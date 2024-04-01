https://ukraina.ru/20240401/1054227106.html

Западная Украина за минувшую неделю. Уничтожение инфраструктуры, мобилизация туристов и битва за бюджет

Западная Украина за минувшую неделю. Уничтожение инфраструктуры, мобилизация туристов и битва за бюджет - 01.04.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю. Уничтожение инфраструктуры, мобилизация туристов и битва за бюджет

В состав настоящих организованных преступных групп по незаконной мобилизации в Закарпатье входят не только сотрудники территориальных центров комплектации ВСУ, но также полицейские и пограничники

2024-04-01T12:56

2024-04-01T12:56

2024-04-01T13:16

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Очередные удары по электростанциям регионаВ ночь на 29 марта российские войска нанесли удар по нескольким объектам электроэнергетики в Западной Украине. Была атакована Днестровская ГЭС в Черновицкой области и "добита" Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области."Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдавия. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее на Украине", – заявил Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего 29 марта.Украинские СМИ поспешили сообщить, что ракеты, которыми была атакована Днестровская ГЭС, прилетели через воздушное пространство Молдавии, однако в соседнем государстве это сразу начали отрицать."По поводу информации о том, что минувшей ночью российские ракеты могли пролететь над воздушным пространством Молдавии, отметим, что системы наблюдения и мониторинга воздушного пространства не обнаружили ни одного несанкционированного пересечения воздушного пространства Молдавии", – сообщила пограничная полиция страны. В то же время, там добавили, что патрули на КПП "Окница", "Атаки", "Косауцы" и "Сороки" сообщили, что слышали по меньшей мере три взрыва на территории Украины.В свою очередь, председатель Черновицкой областной военной администрации (ОВА) Руслан Запаранюк сообщил, что область была атакована тремя ракетами Х-101, однако все они якобы сбиты."Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны все средства поражения были уничтожены на подлете. Визуально наблюдалось три взрыва, две ракеты, которые на подлете были уничтожены, уже найдены. Сейчас продолжаются поиски третьего объекта, летевшего в сторону объекта критической инфраструктуры", – написал Запаранюк в социальных сетях.Взрывная волна повредила админздание, а также водопровод в селе Ожево Днестровского района, где упали обломки. В то же время водоснабжение проводится в обычном режиме, отметил Запаранюк. По обнародованным чиновником фотографиям ясно, что повреждено здание дирекции Днестровской ГЭС, которая находится в селе Ожево, в 2,6 километрах от плотины электростанции.В каком состоянии сейчас находится сама плотина и машинный зал Днестровской ГЭС, а также распределительная подстанция – неизвестно. Следует отметить, что Днестровская ГЭС, в состав которой входит и гидроаккумулирующая станция, является важным объектом энергетики региона. Она работает в комплексе с Хмельницкой АЭС для выравнивания суточного потребления электроэнергии.Очередной удар был нанесен также по Бурштынской ТЭС, принадлежащей холдингу ДТЭК донецкого олигарха Рината Ахметова. На днях исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что после атаки 22 марта на этой электростанции все энергоблоки находятся в разной степени разрушения, от полного до более 50%, и на восстановление станции могут уйти месяцы, а то и годы. Однако российское командование в это явно не поверило."Этой ночью враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры. Не обошла угроза и Прикарпатье. Целью неприятеля стал объект критической сферы. К счастью, обошлось без жертв. На рассвете наши отважные защитники неба обезвредили воздушные цели", – написала 29 марта председатель Ивано-Франковской ОВ Светлана Онищук в социальных сетях. На фото, распространенных областной прокуратурой, можно узнать сооружения Бурштынской ТЭС и её распределительной подстанции.В Закарпатье незаконно мобилизуют туристов по новой схемеОчередная незаконная мобилизация в Закарпатье, на этот раз туриста из Киевской области, вскрыла новую схему "охотников за людьми". В состав настоящих организованных преступных групп по мобилизации входят не только сотрудники территориальных центров комплектации (ТЦК) ВСУ, но также полицейские и пограничники.В минувшую субботу, 23 марта, в 08:00 утра Андрей Козюра сошел с поезда Киев-Ужгород в закарпатском Воловце, где планировал отдохнуть. Прямо на вокзале его окружили работники военкомата."Ко мне подошли четверо, начали разговаривать сразу очень агрессивно, с криками, настойчиво требуя документы. Вызвали наряд полиции – и я показал им свои бумаги. Вдруг оказалось, что я якобы в розыске у какого-нибудь из ТЦК", – рассказал Козюра журналистам.После этого Андрея и его товарища заковали в наручники и привезли в местное отделение полиции. Против них составили протокол о задержании по ст. 210 (нарушение военнообязанными правил военного учета). Наказание по этой статье предусматривает штраф от 510 до 850 грн.Через несколько часов мужчин отпустили, однако на свободе оказался только друг Козюры. "Как только я вышел за дверь участка – скрутили, вырвали из рук телефон, затолкали в авто. Доставили в Воловецкий ТЦК. Там я общался с какими-то непонятными мне людьми – предлагали что-то подписать, но я отказался. Через три часа меня снова затолкали в авто и отвезли в Мукачево", – говорит жертва мобилизации.Там Козюре снова предлагали подписать какие-то документы, а потом повезли в больницу, чтобы сделать флюорографию. Всё это время его сопровождали двое военных. После этого мужчину снова повезли в ТЦК, но там сообщили о том, что его отпускают.По словам Козюры, военные в гражданской машине его куда-то подвезли. Поскольку на улице уже стемнело, он не понимал, куда именно его везут. Дальше его выпустили возле какого-то кафе. Также работники ТЦК отдали ему телефон, но удалили из него записи разговоров с военными."Я попытался включить телефон и увидел, что он полностью "обнулён" – нет сим-карт, память стерта. Понял: таким образом в ТЦК удалили нежелательные видео общения с его сотрудниками – а у меня была такая запись. А потом ко мне подбежали два "казака" в штатском, схватили и стали расспрашивать: кто я, откуда, зачем", – говорит Андрей.Оказалось, что это переодетые работники Госпогранслужбы, которые заявили Козюре, что он задержан в 800 метрах от государственной границы – именно туда его подвезли сотрудники ТЦК. Козюра уверен, что сотрудники военные заранее договорились с пограничниками о его доставке к ним, чтобы он точно не мог отделаться. После этого пришли еще несколько пограничников, уже в форме, сфотографировали Козюру и забрали в камеру, где продержали до утра.В конце концов, мужчину заставили уже в Ужгороде пройти военно-врачебную комиссию, а затем его отправили в Ровенскую область, где находится его учебная часть. Только там Андрею Козюре удалось рассказать об истории своей мобилизации журналистам.Закарпатский Областной ТЦК на запрос журналистов об инциденте ответил, что Андрей Козюра был задержан 24 марта нарядом Государственной пограничной службы Украины, прошел военно-врачебную комиссию при Ужгородском РТЦК и был признан комиссией пригодным к военной службе.Военные добавили, что в последнее время участились случаи, когда уклоняющиеся от обязанности защиты государства лица используют СМИ и социальные сети для распространения ложной информации о деятельности ТЦК. "И всё это с единственной целью – отбелить себя в глазах общества посредством образа "жертвы"", – издевательски заявили в Закарпатском областном ТЦК.Львов готовится к сокращению городского бюджетаПосле того, как Киев отобрал у местных бюджетов налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с военнослужащих, между областными и местными властями в Западной Украине участилась борьба за источники финансирования. На прошлой неделе такой конфликт разразился между Львовским областным и Львовским городским советами.Во время совместного заседания комиссий областного совета по вопросам здравоохранения и материнства и по вопросам коммунального имущества, которое состоялось 28 марта, были поддержаны предложения трёх коммунальных медицинских учреждений Львовского областного совета по изменению места их регистрации, а значит – изменения конечного получателя НДФЛ.Свою поддержку этому также выразили представители воинских частей, главы общин и департамент здравоохранения Львовской ОВД. Смену регистрации аргументировали усилением поддержки воинских частей и улучшения материально-технической базы самих заведений.Речь идет об уплате НДФЛ в бюджет Сколевской общины от Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Трускавецкой общины – от Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы, и Великолюбинской общины – от Львовской областной клинической больницы."При уплате этими областными предприятиями НДФЛ в местные бюджеты указанных общин местные советы готовы направлять 40% от суммы уплаченного налога на развитие названных предприятий областного совета, а 20% от суммы уплаченного НДФЛ направлять на программы поддержки Вооруженных Сил Украины – воинских частей, зарегистрированных на территории Львовской области. Таким образом, областной совет стремится увеличить финансовую поддержку отрасли здравоохранения и военных формирований за счет дополнительных поступлений НДФЛ в общины", – проинформировали в управлении имуществом общей собственности Львовского областного совета.По информации управления, в 2023 году Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уплатил в бюджет Львовской городской общины НДФЛ в сумме 43,8 млн грн., Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы – 21,4 млн грн., Львовская областная клиническая больница – 61,8 млн грн.В то же время Львовский городской совет категорически против перерегистрации медучреждений. Мэрия Львова обещает, что направит обращение во Львовский областной совет и соответствующие комитеты Верховной Рады относительно недопустимости перерегистрации медицинских учреждений из Львовской общины в другие населенные пункты. "В соответствии с действующими законодательными нормами, регистрация заведения осуществляется по месту его расположения", – сообщили во Львовском горсовете.Директор департамента финансовой политики горсовета Виктория Довжик сообщила, что доходы общего фонда бюджета Львовской общины на 2024 год утверждены в сумме 13 млрд грн. Доля поступления НДФЛ в общем объеме доходов составляет 54,4%. Согласно изменениям в законе, внесенным в конце прошлого года, в 2024 году бюджет Львовской общины прогнозируемо недополучит НДФЛ в размере 1,8 млрд грн.Мэр Львова Андрей Садовый пригрозил, что те, кто пишут обращения о перерегистрации заведений из Львова в другие общества, сознательно нарушают законодательство, и призвал направить обращение не только в Верховную Раду, но и в правоохранительные органы.Однако на самом деле во Львовской ратуше уже готовятся к сокращению городского бюджета. 29 марта пресс-служба Львовского горсовета сообщила, что с 1 апреля 2024 года численность сотрудников мэрии уменьшится на 150 человек. Сокращение произойдет во всех исполнительных органах, при этом будут ликвидированы три департамента: городской агломерации, управления персоналом и административных услуг, а также информационных технологий.

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