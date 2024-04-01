https://ukraina.ru/20240401/1054233276.html

Российские войска уничтожили очередной танк Abrams

Российские войска уничтожили очередной танк Abrams - 01.04.2024 Украина.ру

Российские войска уничтожили очередной танк Abrams

Российские военнослужащие уничтожили очередной американский танк Abrams, сообщили 1 апреля в Минобороны РФ

2024-04-01T14:03

2024-04-01T14:03

2024-04-01T14:03

новости

россия

вооруженные силы украины

авдеевка

танки

m1 abrams

вс рф

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053613637_0:125:1920:1205_1920x0_80_0_0_efb7a1a7aeef05ba73cced2f27b4c0c1.jpg

На Авдеевском направлении российские военнослужащие уничтожили танк Abrams производства США, следует из сводки Минобороны РФ.Помимо этого ВСУ потеряли до 295-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.В российском военном ведомстве также сообщили о продвижении на Авдеевском направлении. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям и бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное Донецкой Народной Республики.Российские военнослужащие отразили две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Шумы Донецкой Народной Республики.Ранее сообщали об уничтожении пяти американских танков на Авдеевском направлении.

https://ukraina.ru/20240329/1054187368.html

россия

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вооруженные силы украины, авдеевка, танки, m1 abrams, вс рф, всу