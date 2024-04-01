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Что делать с мигрантами и у кого в России теперь могут начаться проблемы – Шеслер
Что делать с мигрантами и у кого в России теперь могут начаться проблемы – Шеслер - 01.04.2024 Украина.ру
Что делать с мигрантами и у кого в России теперь могут начаться проблемы – Шеслер
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о мотивах политических отставок, которые сейчас... Украина.ру, 01.04.2024
2024-04-01T15:35
2024-04-01T15:35
2024-04-01T15:35
видео
лариса шеслер
алексей данилов
владимир зеленский
киев
украина
крокус сити
крокус сити холл
теракт
миграция
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о мотивах политических отставок, которые сейчас активно проходят на Украине, и о балансе между национальными интересами и бизнесом в миграционной политике, а также прокомментировала внезапное прозрение ООН в отношении преступлений украинского режима:00:39 – Волна отставок на Украине: с чем это связано;03:20 – Какой будет миграционная политика России после теракта в "Крокус Сити Холл";07:20 – О сложностях для украинцев в РФ;15:39 – О внезапно открывшихся глазах ООН.
киев
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Что делать с мигрантами и у кого в России теперь могут начаться проблемы – Шеслер
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру
рассказала о мотивах политических отставок, которые сейчас активно проходят на Украине, и о балансе между национальными интересами и бизнесом в миграционной политике, а также прокомментировала внезапное прозрение ООН в отношении преступлений украинского режима:00:39
– Волна отставок на Украине: с чем это связано;03:20
– Какой будет миграционная политика России после теракта в "Крокус Сити Холл";07:20
– О сложностях для украинцев в РФ;15:39
– О внезапно открывшихся глазах ООН.