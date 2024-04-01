Российские войска уничтожили очередной танк Abrams
© Public domain
© Public domain
Российские военнослужащие уничтожили очередной американский танк Abrams, сообщили 1 апреля в Минобороны РФ
На Авдеевском направлении российские военнослужащие уничтожили танк Abrams производства США, следует из сводки Минобороны РФ.
Помимо этого ВСУ потеряли до 295-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.
В российском военном ведомстве также сообщили о продвижении на Авдеевском направлении. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям и бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное Донецкой Народной Республики.
Российские военнослужащие отразили две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Шумы Донецкой Народной Республики.
Российские военнослужащие отразили две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Шумы Донецкой Народной Республики.
Ранее сообщали об уничтожении пяти американских танков на Авдеевском направлении.
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