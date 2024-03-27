https://ukraina.ru/20240327/1054138604.html

"Будет тяжело, как никогда": Вучич предупредил об угрозе национальным инетересам Сербии

"Будет тяжело, как никогда": Вучич предупредил об угрозе национальным инетересам Сербии - 27.03.2024 Украина.ру

"Будет тяжело, как никогда": Вучич предупредил об угрозе национальным инетересам Сербии

Сербию ждёт непростое время, она столкнется с угрозой своим национальным интересам, написал президент Сербии Александр Вучич на своей странице в Instagram*

2024-03-27T11:40

2024-03-27T11:40

2024-03-27T11:40

новости

сербия

республика сербская

александр вучич

национальные интересы

угроза

зарубежье

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"Сейчас мне непросто сказать, какие новости мы получили в последние 48 часов. Они прямо угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и РС (Республика Сербская. – Ред.).[…] Будет тяжело, как никогда тяжело", - написал Вучич.Глава Сербии добавил, что в ближайшие дни я ознакомит сербов со всеми вызовами, которые им предстоят.Пока Вучич не пояснил, что именно за опасность угрожает стране.* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

https://ukraina.ru/20240120/1052800294.html

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республика сербская

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сербия, республика сербская, александр вучич, национальные интересы, угроза, зарубежье