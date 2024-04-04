Генсек НАТО "троллит" Украину обещаниями о вступлении в альянс — депутат - 04.04.2024 Украина.ру
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Генсек НАТО "троллит" Украину обещаниями о вступлении в альянс — депутат
Генсек НАТО "троллит" Украину обещаниями о вступлении в альянс — депутат - 04.04.2024 Украина.ру
Генсек НАТО "троллит" Украину обещаниями о вступлении в альянс — депутат
Генсек НАТО Йенс Столтенберг "троллит" Украину прогнозами вступления в состав альянса. Таким мнением поделился 4 апреля депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости
2024-04-04T07:41
2024-04-04T07:42
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По его словам, "серьезные люди не дают размытых обещаний", в то время как генсек НАТО сделал Украине "полупредложение".В свою очередь заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов предположил, что НАТО, обеспечив тесное сотрудничество с Киевом на фоне украинского конфликта, может использовать эту ситуацию для сдерживания амбиций Украины по вступлению в альянс.Он напомнил, что Украина располагает статусом партнера НАТО с расширенными возможностями. Это предполагает военное взаимодействие, обмен разведданными - "все, кроме членства". Однако в таких условиях можно "до бесконечности" задерживать принятие Украины в альянс, отметил он."Вполне правомерно говорить о сценарии сдерживания амбиций Украины по членству, но при этом обеспечения каналов практического взаимодействия и, как говорят в НАТО, всесторонней помощи", - сказал Данилов.При этом он отметил, что фактическое "освоение" НАТО территории Украины уже несет России "соответствующие риски и вызовы"."В этом смысле партнерство Украины в НАТО, естественно, рассматривается у нас как вызов. Мы не можем рассматривать этот вопрос чисто формально - является Украина членом НАТО или не является", - добавил Данилов.НАТО в четверг исполняется 75 лет. Положивший начало альянсу Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года. Первыми 12 членами организации стали Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция. Сегодня НАТО насчитывает 32 государства.В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. В минувшую среду Столтенберг пообещал, что Украина обязательно станет членом альянса, это якобы "вопрос времени".
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Новости, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО

Генсек НАТО "троллит" Украину обещаниями о вступлении в альянс — депутат

07:41 04.04.2024 (обновлено: 07:42 04.04.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг "троллит" Украину прогнозами вступления в состав альянса. Таким мнением поделился 4 апреля депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости
По его словам, "серьезные люди не дают размытых обещаний", в то время как генсек НАТО сделал Украине "полупредложение".

"Серьезные люди всегда говорят конкретику, а здесь вроде, как и пообещали, но не сказали, когда и с какого входа. Может, это время и вообще не наступит, как и сохранится ли Украина, которая хочет вступить в НАТО, тоже очень большой вопрос. Сегодняшнее положение на фронтах показывает, что киевский режим хоть и бросает в топку войны сотни тысяч своих граждан, но не способен переломить ход ситуации", - сказал депутат.

В свою очередь заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО МИД России Дмитрий Данилов предположил, что НАТО, обеспечив тесное сотрудничество с Киевом на фоне украинского конфликта, может использовать эту ситуацию для сдерживания амбиций Украины по вступлению в альянс.
Он напомнил, что Украина располагает статусом партнера НАТО с расширенными возможностями. Это предполагает военное взаимодействие, обмен разведданными - "все, кроме членства".
Однако в таких условиях можно "до бесконечности" задерживать принятие Украины в альянс, отметил он.
"Вполне правомерно говорить о сценарии сдерживания амбиций Украины по членству, но при этом обеспечения каналов практического взаимодействия и, как говорят в НАТО, всесторонней помощи", - сказал Данилов.
При этом он отметил, что фактическое "освоение" НАТО территории Украины уже несет России "соответствующие риски и вызовы".
"В этом смысле партнерство Украины в НАТО, естественно, рассматривается у нас как вызов. Мы не можем рассматривать этот вопрос чисто формально - является Украина членом НАТО или не является", - добавил Данилов.
НАТО в четверг исполняется 75 лет. Положивший начало альянсу Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года. Первыми 12 членами организации стали Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция. Сегодня НАТО насчитывает 32 государства.
В конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
При этом генсек НАТО заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
В минувшую среду Столтенберг пообещал, что Украина обязательно станет членом альянса, это якобы "вопрос времени".
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
14 марта, 15:13
У ВСУ заканчиваются боеприпасы, поставки нужны сейчас - СтолтенбергУ Украины заканчиваются боеприпасы, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем ежегодном отчете о деятельности организации
 
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