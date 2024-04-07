"Вокруг Булгакова": Чайковский в "Мастере и Маргарите"
© Фото : коллаж Украина.ру
© Фото : коллаж Украина.ру
В одной из версий "закатного романа" Михаил Александрович Берлиоз был Борисом Григорьевичем Чайковским. Потом фамилия любимого Булгаковым композитора из романа исчезла. Однако отсутствие фамилии не означает отсутствия Чайковского – его произведения упоминаются как минимум в двух главах романа
Имя композитора в романе не называется, упоминаются только его произведения.
Итак – сцена погони Бездомного за Воландом заканчивается упоминанием оперы "Евгений Онегин" – вынырнув из Москвы-реки возле храма Христа Спасителя (на момент появления окончательной версии романа он уже был снесён) Иван устремляется к "дому Грибоедова" под звуки радиоточек.
"Из всех окон, из всех дверей, из всех подворотен, с крыш и чердаков, из подвалов и дворов вырывался хриплый рёв полонеза из оперы "Евгений Онегин". (…) И на всём его трудном пути невыразимо почему-то его мучил вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого тяжёлый бас пел о своей любви к Татьяне".
Тут обращают на себя внимание два момента.
Во-первых, описание анабасиса Бездомного вроде бы принадлежит рассказчику, но сделано оно таким образом, как будто Бездомный знает, что звучит именно полонез из "Евгения Онегина". В это, честно говоря, трудно поверить – Бездомный человек малообразованный, в частности – нелогично ожидать от него высокой музыкальной культуры. Да, кстати, и музыкального слуха тоже.
31 марта, 09:56"Вокруг Булгакова""Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Гектора БерлиозаМаксима Каммерера Стругацким навязала советская цензура – изначально он был Ростиславцевым, но поступило указание сделать его немцем. Аналогичная история случилась с Булгаковым, правда – без вмешательства цензуры. В одной из версий романа Михаил Александрович Берлиоз был Борисом Григорьевичем Чайковским…
Во-вторых, общая оценка музыки негативная – "хриплый рёв" "невыразимо мучит" Бездомного. Это, разумеется, соответствует, его душевному состоянию – Берлиоза не уберёг, консультанта не поймал…
"Искусствовед в штатском" (он действительно сотрудник КГБ) Альфред Барков указывает, что "начав путь пешком при звуках полонеза, Бездомный закончил его при исполнении следующей за ним по либретто арии Гремина. А это — считанные минуты, за которые до Тверского бульвара, 25 разве что в такси доехать".
Барков видит в этом подтверждение своей версии о том, что под "домом Грибоедова" в романе имеется в виду Дом Учёных (Пречистенка, 16). Мы же хотим напомнить, что Бездомный в этом время находился в изменённом состоянии сознания, о чём говорит "сверхъестественная скорость" погони. Собственно, уже за Арбатской площадью Иван вроде бы пришёл в норму – во всяком случае в квартиру в Пожарском переулке он входит на нормальной скорости. Однако, доверять его свидетельствам мы уже не можем – шизофрения, как и было сказано. Вполне вероятно, что ему казалось, что он слышал музыку на протяжении всего пути.
Позже полонез звучит на балу у Воланда, но что именно за полонез имеется в виду мы не знаем. Можно только предполагать (руководствуясь "бритвой Оккама"), что имеется в виду не какой-то иной, а тот же самый полонез.
Вторая сцена, в которой упоминается творчество Чайковского – сон Никанора Ивановича Босого. На этот раз это реплика Германа из "Пиковой дамы":
"Лампы погасли, некоторое время была тьма, и издалека в ней слышался нервный тенор, который пел: "Там груды золота лежат, и мне [, мне одному] они принадлежат!"
8 августа 2021, 09:06"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: Пожарский переулок, 12В Москве Булгаков был тесно связан с «пречистенским обществом». Улицы Пречистенка и Остоженка в то время были естественной средой обитания московской интеллигенции, и Булгаков сравнительно легко вписался в эту среду. Неудивительно, что действие многих его произведений связано с этим районом, который он хорошо знал и в котором некоторое время жил
Тут важен именно текст оперы, а не оригинальной пьесы Пушкина – это фрагмент беседы Германа с Лизой, где первый рассказывает ей, что направляется за золотом в игорный дом и признаётся в убийстве, на что Лиза определяет его как безумца.
С одной стороны, фрагмент связан с темой сдачи валюты и золота, от которых нет никакой пользы частному гражданину (как не пригодилось не выигранное золото Герману, закончившему свои дни в сумасшедшем доме), с другой – напоминает достаточно внимательному читателю о том, что события всё же происходят в психиатрической больнице и написанному верить не обязательно.
Кстати, сквозной темой оперы "Пиковая дама" является тема рока, судьбы, которая важна и для "Мастера и Маргариты", в которой Воланд сначала не вмешивается в судьбу Берлиоза (хотя и предсказывает её, что само по себе могло бы повлиять на развитие событий, но не повлияло), но потом вмешивается в судьбы мастера и Маргариты.