Вражеские тылы: эксперт объяснил, почему во время СВО важна работа партизанского подполья и ДРГ - 04.04.2024 Украина.ру
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Вражеские тылы: эксперт объяснил, почему во время СВО важна работа партизанского подполья и ДРГ
Вражеские тылы: эксперт объяснил, почему во время СВО важна работа партизанского подполья и ДРГ - 04.04.2024 Украина.ру
Вражеские тылы: эксперт объяснил, почему во время СВО важна работа партизанского подполья и ДРГ
Партизанское движение на Украине не носит массовый характер. Но во время Великой Отечественной войны в нем были задействованы профессионально подготовленные диверсионные группы НКВД, которые работали во вражеском тылу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
2024-04-04T04:10
2024-04-04T04:10
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Во время спецоперации России надо активнее использовать опыт работы с местным населением. На территории Украины почти полностью отсутствует работа диверсионно-разведывательных групп, рассказал историк.При этом во время Великой Отечественной войны партизанское движение носило массовый характер. В нем были задействованы профессионально подготовленные диверсионные группы НКВД, которые работали во вражеском тылу, добавил он.Возможно, сейчас партизанская война приведет к необоснованным потерям. Конечно, у военно-политического руководства РФ есть такой опыт и в случае необходимости оно будет его учитывать, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, диверсанты, дрг, партизаны, вов, разведка, война, великая отечественная война
Новости, Россия, Украина, диверсанты, ДРГ, партизаны, ВОВ, разведка, война, Великая Отечественная война

Вражеские тылы: эксперт объяснил, почему во время СВО важна работа партизанского подполья и ДРГ

04:10 04.04.2024
 
© ССО, pixabayхакер
хакер
© ССО, pixabay
Читать в
Партизанское движение на Украине не носит массовый характер. Но во время Великой Отечественной войны в нем были задействованы профессионально подготовленные диверсионные группы НКВД, которые работали во вражеском тылу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
Во время спецоперации России надо активнее использовать опыт работы с местным населением. На территории Украины почти полностью отсутствует работа диверсионно-разведывательных групп, рассказал историк.
При этом во время Великой Отечественной войны партизанское движение носило массовый характер. В нем были задействованы профессионально подготовленные диверсионные группы НКВД, которые работали во вражеском тылу, добавил он.
"Все равно партизанское движение сейчас не носит массовый характер. Я сейчас никого не упрекаю. Может быть, у командования есть информация от разведки, которая говорит о нецелесообразности такой войны", - отметил Залесский.
Возможно, сейчас партизанская война приведет к необоснованным потерям. Конечно, у военно-политического руководства РФ есть такой опыт и в случае необходимости оно будет его учитывать, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
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