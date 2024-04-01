https://ukraina.ru/20240401/1054240612.html

Терроризм и русофобия ─ главные проблемы Олимпиады в Париже

Терроризм и русофобия ─ главные проблемы Олимпиады в Париже - 01.04.2024 Украина.ру

Терроризм и русофобия ─ главные проблемы Олимпиады в Париже

Франция продолжает подготовку к Олимпиаде, которая пройдет летом в Париже. Пока до старта соревнований остается еще несколько месяцев, вокруг главного события в мире спорта продолжает ходить много неспортивных разговоров: смогут ли французские власти обеспечить безопасность Игр и до какой степени дойдет их ангажированность к атлетам из РФ

2024-04-01T17:30

2024-04-01T17:30

2024-04-01T18:39

эксклюзив

франция

париж

олимпиада

игил

терроризм

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/01/1054239295_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df31b66cce6de1952fab105cb9b35626.jpg

Речной парад как фактор рискаОлимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. На днях местные СМИ сообщили со ссылкой на источники, что власти подумывают над отменой церемонии открытия из соображений безопасности.Отмена церемонии открытия Олимпиады, одного из самых ярких и рейтинговых событий такого уровня – вещь экстраординарная. Тем не менее, вариант якобы рассматривает Главное управление внутренней безопасности Франции.В этот раз организаторы постарались сделать церемонию уникальной – традиционный парад делегаций стран-участниц состоится не на олимпийском стадионе, а на реке Сена. Спортсмены будут размещены на специальных лодках, которые пройдут по реке 6 км. На набережных разместят специальные трибуны для зрителей, которые также смогут наблюдать за действом с мостов.По мнению французской контрразведки, такой формат парада несет в себе значительные риски из-за трудностей с обеспечением безопасности.По данным прессы, спецслужбы Франции не исключают нападений террористов-одиночек, а также активизацию спящих ячеек радикальных исламистов, которые могут устроить в Париже в этот день скоординированные атаки.Аналитики высказали обеспокоенность, что во Францию могут вернуться "времена массового терроризма".Активация из "афганской зоны"В том же сообщении указывалось, что французские силовики опасаются, что спящие ячейки террористов будут "активированы из афганской зоны".Можно предполагать, что такой вывод был сделан не в последнюю очередь из-за событий в Подмосковье, где 22 марта четверо террористов, связанных с афганским "филиалом" группировки "Исламское государство"* (ИГ) "ИГ-Хорасан"* напали на посетителей и сотрудников концертного зала "Крокус Сити Холл".Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, исполнителями теракта выступили радикальные исламисты. Ответственность за гибель более 140 человек взяла на себя именно "ИГ-Хорасан".Вскоре после теракта в России Франция повысила до максимального уровень террористической угрозы, а ИГ анонсировала новые теракты в Европе.Угрозы перед Играми-2016Исламистские боевики не в первый раз планируют атаковать Олимпийские игры. Особенно сильно такие опасения были распространены в 2016 году, когда Олимпиаду принимал Рио-де-Жанейро.В то время ИГ еще не была полностью разгромлена и раздроблена на отдельные террористические группы, поэтому данные угрозы были восприняты мировым сообществом со всей серьезностью.Как писала британская газета The Daily Mirror, в том году силовики готовились к сценарию применения террористами на Олимпиаде радиологического оружия. Утверждалось, что всем делегатам Игр МАГАТЭ якобы раздала индивидуальные дозиметры, а ООН направила в Бразилию специальное оборудование, чтобы предотвратить опасность.Известно, что за две недели до старта соревнований полиция задержала в одном из бразильских регионов 10 человек, которые подозревались в связях с ИГ и готовили теракты.Сенсоры на Центральную АзиюВ информации СМИ об опасениях французских спецслужб за безопасность церемонии открытия указывалось, что особое внимание в этой связи силовики должны обратить на выходцев из Центральной Азии.Примечательно, что среди этих стран не перечислен Таджикистан, откуда были родом четверо террористов, атаковавших "Крокус" и несколько их сообщников, также арестованных по этому делу.Известно, что спецслужбы Таджикистана за последние дни задержали 15 человек, которых подозревают в подготовке терактов на праздник Навруз. Все они предположительно связаны с той самой "ИГ-Хорасан", которая организовала теракт в Московской области, а теперь угрожает атаками в других странах.Опасения Франции касательно выходцев из упомянутых стран Центральной Азии также могут оказаться небеспочвенными. Так, в начале марта этого года в Калужской области ФСБ были ликвидированы двое террористов, которые готовили по заданию "Исламского государства-Хорасан" теракт в отношении одного из еврейских культовых учреждений в Москве.Власти Казахстана подтвердили, что этими террористами были граждане этой страны, которые выехали в РФ. Местный комитет нацбезопасности начал расследование по данному факту.На днях в Дагестане были задержаны 3 человек, которые передавали оружие террористам, напавшим на "Крокус", двое из них – из Средней Азии.Россиянам в Париже будут не радыБезопасность спортсменов на Олимпиаде целиком и полностью лежит на принимающей стороне, на организаторах соревнований, прокомментировал проблему пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Он поставил в пример зимние Игры-2014 в Сочи.По его словам, российская сторона никак не может повлиять на эту ситуацию и как-то дополнительно обеспечить безопасность своих атлетов.Тем временем, само участие российских и белорусских спортсменов в парижской Олимпиаде по-прежнему вызывает немало споров. Официально РФ и Белоруссия были отстранены от этих Игр после начала спецоперации на Украине, однако после долгих дискуссий им все же было позволено выступать под нейтральным флагом.Изначально планировалось, что допуск россиян и белорусов будет проводиться только после обязательного осуждения СВО, однако в итоговом решении этого пункта не было. При этом те, кто уже открыто высказался в поддержку спецоперации, в Париж все равно попасть не смогут.Кроме того, нейтральных спортсменов из РФ и Белоруссии не пустят на церемонию открытия в качестве участников, им уготована исключительно роль зрителей.Масла в огонь подбавила на днях мэр столицы Франции Анн Идальго.На это заявление отреагировали в Олимпийском комитете России (ОКР)."Если город-организатор не готов принимать у себя спортсменов, получивших право участвовать в соревнованиях, то Международный олимпийский комитет должен как минимум перенести Игры в другое место", - сказал президент ОКР Станислав Поздняков.На сегодняшний день на Игры-2024 квалифицированы 12 атлетов из РФ и 7 представителей Белоруссии.*Террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240326/1054122719.html

https://ukraina.ru/20240325/1054091494.html

франция

париж

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, франция, париж, олимпиада, игил, терроризм, россия