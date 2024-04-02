https://ukraina.ru/20240402/1054262943.html

"К большому сожалению Украины". Как Запад поднял и укрепил российскую экономику

"К большому сожалению Украины". Как Запад поднял и укрепил российскую экономику - 02.04.2024 Украина.ру

"К большому сожалению Украины". Как Запад поднял и укрепил российскую экономику

Запад, сам того не подозревая, помог РФ укрепить позиции в украинском конфликте. А хотели ведь навредить

2024-04-02T18:10

2024-04-02T18:10

2024-04-02T18:10

эксклюзив

россия

экономика

санкции

украина

спецоперация

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джо байден

вячеслав володин

запад

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Санкции помогли России достичь цели, к которой она шла долгие годыЗападные санкции не остановили Россию от проведения спецоперации на Украине, а, возможно, даже больше навредили странам Европы и Великобритании. Более двух лет назад президент США Джо Байден обещал "превратить рубль в руины", но вместо этого экономика РФ выглядит более устойчивой: рост ВВП в 2023 году достиг 3,6%, что выше показателей всех стран G7, пишет британская газета Daily Mail.Среди государств G20 по темпам роста экономики по итогам прошлого года Россия заняла пятую строчку. Лидером стала Индия (+7,3%), далее идут Китай (+5,2%), Индонезия (+5,1%), Турция (+4,5%). Из G7 положительная динамика зафиксирована только у США и Японии (+2,5% и +1,9% соответственно, т.е. меньше, чем у России). У Великобритании темп роста ВВП замедлился до 0,1% (аж в 43 раза), Италии — до 0,9% (в четыре раза), Франции и Канаде — до 0,9% и 1,1% соответственно (в три раза), а у Германии впервые с 2020 года ВВП сократился (-0,3%).Такое положение немецкой экономики эксперты объясняют целым рядом факторов, но ключевую роль сыграли отказ от дешёвого российского трубопроводного газа и высокие процентные ставки в еврозоне.Более того, РФ стала пятой экономикой мира по паритету покупательной способности (показывает, как много товаров на одну и ту же сумму в иностранной валюте можно купить в стране в сравнении с другими), обогнав ФРГ, и первой экономикой Европы именно в период действия санкционного режима – в том же 2023 году. Любопытно, что задачу войти в топ-5 президент страны Владимир Путин ставил ещё с 2007 года (потом в 2008-м, и в 2011-м, и в 2012-м, и в 2018-м). Но достичь этой цели удалось только после беспрецедентного ужесточения ограничительных мер со стороны Запада .Дальше – больше. Теперь глава государства поставил задачу до 2030 года войти в четвёрку ведущих экономических держав.И по оценке кандидата экономических наук Лазаря Бадалова, это вполне возможно. При этом нужно понимать, что российская экономика находится в новых реалиях, и для роста ей нужна новая почва, отметил эксперт в эфире радио Sputnik. Если ранее на протяжении многих лет РФ ориентировалась на внешние рынки, и именно внешние контрагенты были источником роста, то сейчас нужно не просто переориентироваться с рынков недружественных стран на рынки дружественных, но и учитывать внутренний потенциал, заявил Бадалов.По его словам, этот процесс уже пошёл – согласно экономической статистике, доля внешней торговли и экспорта в ВВП снижается, происходит переориентация на внутреннее потребление, внутренние возможности.В свою очередь, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в середине марта пояснил, что для вхождения в топ-4 экономик мира ВВП страны нужно увеличить примерно на 20%.Экономика РФ крепнет, её позиции на Украине тоже"Безжалостное стремление Запада наказать Россию экономической войной" продолжается уже 10 лет – с момента присоединения Крыма. Но начало СВО продемонстрировало провал санкций как формы сдерживания. Эти меры, очевидно, не смогли помешать Кремлю продвигаться вперёд в достижении своих целей, признаёт Daily Mail.Западные страны, "отказавшись встать на защиту Киева с ботинками на земле и самолётами в небе", хотели вынудить РФ завершить спецоперацию, нанеся ей экономический ущерб. Но, как отмечает специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм, такая тактика лишь ускорила усилия России по подрыву доминирования Запада на глобальных политических и экономических форумах.По мнению Киркхэм, Россия не попала в изоляцию. Наоборот, она формирует прочные альянсы со своими партнёрами по БРИКС и государствами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки с целью создания нового глобального баланса сил. К тому же, развиваются альтернативные торговые пути, платёжные системы и зоны беспошлинной торговли, которые обходят санкции и избегают западных механизмов контроля.Недруги утверждают, что нынешняя экономическая мощь РФ не продлится долго, но Киркхэм обращает внимание на тот факт, что Москва в последние месяцы начала работать над своими слабыми местами и впоследствии смогла извлечь выгоду из санкций.Экономика, защищённая от санкций, помогает России избежать поражения на Украине – так пишет издание Politico."Хотя доллар и сегодня может иметь международное экономическое превосходство, недавнее улучшение военных показателей России, несмотря на санкции, доказывает, что США больше не могут изменить ход событий, который им не нравится, простым росчерком пера казначейства", - констатирует автор издания.Торговые позиции России быстро восстановилась после первоначального шока. Экспорт сырой нефти в 2023 году достиг максимума - почти 3,5 млн баррелей в день. Его поддерживают некоторые европейские судоходные компании, "к большому сожалению Украины", а продолжение поставок российских углеводородов большинство международных лидеров рассматривают как важный фактор стабильности глобального энергетического рынка. И эту точку зрения молчаливо принимают США и ЕС, добавляет Politico.Украина тем временем остро нуждается в пополнении ресурсов, но США из-за внутриполитических разногласий не может возобновить военную помощь в прежних масштабах, а Европа не способна в полной мере заменить американский вклад."Мало сомнений, что относительный тупик 2023 года теперь заметно изменился в пользу России. Возможно, потребуются дальнейшие значительные территориальные потери на Донбассе и изображения отступающих украинских войск, чтобы альянс во главе с США наконец пересмотрел свои меры по сдерживанию Путина", - подытоживает Politico.

https://ukraina.ru/20240214/1053281640.html

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https://ukraina.ru/20231003/1049882631.html

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эксклюзив, россия, экономика, санкции, украина, спецоперация, владимир путин, джо байден, вячеслав володин, запад, сша, politico, брикс, ес