"Троянский конь" НАТО: 75 лет без мира - 04.04.2024 Украина.ру
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"Троянский конь" НАТО: 75 лет без мира
"Троянский конь" НАТО: 75 лет без мира - 04.04.2024 Украина.ру
"Троянский конь" НАТО: 75 лет без мира
Украинский кризис может выйти за свои географические рамки из-за авантюрных действий даже одной из стран НАТО, приводит слова замглавы МИД РФ Александра Грушко РИА Новости.
2024-04-04T13:31
2024-04-04T13:31
эксклюзив
нато
олег ясинский
украина
татьяна поп
максим бужанский
трухачев
дмитрий разумков
соцсети
эксперты
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По его словам, заявления Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение."В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", — сказал Грушко. Именно к такому рубежу подошел Альянс к 75-летней своей годовщине, которая отмечается сегодня. О новых угрозах для России, о расширении НАТО, о его исторической ошибке размышляли эксперты в своих соцсетях.Публицист Олег Ясинский75 лет назад, 4 апреля 1949 года, из утробы еще юной "холодной войны" родился монстр - Организация Североатлантического Альянса - НАТО. Холодная война была "холодной" чисто теоретически. После Второй мировой войны в 153 странах произошло более 250 военных конфликтов, общее число жертв которых давно превышает количество погибших в этой войне. Примерно 80% из них были организованы США и их союзниками из НАТО. С момента основания ­организации НАТО, нет ни дня, когда бы военные стран блока не участвовали в войнах. Её жертвы - Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и другие страны, не имеющие ничего общего ни с регионом Северной Атлантики, ни "советской угрозой", ответом на которую формально стало создание НАТО - далеко не полный список. Войска стран НАТО, полностью подчиненные командованию из США и далеко не всегда действующие официально от имени организации, совершали преступления на всех континентах - в Панаме, Сомали, Колумбии, Йемене, Вьетнаме и десятках других, невидимых прессе войн. Изначально НАТО была создана 12 странами. С тех пор в ходе 10 раундов расширения (в 1952, 1955, 1982, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 и 2024 годах) в неё вступили еще 20 стран. 7 из 10 этих "раундов" произошли после исчезновения блока "Варшавского договора", которому НАТО официально противостояла. Сегодня НАТО - главный военно-политический инструмент перманентной войны корпоративного капитала против всех. Поэтому именно она стала троянским конем, уничтожившим робкую независимость Евросоюза, когда Госдеп США увидел в росте европейской экономики угрозу мировому гегемону империи.Пока сегодняшний именинник жив, у мира нет никаких шансов на мирное будущее. Поэтому единственный возможный пацифизм нашего времени - исключительно в том, чтобы повсеместно, всеми силами, средствами и возможностями, как можно скорее покончить с его существованием.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакНАТО СЕГОДНЯ 75 ЛЕТ! Ура, товарищи!!! 75 лет белым воротничкам, которые давно не участвовали в больших войнах, но зато всегда дадут воинственный совет… и выразят поддержку. Кстати, год назад, Финляндия стала членом НАТО. Сам процесс вступления прошел молниеносно. Ни тебе "открытых дверей", ни тебе "закрытых шлагбаумов", ни тебе пресловутых "дорожных карт"… В то же время Украину кормят "завтраками" и "водят на поводке" уже лет 15… Думаю, что большинство уже осознало, что сегодня нас в НАТО тоже не примут. Символизма не будет. Как и самого вступления.Украинский политик Макс Бужанский75 лет НАТОАнглия не тянет Франция не терпит Польша не можетГермания не решаетсяПрибалтика не платит Америка не помнитТурция не слушаетсяНесокрушимые решительность и мощь, даУкраинский политик Дмитрий РазумковУкраина сделала свой евроатлантический выбор несколько лет тому назад. А полномасштабная агрессия России лишь подтвердила, что другой альтернативы, которая обеспечит мирное будущее, нет. Благодарю партнеров из НАТО за поддержку и помощь! Верю, что Украина станет полноправным членом Альянса. Только так мы станем крепче и будем иметь гарантии безопасности и стабильности в будущем!Российский политолог Вадим ТрухачевНАТО думает создать фонд вооружения Украины в размере 100 млрд долларов. Предполагается, что через него вооружать Украину будут пять лет. Учитывая, что сумму растягивают на годы, Столтенберг не блефует. Такие деньги 32 страны НАТО (ну хорошо, 28 - без Венгрии, Словакии, Исландии и Люксембурга) наскрести могут. То есть, никаких переговоров с Россией никто вести не собирается. Предполагается война на истощение. Кроме того, в НАТО упёрлись в личность Путина. Если и будут говорить, то только с преемником не раньше 2030 года. Кто-то ещё в Кремле думает договориться? К тому же на смену Столтенбергу идёт Рютте, а голландец относится к нам хуже норвежца.Общественный деятель Татьяна ПопМой прогноз о перекладывании украинской проблемы с больной американской головы на не особо здоровые европейские продолжает сбываться. На днях генсек НАТО Столтенберг выступил на все деньги, в смысле предложил альянсу по-братски взять на себя ярмо в 100 миллиардов долларов для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет. Дедушка Байден, будь он при памяти, должен был бы Йенсу премию за инициативу по экономии американского бюджета выписать. Но и дедушка не в форме, и у союзников, оказывается, остались крохи самостоятельности. Как пишет Politico, многие главы МИД стран альянса "закатили глаза" в ответ на идею скинуться еще и в рамках этой организации.Некоторые не смогли понять, откуда Столтенберг вообще взял такую сумму. Другие выразили обеспокоенность, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Евросоюза по повышению своей значимости в области обороны. А кое-кто, как немка Бербок, недвусмысленно намекнул, что и так тратят на Украину много денег. В общем, по уже складывающейся хорошей западной традиции, и этот вопросик повисает в воздухе мутной бюрократии и долгого выкручивания рук друг другу.Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Конгрессе США сообщает, что Палата представителей может вернуться к рассмотрению законопроекта о помощи Украине в течение нескольких недель. Заметьте, ранее называлась дата 9 апреля, когда закончатся пасхальные каникулы конгрессменов. Повторюсь, я все равно уверена, что что-то Киеву все равно дадут. Но чем дольше продолжается цирк, тем больше процесс выпрашивания похож на сценку из старого фильма, где Паниковский кричит: "Дай миллион".
https://ukraina.ru/20240404/1054281997.html
https://ukraina.ru/20240404/1054293700.html
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эксклюзив, нато, олег ясинский, украина, татьяна поп, максим бужанский, трухачев, дмитрий разумков, соцсети, эксперты, йенс столтенберг, эммануэль макрон, россия, сша, ес, politico
Эксклюзив, НАТО, Олег Ясинский, Украина, Татьяна Поп, Максим Бужанский, Трухачев, Дмитрий Разумков, соцсети, эксперты, Йенс Столтенберг, Эммануэль Макрон, Россия, США, ЕС, Politico

"Троянский конь" НАТО: 75 лет без мира

13:31 04.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинский кризис может выйти за свои географические рамки из-за авантюрных действий даже одной из стран НАТО, приводит слова замглавы МИД РФ Александра Грушко РИА Новости.
По его словам, заявления Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение.
"В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", — сказал Грушко.
Именно к такому рубежу подошел Альянс к 75-летней своей годовщине, которая отмечается сегодня. О новых угрозах для России, о расширении НАТО, о его исторической ошибке размышляли эксперты в своих соцсетях.
Публицист Олег Ясинский
75 лет назад, 4 апреля 1949 года, из утробы еще юной "холодной войны" родился монстр - Организация Североатлантического Альянса - НАТО.
Холодная война была "холодной" чисто теоретически. После Второй мировой войны в 153 странах произошло более 250 военных конфликтов, общее число жертв которых давно превышает количество погибших в этой войне. Примерно 80% из них были организованы США и их союзниками из НАТО.
С момента основания ­организации НАТО, нет ни дня, когда бы военные стран блока не участвовали в войнах. Её жертвы - Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и другие страны, не имеющие ничего общего ни с регионом Северной Атлантики, ни "советской угрозой", ответом на которую формально стало создание НАТО - далеко не полный список. Войска стран НАТО, полностью подчиненные командованию из США и далеко не всегда действующие официально от имени организации, совершали преступления на всех континентах - в Панаме, Сомали, Колумбии, Йемене, Вьетнаме и десятках других, невидимых прессе войн.
Изначально НАТО была создана 12 странами. С тех пор в ходе 10 раундов расширения (в 1952, 1955, 1982, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 и 2024 годах) в неё вступили еще 20 стран. 7 из 10 этих "раундов" произошли после исчезновения блока "Варшавского договора", которому НАТО официально противостояла.
Сегодня НАТО - главный военно-политический инструмент перманентной войны корпоративного капитала против всех. Поэтому именно она стала троянским конем, уничтожившим робкую независимость Евросоюза, когда Госдеп США увидел в росте европейской экономики угрозу мировому гегемону империи.
Пока сегодняшний именинник жив, у мира нет никаких шансов на мирное будущее. Поэтому единственный возможный пацифизм нашего времени - исключительно в том, чтобы повсеместно, всеми силами, средствами и возможностями, как можно скорее покончить с его существованием.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
08:00История
Военный блок НАТО: 75 лет против России4 апреля 1949 года была официально создана Организация Североатлантического договора (НАТО). С тех пор число её членов выросло с 12 до 32, но антироссийская направленность осталась неизменной
Украинский общественный деятель Дмитрий Спивак
НАТО СЕГОДНЯ 75 ЛЕТ! Ура, товарищи!!!
75 лет белым воротничкам, которые давно не участвовали в больших войнах, но зато всегда дадут воинственный совет… и выразят поддержку. Кстати, год назад, Финляндия стала членом НАТО. Сам процесс вступления прошел молниеносно. Ни тебе "открытых дверей", ни тебе "закрытых шлагбаумов", ни тебе пресловутых "дорожных карт"… В то же время Украину кормят "завтраками" и "водят на поводке" уже лет 15…
Думаю, что большинство уже осознало, что сегодня нас в НАТО тоже не примут. Символизма не будет. Как и самого вступления.
Украинский политик Макс Бужанский
75 лет НАТО
Англия не тянет
Франция не терпит
Польша не может
Германия не решается
Прибалтика не платит
Америка не помнит
Турция не слушается
Несокрушимые решительность и мощь, да
Украинский политик Дмитрий Разумков
Украина сделала свой евроатлантический выбор несколько лет тому назад. А полномасштабная агрессия России лишь подтвердила, что другой альтернативы, которая обеспечит мирное будущее, нет. Благодарю партнеров из НАТО за поддержку и помощь! Верю, что Украина станет полноправным членом Альянса. Только так мы станем крепче и будем иметь гарантии безопасности и стабильности в будущем!
Российский политолог Вадим Трухачев
НАТО думает создать фонд вооружения Украины в размере 100 млрд долларов. Предполагается, что через него вооружать Украину будут пять лет. Учитывая, что сумму растягивают на годы, Столтенберг не блефует. Такие деньги 32 страны НАТО (ну хорошо, 28 - без Венгрии, Словакии, Исландии и Люксембурга) наскрести могут.
То есть, никаких переговоров с Россией никто вести не собирается. Предполагается война на истощение. Кроме того, в НАТО упёрлись в личность Путина. Если и будут говорить, то только с преемником не раньше 2030 года. Кто-то ещё в Кремле думает договориться? К тому же на смену Столтенбергу идёт Рютте, а голландец относится к нам хуже норвежца.
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
07:41
Генсек НАТО "троллит" Украину обещаниями о вступлении в альянс — депутатГенсек НАТО Йенс Столтенберг "троллит" Украину прогнозами вступления в состав альянса. Таким мнением поделился 4 апреля депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости
Общественный деятель Татьяна Поп
Мой прогноз о перекладывании украинской проблемы с больной американской головы на не особо здоровые европейские продолжает сбываться. На днях генсек НАТО Столтенберг выступил на все деньги, в смысле предложил альянсу по-братски взять на себя ярмо в 100 миллиардов долларов для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет.
Дедушка Байден, будь он при памяти, должен был бы Йенсу премию за инициативу по экономии американского бюджета выписать. Но и дедушка не в форме, и у союзников, оказывается, остались крохи самостоятельности. Как пишет Politico, многие главы МИД стран альянса "закатили глаза" в ответ на идею скинуться еще и в рамках этой организации.
Некоторые не смогли понять, откуда Столтенберг вообще взял такую сумму. Другие выразили обеспокоенность, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Евросоюза по повышению своей значимости в области обороны. А кое-кто, как немка Бербок, недвусмысленно намекнул, что и так тратят на Украину много денег. В общем, по уже складывающейся хорошей западной традиции, и этот вопросик повисает в воздухе мутной бюрократии и долгого выкручивания рук друг другу.
Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Конгрессе США сообщает, что Палата представителей может вернуться к рассмотрению законопроекта о помощи Украине в течение нескольких недель. Заметьте, ранее называлась дата 9 апреля, когда закончатся пасхальные каникулы конгрессменов.
Повторюсь, я все равно уверена, что что-то Киеву все равно дадут. Но чем дольше продолжается цирк, тем больше процесс выпрашивания похож на сценку из старого фильма, где Паниковский кричит: "Дай миллион".
 
ЭксклюзивНАТООлег ЯсинскийУкраинаТатьяна ПопМаксим БужанскийТрухачевДмитрий РазумковсоцсетиэкспертыЙенс СтолтенбергЭммануэль МакронРоссияСШАЕСPolitico
 
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