальность стрельбы у этой системы не очень большая. Те же снайперские винтовки противника могут нанести ему повреждения. Но во время этого опытного применения под Бердычами все модули вернулись назад "живы и здоровы", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, всу, робот, оружие, сво, донбасс, город, военная техника, вс рф, беспилотники
Новости, Россия, ВСУ, робот, оружие, СВО, Донбасс, город, военная техника, ВС РФ, беспилотники

Хорош в городском бою: Роман Насонов раскрыл, какие боевые задачи могут выполнять роботы на базе АГС-17

03:00 08.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений морской пехоты на Херсонском направлении
Работа подразделений морской пехоты на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Новые роботизированные системы на базе АГС-17 подходят как для уничтожения противника на марше, так и для штурма городской застройки. Они могут стрелять по навесной траектории через высотные здания. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
На Авдеевском направлении под Бердычами ВС РФ произвели опытное боевое применение новой автоматизированной платформы на базе АГС-17. Данная роботизированная система может вести огонь на дистанции до километра, рассказал военный.
Оператор этого роботизированного комплекса находится на безопасном расстоянии, где его не сможет достать случайный снаряд. Эта система работает по заранее разведанным целям, а также по вновь выявленным и поставленным огневым задачам, добавил эксперт.
"Всего в комплекс заложено 87 гранат. Он может одномоментно сделать хороший залп, сманеврировать, выйти на новый огневой рубеж и так по нескольку раз. Применение его возможно в любых условиях местности (за исключением гор и снегов). Скорость его передвижения составляет 10–12 километров в час", - отметил Насонов.
Эти роботы годятся как для уничтожения противника на марше, так и для штурма укрепленной городской застройки. В городском бою этот комплекс хорош именно потому, что он может стрелять по навесной траектории через высотные здания или какие-то укрытия, подчеркнул специалист.
Дальность стрельбы у этой системы не очень большая. Те же снайперские винтовки противника могут нанести ему повреждения. Но во время этого опытного применения под Бердычами все модули вернулись назад "живы и здоровы", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.ру
Геннадий Алехин интервью
6 апреля, 10:50
Полковник Геннадий Алехин: "Аллигаторы" и "Крокодилы" уже грызут бетон, которым ВСУ опоясали Харьков Я не знаю, как будут брать Харьков. Но штурмовать мы его точно не будем. Мы используем какие-то нестандартные ходы
 
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