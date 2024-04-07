https://ukraina.ru/20240407/1054351602.html

"Умирать в кредит" и больше Patriot. Главное на Украине на утро 7 апреля

"Умирать в кредит" и больше Patriot. Главное на Украине на утро 7 апреля - 07.04.2024 Украина.ру

"Умирать в кредит" и больше Patriot. Главное на Украине на утро 7 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потребностях его страны. Некоторые заявления вызвали скандал на Украине

2024-04-07T09:07

2024-04-07T09:07

2024-04-07T09:07

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В интервью, которое транслировалось во время телемарафона Зеленский заявил, что уверен в выделении Конгрессом США дополнительной помощи Украине."Что касается американской помощи, она критична в любом случае. Я всё же считаю, что мы сможем получить положительное голосование Конгресса США. К большому сожалению, мы немного заложники этой ситуации. К большому сожалению, вопрос войны России против Украины стал сегодня внутриполитическим вопросом Соединённых Штатов, хотя это безопасность этого мира. И именно такой невзрослый подход я не понимаю... К сожалению, мы заложники того, что это избирательный процесс в США. Тем не менее, я верю, работаю, надеюсь, что разум все же победит и мы получим соответствующую помощь", - отметил Зеленский.При этом он признался, что Украина согласилась бы получить средства от США в кредит."Один сенатор недавно был и говорит: "Ты согласишься на кредитные деньги?". "А какие есть варианты?" Он говорит: "Ну, если тебе скажут, что деньги кредитные или ты не получишь". Я говорю: "А зачем эти выборы, если нет никакого выбора". Поэтому мы согласимся на любой вариант. Более того, если бы сегодня Украине предложили дать в кредит сегодня или бесплатно все через год, то мы бы сказали: "Только сегодня". Наш выбор один – выжить и победить. Мы это пробуем делать разными путями. Важно – чем быстрее, тем лучше", - отметил Зеленский.Также президент Украины вспомнил и о замороженных за рубежом российских активах. Он указал, что в вопросе предоставления этих российских средств Украине должны быть не только публичные сигналы, а конкретные действия."Очень конкретно: чтобы то или иное государство ЕС, особенно Бельгия, Великобритания, просто пусть возьмут свои деньги и передадут. Есть решение на уровне ЕС, им надо принять это решение – взять все деньги и передать Украине. Пока что кроме сигналов больше ничего нет. А оружие нужно сейчас", - указал Зеленский.По его словам, за эти деньги Украина должна иметь возможность, например, покупать оружие у США.При этом Зеленский признал, что западные страны не хотят передавать Украине замороженные активы России, поскольку эти активы работают как депозит."Замороженные активы иногда государства не хотят вам передать, потому что пока они там, они работают, это как депозит в банке. Оно лежит и дает процент. А если оно будет лежать у нас, оно не будет давать соответствующий процент", - отметил Зеленский.Особо он остановился на американских комплексах ПВО Patriot."Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot. Я вам скажу: чтобы закрыть Украину полностью, на будущее Украине желательно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой. Не вижу здесь секретов, потому что уже все наши партнеры об этом прекрасно знают, даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы и действовать. Системы Patriot или аналоги. Есть несколько аналогов в мире, они работают также очень неплохо. У нас системный подход к этому, он полностью рассчитан. Да, выглядит как большое количество, но и территория Украины очень большая. Поэтому, чтобы закрыть полностью наше государство, даже те регионы, куда не прилетает или почти не прилетает, полностью накрыть наше государство, нам в структуре противовоздушной обороны Украины со всеми другими системами, которые у нас есть, нужно 25 систем Patriot", - подчеркнул Зеленский.По его словам, Украина сможет преодолеть даже уничтожение собственной энергетической системы."Мы много энергообъектов смогли защитить ПВО и другой защитой первого, второго и третьего уровня. Но есть ракеты, против которых эти защитные системы не работают, к сожалению. И здесь может сработать только система Patriot или аналог. И здесь нам приходится выбирать, какой объект защитить: один или другой, этот город или другой город, в тот или иной момент. Поэтому и из-за соответствующих передвижений того, что должно не передвигаться (системы ПВО - Ред.), из-за соответствующих передвижений вы теряете где-то и скорость, и защиту", - отметил он.Зеленский признал высокую интенсивность российских атак."Запас ПВО у нас на сегодня есть, но я считаю, что мы должны думать о том, что будет завтра. Завтра может интенсивность продолжиться такая - нам будет не хватать. Если они ежедневно будут бить так, как последний месяц, нам может не хватать ракет, и также это знают партнёры", - отметил Зеленский.В своём интервью Зеленский коснулся и нехватки боеприпасов."Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет, для защиты нашего государства есть несколько инициатив, которые начали работали, и у нас поступает оружие", - рассказал Зеленский.По его словам, сегодня боеприпасы "честно распределяются" по бригадам на наиболее напряжённых направлениях."Что касается срыва контрнаступательных действий россиян, соответствующего оружия не хватает. Что касается срыва их действий на том или ином направлении - работать по их военным аэродромам, по их самолётам <...> по их вертолётам, складам и базам, для этого есть соответствующий дальнобойный снаряд или соответствующее оружие, вот этого нам не хватает. Все эти договорённости есть, но тем не менее, пока так",- добавил Зеленский.Он также заявил, что партнёры готовы предоставить Украине в этом году лишь 10% истребителей F-16 от того объема, который нужен ВСУ.Некоторые заявления Зеленского уже прокомментировали в России."Тут Зеленский заявил, что у Украины нет артиллерийских боеприпасов для ведения контрнаступательных действий. Сильно радоваться по этому поводу не стоит. Прежде всего потому, что это часть компании по выбиванию бюджета для Киева. У США или Европы, не важно. Лишь бы кто заслал денег", - отметил вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.Он указал, что отсутствие снарядов не является проблемой для активной обороны."Украина неплохо освоила производство дронов совершенно разных типов. От фронтовых FPV, количество которых зашкаливает, до, как показывают недавние события, ударных дронов большого радиуса действия, которые отчасти компенсируют нехватку крылатых ракет у ВСУ. И потому, подвывания Зеленского про нехватку снарядов ни в коем случае не стоит воспринимать, как признак слабости Киева. Ничего подобного даже близко нет. Обычное актёрство", - подчеркнул Медведев.Прокомментировали заявления Зеленского и на Украине. Так, популярный в стране телеграм-канал "Сплетница" был шокирован заявлениями президента о кредитах."Он вообще понимает, что говорит? До чего он довёл страну и народ, понимает? Умирать в кредит, чтобы дети и внуки выплачивали этот кредит американцам это нормально?!" - указывалось в публикации канала.Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - отметил, что слова Зеленского свидетельствуют о намерении продолжать боевые действия."Наш источник сообщал, что Офис президента не будет вести переговоры с Кремлём и готов к затяжной войне, даже если будет уничтожена вся критическая инфраструктура. На Банковой хорошо понимают, что любая заморозка означает выборы, которые нельзя выиграть с таким рейтингом, вот почему методы мобилизации будут ужесточены. Сейчас никто не думает за счет чего мы будем отдавать кредиты, главное продолжить войну, причём цели уже не границы 1991 года", - указывалось в публикации канала.Примечательно, что в интервью Зеленский также поддержал прибытие западных войск на Украину."Я считаю, что войска, которые будут обучать наших ребят тут - это намного быстрее, чем отправлять туда бригады. И также здесь они должны получить боевой опыт, на этой технике. Потому что одна история, когда вы на этой технике в мирном государстве, а другая - на поле боя. Второе: построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине, в отдельных регионах, под землей. Это работает, даже некоторые вещи мы уже делаем и видим, насколько это быстрее. Некоторые экземпляры техники, которую мы отправляем на ремонт, обратно получаем через три месяца. Также мы за предложение инициативы быть на границе. Как мы можем отказываться? Если они такое предлагают и будут приезжать, мы только будем поддерживать", - отметил он.Таким образом, интервью украинского президента свидетельствует: он настроен на продолжение боевых действий.

https://ukraina.ru/20240406/1054350068.html

https://ukraina.ru/20240406/1054345784.html

https://ukraina.ru/20240406/1054343213.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, офис президента, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, сша, россия, f-16