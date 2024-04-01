Российские войска уничтожили очередной танк Abrams - 01.04.2024 Украина.ру
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Российские войска уничтожили очередной танк Abrams
Российские войска уничтожили очередной танк Abrams - 01.04.2024 Украина.ру
Российские войска уничтожили очередной танк Abrams
Российские военнослужащие уничтожили очередной американский танк Abrams, сообщили 1 апреля в Минобороны РФ
2024-04-01T14:03
2024-04-01T14:03
новости
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На Авдеевском направлении российские военнослужащие уничтожили танк Abrams производства США, следует из сводки Минобороны РФ.Помимо этого ВСУ потеряли до 295-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.В российском военном ведомстве также сообщили о продвижении на Авдеевском направлении. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям и бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное Донецкой Народной Республики.Российские военнослужащие отразили две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Шумы Донецкой Народной Республики.Ранее сообщали об уничтожении пяти американских танков на Авдеевском направлении.
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новости, россия, вооруженные силы украины, авдеевка, танки, m1 abrams, вс рф, всу
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, танки, M1 Abrams, ВС РФ, ВСУ

Российские войска уничтожили очередной танк Abrams

14:03 01.04.2024
 
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© Public domain
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Российские военнослужащие уничтожили очередной американский танк Abrams, сообщили 1 апреля в Минобороны РФ
На Авдеевском направлении российские военнослужащие уничтожили танк Abrams производства США, следует из сводки Минобороны РФ.
Помимо этого ВСУ потеряли до 295-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.
В российском военном ведомстве также сообщили о продвижении на Авдеевском направлении. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям и бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное Донецкой Народной Республики.

Российские военнослужащие отразили две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Шумы Донецкой Народной Республики.
Ранее сообщали об уничтожении пяти американских танков на Авдеевском направлении.
29 марта, 11:09
На Западе наконец-то признали очевидное: британский "Челленджер" Украине не поможет Издание Forbes опубликовало материал, посвященный злоключениям считающегося ранее непобедимым британского танка Challenger 2 ("Челленджер 2"). Западные эксперты пришли к выводу, что в украинских условиях эта современная машина очень быстро превращается в груду бесполезного металла
 
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