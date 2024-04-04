Финляндия закрывает границу с Россией на неопределенный срок - 04.04.2024 Украина.ру
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Финляндия закрывает границу с Россией на неопределенный срок
Финляндия закрывает границу с Россией на неопределенный срок - 04.04.2024 Украина.ру
Финляндия закрывает границу с Россией на неопределенный срок
Правительство Финляндии закрыло сухопутную границу с Россией до дальнейшего уведомления. Об этом 4 апреля сообщила газета Helsingin Sanomat
2024-04-04T16:00
2024-04-04T16:00
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Пункты пересечения границы на восточной границе Финляндии не будут открыты 14 апреля, когда истекает срок текущего закрытия. Граница будет закрыта до тех пор, пока не будет принято другое решение.Кроме того, с 15 апреля закроют для прогулочных судов морские пункты пропуска в Хаапасаари, порту Нуйямаа и Сантио. В МВД таким образом пытаются предотвратить нелегальную миграцию морским путем."Это было бы опасно для людей, пытающихся высадиться на берег, и стало бы бременем для спасательных операций на море", — говорится в пресс-релизе МВД Финляндии.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объяснил эти меры тем, что "ситуация в России не изменилась".Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с Россией с ноября 2023 года, ссылаясь на неконтролируемый поток беженцев из третьих стран.В МИД РФ заявляли, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.
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новости, финляндия, россия, мвд, граница, государственная граница, мигранты
Новости, Финляндия, Россия, МВД, граница, государственная граница, мигранты

Финляндия закрывает границу с Россией на неопределенный срок

16:00 04.04.2024
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP / Sergei Grits
Читать в
Правительство Финляндии закрыло сухопутную границу с Россией до дальнейшего уведомления. Об этом 4 апреля сообщила газета Helsingin Sanomat
Пункты пересечения границы на восточной границе Финляндии не будут открыты 14 апреля, когда истекает срок текущего закрытия. Граница будет закрыта до тех пор, пока не будет принято другое решение.
Кроме того, с 15 апреля закроют для прогулочных судов морские пункты пропуска в Хаапасаари, порту Нуйямаа и Сантио. В МВД таким образом пытаются предотвратить нелегальную миграцию морским путем.
"Это было бы опасно для людей, пытающихся высадиться на берег, и стало бы бременем для спасательных операций на море", — говорится в пресс-релизе МВД Финляндии.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объяснил эти меры тем, что "ситуация в России не изменилась".
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с Россией с ноября 2023 года, ссылаясь на неконтролируемый поток беженцев из третьих стран.
В МИД РФ заявляли, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.
13 марта, 12:59
Автомобили с российскими номерами должны выехать из Финляндии - таможняАвтомобили с российскими номерами должны покинуть территорию Финляндии, сообщили 12 марта в таможенной службе Финляндии
 
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