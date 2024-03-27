"Будет тяжело, как никогда": Вучич предупредил об угрозе национальным инетересам Сербии - 27.03.2024 Украина.ру
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"Будет тяжело, как никогда": Вучич предупредил об угрозе национальным инетересам Сербии
"Будет тяжело, как никогда": Вучич предупредил об угрозе национальным инетересам Сербии - 27.03.2024 Украина.ру
"Будет тяжело, как никогда": Вучич предупредил об угрозе национальным инетересам Сербии
Сербию ждёт непростое время, она столкнется с угрозой своим национальным интересам, написал президент Сербии Александр Вучич на своей странице в Instagram*
2024-03-27T11:40
2024-03-27T11:40
новости
сербия
республика сербская
александр вучич
национальные интересы
угроза
зарубежье
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"Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС (Республика Сербская. – Ред.).[…] Будет тяжело, как никогда тяжело", - написал Вучич.Глава Сербии добавил, что в ближайшие дни я ознакомит сербов со всеми вызовами, которые им предстоят.Пока Вучич не пояснил, что именно за опасность угрожает стране.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, сербия, республика сербская, александр вучич, национальные интересы, угроза, зарубежье
Новости, Сербия, Республика Сербская, Александр Вучич, национальные интересы, угроза, Зарубежье

"Будет тяжело, как никогда": Вучич предупредил об угрозе национальным инетересам Сербии

11:40 27.03.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
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Сербию ждёт непростое время, она столкнется с угрозой своим национальным интересам, написал президент Сербии Александр Вучич на своей странице в Instagram*
"Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС (Республика Сербская. – Ред.).[…] Будет тяжело, как никогда тяжело", - написал Вучич.
Глава Сербии добавил, что в ближайшие дни я ознакомит сербов со всеми вызовами, которые им предстоят.
Пока Вучич не пояснил, что именно за опасность угрожает стране.
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Сербия А. Вучичем в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
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