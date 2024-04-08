https://ukraina.ru/20240408/1054349041.html

Хорош в городском бою: Роман Насонов раскрыл, какие боевые задачи могут выполнять роботы на базе АГС-17

Хорош в городском бою: Роман Насонов раскрыл, какие боевые задачи могут выполнять роботы на базе АГС-17 - 08.04.2024 Украина.ру

Хорош в городском бою: Роман Насонов раскрыл, какие боевые задачи могут выполнять роботы на базе АГС-17

Новые роботизированные системы на базе АГС-17 подходят как для уничтожения противника на марше, так и для штурма городской застройки. Они могут стрелять по навесной траектории через высотные здания. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-04-08T03:00

2024-04-08T03:00

2024-04-08T03:00

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На Авдеевском направлении под Бердычами ВС РФ произвели опытное боевое применение новой автоматизированной платформы на базе АГС-17. Данная роботизированная система может вести огонь на дистанции до километра, рассказал военный.Оператор этого роботизированного комплекса находится на безопасном расстоянии, где его не сможет достать случайный снаряд. Эта система работает по заранее разведанным целям, а также по вновь выявленным и поставленным огневым задачам, добавил эксперт.Эти роботы годятся как для уничтожения противника на марше, так и для штурма укрепленной городской застройки. В городском бою этот комплекс хорош именно потому, что он может стрелять по навесной траектории через высотные здания или какие-то укрытия, подчеркнул специалист.Дальность стрельбы у этой системы не очень большая. Те же снайперские винтовки противника могут нанести ему повреждения. Но во время этого опытного применения под Бердычами все модули вернулись назад "живы и здоровы", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240406/1054327782.html

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