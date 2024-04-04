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"Троянский конь" НАТО: 75 лет без мира

"Троянский конь" НАТО: 75 лет без мира - 04.04.2024 Украина.ру

"Троянский конь" НАТО: 75 лет без мира

Украинский кризис может выйти за свои географические рамки из-за авантюрных действий даже одной из стран НАТО, приводит слова замглавы МИД РФ Александра Грушко РИА Новости.

2024-04-04T13:31

2024-04-04T13:31

2024-04-04T13:31

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По его словам, заявления Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение."В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб", — сказал Грушко. Именно к такому рубежу подошел Альянс к 75-летней своей годовщине, которая отмечается сегодня. О новых угрозах для России, о расширении НАТО, о его исторической ошибке размышляли эксперты в своих соцсетях.Публицист Олег Ясинский75 лет назад, 4 апреля 1949 года, из утробы еще юной "холодной войны" родился монстр - Организация Североатлантического Альянса - НАТО. Холодная война была "холодной" чисто теоретически. После Второй мировой войны в 153 странах произошло более 250 военных конфликтов, общее число жертв которых давно превышает количество погибших в этой войне. Примерно 80% из них были организованы США и их союзниками из НАТО. С момента основания ­организации НАТО, нет ни дня, когда бы военные стран блока не участвовали в войнах. Её жертвы - Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и другие страны, не имеющие ничего общего ни с регионом Северной Атлантики, ни "советской угрозой", ответом на которую формально стало создание НАТО - далеко не полный список. Войска стран НАТО, полностью подчиненные командованию из США и далеко не всегда действующие официально от имени организации, совершали преступления на всех континентах - в Панаме, Сомали, Колумбии, Йемене, Вьетнаме и десятках других, невидимых прессе войн. Изначально НАТО была создана 12 странами. С тех пор в ходе 10 раундов расширения (в 1952, 1955, 1982, 1999, 2004, 2009, 2017, 2020, 2023 и 2024 годах) в неё вступили еще 20 стран. 7 из 10 этих "раундов" произошли после исчезновения блока "Варшавского договора", которому НАТО официально противостояла. Сегодня НАТО - главный военно-политический инструмент перманентной войны корпоративного капитала против всех. Поэтому именно она стала троянским конем, уничтожившим робкую независимость Евросоюза, когда Госдеп США увидел в росте европейской экономики угрозу мировому гегемону империи.Пока сегодняшний именинник жив, у мира нет никаких шансов на мирное будущее. Поэтому единственный возможный пацифизм нашего времени - исключительно в том, чтобы повсеместно, всеми силами, средствами и возможностями, как можно скорее покончить с его существованием.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакНАТО СЕГОДНЯ 75 ЛЕТ! Ура, товарищи!!! 75 лет белым воротничкам, которые давно не участвовали в больших войнах, но зато всегда дадут воинственный совет… и выразят поддержку. Кстати, год назад, Финляндия стала членом НАТО. Сам процесс вступления прошел молниеносно. Ни тебе "открытых дверей", ни тебе "закрытых шлагбаумов", ни тебе пресловутых "дорожных карт"… В то же время Украину кормят "завтраками" и "водят на поводке" уже лет 15… Думаю, что большинство уже осознало, что сегодня нас в НАТО тоже не примут. Символизма не будет. Как и самого вступления.Украинский политик Макс Бужанский75 лет НАТОАнглия не тянет Франция не терпит Польша не можетГермания не решаетсяПрибалтика не платит Америка не помнитТурция не слушаетсяНесокрушимые решительность и мощь, даУкраинский политик Дмитрий РазумковУкраина сделала свой евроатлантический выбор несколько лет тому назад. А полномасштабная агрессия России лишь подтвердила, что другой альтернативы, которая обеспечит мирное будущее, нет. Благодарю партнеров из НАТО за поддержку и помощь! Верю, что Украина станет полноправным членом Альянса. Только так мы станем крепче и будем иметь гарантии безопасности и стабильности в будущем!Российский политолог Вадим ТрухачевНАТО думает создать фонд вооружения Украины в размере 100 млрд долларов. Предполагается, что через него вооружать Украину будут пять лет. Учитывая, что сумму растягивают на годы, Столтенберг не блефует. Такие деньги 32 страны НАТО (ну хорошо, 28 - без Венгрии, Словакии, Исландии и Люксембурга) наскрести могут. То есть, никаких переговоров с Россией никто вести не собирается. Предполагается война на истощение. Кроме того, в НАТО упёрлись в личность Путина. Если и будут говорить, то только с преемником не раньше 2030 года. Кто-то ещё в Кремле думает договориться? К тому же на смену Столтенбергу идёт Рютте, а голландец относится к нам хуже норвежца.Общественный деятель Татьяна ПопМой прогноз о перекладывании украинской проблемы с больной американской головы на не особо здоровые европейские продолжает сбываться. На днях генсек НАТО Столтенберг выступил на все деньги, в смысле предложил альянсу по-братски взять на себя ярмо в 100 миллиардов долларов для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет. Дедушка Байден, будь он при памяти, должен был бы Йенсу премию за инициативу по экономии американского бюджета выписать. Но и дедушка не в форме, и у союзников, оказывается, остались крохи самостоятельности. Как пишет Politico, многие главы МИД стран альянса "закатили глаза" в ответ на идею скинуться еще и в рамках этой организации.Некоторые не смогли понять, откуда Столтенберг вообще взял такую сумму. Другие выразили обеспокоенность, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Евросоюза по повышению своей значимости в области обороны. А кое-кто, как немка Бербок, недвусмысленно намекнул, что и так тратят на Украину много денег. В общем, по уже складывающейся хорошей западной традиции, и этот вопросик повисает в воздухе мутной бюрократии и долгого выкручивания рук друг другу.Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Конгрессе США сообщает, что Палата представителей может вернуться к рассмотрению законопроекта о помощи Украине в течение нескольких недель. Заметьте, ранее называлась дата 9 апреля, когда закончатся пасхальные каникулы конгрессменов. Повторюсь, я все равно уверена, что что-то Киеву все равно дадут. Но чем дольше продолжается цирк, тем больше процесс выпрашивания похож на сценку из старого фильма, где Паниковский кричит: "Дай миллион".

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