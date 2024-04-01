https://ukraina.ru/20240401/1054236864.html

Что делать с мигрантами и у кого в России теперь могут начаться проблемы – Шеслер

Что делать с мигрантами и у кого в России теперь могут начаться проблемы – Шеслер - 01.04.2024 Украина.ру

Что делать с мигрантами и у кого в России теперь могут начаться проблемы – Шеслер

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о мотивах политических отставок, которые сейчас... Украина.ру, 01.04.2024

2024-04-01T15:35

2024-04-01T15:35

2024-04-01T15:35

видео

лариса шеслер

алексей данилов

владимир зеленский

киев

украина

крокус сити

крокус сити холл

теракт

миграция

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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о мотивах политических отставок, которые сейчас активно проходят на Украине, и о балансе между национальными интересами и бизнесом в миграционной политике, а также прокомментировала внезапное прозрение ООН в отношении преступлений украинского режима:00:39 – Волна отставок на Украине: с чем это связано;03:20 – Какой будет миграционная политика России после теракта в "Крокус Сити Холл";07:20 – О сложностях для украинцев в РФ;15:39 – О внезапно открывшихся глазах ООН.

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