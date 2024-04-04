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Финляндия закрывает границу с Россией на неопределенный срок

Финляндия закрывает границу с Россией на неопределенный срок - 04.04.2024 Украина.ру

Финляндия закрывает границу с Россией на неопределенный срок

Правительство Финляндии закрыло сухопутную границу с Россией до дальнейшего уведомления. Об этом 4 апреля сообщила газета Helsingin Sanomat

2024-04-04T16:00

2024-04-04T16:00

2024-04-04T16:00

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Пункты пересечения границы на восточной границе Финляндии не будут открыты 14 апреля, когда истекает срок текущего закрытия. Граница будет закрыта до тех пор, пока не будет принято другое решение.Кроме того, с 15 апреля закроют для прогулочных судов морские пункты пропуска в Хаапасаари, порту Нуйямаа и Сантио. В МВД таким образом пытаются предотвратить нелегальную миграцию морским путем."Это было бы опасно для людей, пытающихся высадиться на берег, и стало бы бременем для спасательных операций на море", — говорится в пресс-релизе МВД Финляндии.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объяснил эти меры тем, что "ситуация в России не изменилась".Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с Россией с ноября 2023 года, ссылаясь на неконтролируемый поток беженцев из третьих стран.В МИД РФ заявляли, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.

https://ukraina.ru/20240313/1053857432.html

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новости, финляндия, россия, мвд, граница, государственная граница, мигранты