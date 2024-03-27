https://ukraina.ru/20240327/1054138604.html
"Будет тяжело, как никогда": Вучич предупредил об угрозе национальным инетересам Сербии
"Будет тяжело, как никогда": Вучич предупредил об угрозе национальным инетересам Сербии - 27.03.2024 Украина.ру
"Будет тяжело, как никогда": Вучич предупредил об угрозе национальным инетересам Сербии
Сербию ждёт непростое время, она столкнется с угрозой своим национальным интересам, написал президент Сербии Александр Вучич на своей странице в Instagram*
2024-03-27T11:40
2024-03-27T11:40
2024-03-27T11:40
новости
сербия
республика сербская
александр вучич
национальные интересы
угроза
зарубежье
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"Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС (Республика Сербская. – Ред.).[…] Будет тяжело, как никогда тяжело", - написал Вучич.Глава Сербии добавил, что в ближайшие дни я ознакомит сербов со всеми вызовами, которые им предстоят.Пока Вучич не пояснил, что именно за опасность угрожает стране.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20240120/1052800294.html
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новости, сербия, республика сербская, александр вучич, национальные интересы, угроза, зарубежье
Новости, Сербия, Республика Сербская, Александр Вучич, национальные интересы, угроза, Зарубежье
"Будет тяжело, как никогда": Вучич предупредил об угрозе национальным инетересам Сербии
Сербию ждёт непростое время, она столкнется с угрозой своим национальным интересам, написал президент Сербии Александр Вучич на своей странице в Instagram*