Что делать с мигрантами и у кого в России теперь могут начаться проблемы – Шеслер - 01.04.2024 Украина.ру
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Что делать с мигрантами и у кого в России теперь могут начаться проблемы – Шеслер
Что делать с мигрантами и у кого в России теперь могут начаться проблемы – Шеслер - 01.04.2024 Украина.ру
Что делать с мигрантами и у кого в России теперь могут начаться проблемы – Шеслер
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о мотивах политических отставок, которые сейчас... Украина.ру, 01.04.2024
2024-04-01T15:35
2024-04-01T15:35
видео
лариса шеслер
алексей данилов
владимир зеленский
киев
украина
крокус сити
крокус сити холл
теракт
миграция
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о мотивах политических отставок, которые сейчас активно проходят на Украине, и о балансе между национальными интересами и бизнесом в миграционной политике, а также прокомментировала внезапное прозрение ООН в отношении преступлений украинского режима:00:39 – Волна отставок на Украине: с чем это связано;03:20 – Какой будет миграционная политика России после теракта в "Крокус Сити Холл";07:20 – О сложностях для украинцев в РФ;15:39 – О внезапно открывшихся глазах ООН.
киев
украина
крокус сити
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видео, лариса шеслер, алексей данилов, владимир зеленский, киев, украина, крокус сити, крокус сити холл, теракт, миграция, мигранты, израиль, оаэ, шереметьево, гражданство, россия, крым, оон, церковь, упц, угроза, плен, военнопленные, москва, аэропорт, президент, политика, видео
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Что делать с мигрантами и у кого в России теперь могут начаться проблемы – Шеслер

15:35 01.04.2024
 
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в студии Украина.ру рассказала о мотивах политических отставок, которые сейчас активно проходят на Украине, и о балансе между национальными интересами и бизнесом в миграционной политике, а также прокомментировала внезапное прозрение ООН в отношении преступлений украинского режима:

00:39 – Волна отставок на Украине: с чем это связано;
03:20 – Какой будет миграционная политика России после теракта в "Крокус Сити Холл";
07:20 – О сложностях для украинцев в РФ;
15:39 – О внезапно открывшихся глазах ООН.
 
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