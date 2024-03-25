https://ukraina.ru/20240325/1054095819.html

Почему в "Крокусе" стреляли именно граждане Таджикистана: сколько стоит мигрантский козырь

Почему в "Крокусе" стреляли именно граждане Таджикистана: сколько стоит мигрантский козырь - 25.03.2024 Украина.ру

Почему в "Крокусе" стреляли именно граждане Таджикистана: сколько стоит мигрантский козырь

Российское правительство может ужесточить контроль за притоком в страну мигрантов после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", где погибло 137 человек. Об этом сообщило информационного агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в МИД РФ

2024-03-25T16:37

2024-03-25T16:37

2024-03-25T16:37

новости

эксклюзив

крокус сити

крокус сити холл

мигранты

таджикистан

богдан безпалько

алексей зубец

россия

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/19/1054095351_0:41:730:452_1920x0_80_0_0_9f11820e34162a50c56f05f9f91ac64f.jpg.webp

"Приток мигрантов отдельная от терроризма тема, она системно рассматривается по линии правительственных структур в течение последних лет. Речь идёт о придании большей организованности в процесс, повышении контроля за соблюдением приезжими нашего миграционного законодательства. Видимо, трагедия в "Крокусе" повлияет на эту работу в целях ее ускорения", - процитировало издание слова своего собеседника из силовых структур.Ранее мэры Москвы и Санкт-Петербурга Сергей Собянин и Александр Беглов выступили с призывом ужесточить контроль въезда в Россию мигрантов.Причиной послужил пятничный теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл", куда ворвались четверо вооруженных граждан Таджикистана - Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализоду, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.Известно, например, что Далерджон Мирзоев неоднократно нарушал миграционное законодательство РФ и даже привлекался к ответственности за это. В частности, в 2011 году мужчина попал в центр временного содержания для последующей депортации. Однако, как сообщило издание RT "сбежал оттуда".Саидакрам Рачабализоду в 2018 году был оштрафован на 5 тысяч рублей за то, что нарушил законный срок пребывания в России - 90 дней. Тогда его обязали совершить "контролируемый самостоятельный выезд" из РФ.Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования Аммар Канах в комментарии изданию Украина.ру отметил, что теракт в "Крокусе" - это не региональная и уж тем более не миграционная проблема, так как исполнители этого нечеловеческого действа - лишь инструмент в руках заказчиков. А инициаторы - Украина и США."Тут важна не национальность исполнителей, а их принадлежность к террористическому сообществу, это люди обученные. Они - инструментарий. Мы таких уже видели в Чечне, в Ираке, в Сирии. И в данном случае совершенно не имеет значения - таджики они, украинцы или арабы. Это террористическая операция спецслужб. И все понимают, каких именно. А нам нужно сделать соответствующие выводы", - заявил Канах.Того же мнения придерживается и директор Института социально-экономических исследований при Финансовом университете Алексей Зубец. Он отметил, что если бы организаторы теракта в "Крокус сити холле" не нашли исполнителей среди таджиков, то насобирали бы их среди представителей других национальностей. Вот только выбор был сделан не случайно."Отмороженных нацистов, тех, кто воюет на стороне Украины, сейчас и среди русских найти можно. Выбор таджиков для организации терактов сделан ещё и целью организации внутренних беспорядков - антитаджикских погромов, поскольку таджикская диаспора одна из крупнейших в России. Это многоходовочная политическая акция", - отметил эксперт.По мнению экспертов, дело в экономике: по последним данным МВД РФ, за 8 месяцев 2023 года иностранцы получили более 110 тысяч разрешений на работу в России, что почти на 20% больше, чем за тот же период 2022-го.При этом граждане Киргизии, Армении, Казахстана и Белоруссии и вовсе могут работать в России без получения каких-либо разрешительных документов.Итого иностранцы составляют примерно 10% от общего числа рабочей силы в РФ, и только узбеки зарабатывают в России триллион рублей в год, а это - значительный объем, отказ от которого серьезно повлияет на общее состояние российской экономики, отметил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.Интересно, что у британского The Economist вышла статья о том, что "террористы, устроившие нападение на "Крокус", воспользовались отвлекающими условиями СВО и экономической ролью мигрантов". В публикации издания отмечается, что мигранты являются важным винтиком в экономике военного времени России, а его расшатывание может привести к вполне предсказуемым результатам.Между тем, подчеркнул в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, России пора зазакчивать со сверхлиберальной миграционной политикой. И теракт в "Крокус Сити", а именно национальность тех, кто там стрелял, демонстрирует, что Москве стоит по-новому посмотреть на свою миграционную безопасность.В конце октября в России вступил в силу закон, предусматривающий лишение гражданства для лиц, которые недавно его получили и уже успели совершить на территории РФ преступления.С тех пор в России было заведено и рассмотрено сразу несколько дел, где фигурировали мигранты. Чаще всего они уклонялись от прохождения военной службы, распространяли наркотики, насиловали россиянок и призывали к террористической деятельности.Одна из самых ярких историй такого рода произошла в начале ноября. Тогда сеть взорвало высказывание уроженца Таджикистана и новоиспеченного российского гражданина, заявившего, что он приехал в Россию "не для того, чтобы за нее воевать". "Идите воевайте за своих, а я не русский", - заявил он. Согласно его высказываниям в социальных сетях, нет ничего страшного в гибели жителей Донбасса, в том числе несовершеннолетних, так как "в Палестине убивают сотни детей".Одна из самых последних историй с участием мигранта также касается гражданина Таджикистана. 18-летний боец MMA Рустам Байжуменов в сентябре прошлого года в состоянии алкогольного опьянения убил 37-летнего участника СВО Максима Никитина.В марте этого года Байжуменов был освобожден в зале суда, отсидев в изоляторе 5,5 месяцев.

https://ukraina.ru/20240325/1054086781.html

https://ukraina.ru/20240323/1054062732.html

крокус сити

таджикистан

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Марина Полякова

Марина Полякова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

новости, эксклюзив, крокус сити, крокус сити холл, мигранты, таджикистан, богдан безпалько, алексей зубец, россия, украина.ру