https://ukraina.ru/20240327/1054140936.html

"Вызывает восхищение и желание подражать": священник предложил наградить героев-подростков медалями

"Вызывает восхищение и желание подражать": священник предложил наградить героев-подростков медалями - 27.03.2024 Украина.ру

"Вызывает восхищение и желание подражать": священник предложил наградить героев-подростков медалями

Православный священник Павел Островский предложил наградить подростков, которые, рискуя жизнью, спасли множество людей во время теракта в "Крокусе", медалями "За отвагу". Об этом он написал 27 марта в своём телеграм-канале

2024-03-27T12:44

2024-03-27T12:44

2024-03-27T12:44

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Православный священник Павел Островский положительно отметил, что подвиг молодых людей, спасших множество людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", не оставлен без внимания.При этом Островский задался вопросом, почему подростков не наградили медалями "За отвагу". Он привел выдержку из определения медали "За отвагу". В частности, ей награждаются граждане за личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, защите конституционных прав граждан в условиях, сопряжённых с риском для жизни.Священник подчеркнул, что подросткам-героям вручили грамоты и ноутбуки."Медаль - это то, что носится на груди; это то, что вызывает восхищение у окружающих, а также желание подражать и совершать такие же подвиги. Может я что-то не понимаю, но когда подросток, рискуя жизнью, спасает от гибели десятки людей, то это достойно государственной награды, а не красивого листка А4 в рамке", - резюмировал Островский.В Госдуме России 27 марта наградили подростков, которые помогли вывести людей из "Крокус Сити Холла" во время теракта. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова ранее вручила школьникам Исламу Халилову и Артему Донскову благодарности и ноутбуки. Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал и застреливали людей в упор, после чего устроили поджоги. Утром 23 марта террористов задержали в Брянской области, они двигались в сторону границы с Украиной. По последним данным СК РФ, в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. Под арест взяты, помимо нападавших террористов, четверо причастных к теракту.

https://ukraina.ru/20240326/1054122719.html

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