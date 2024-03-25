https://ukraina.ru/20240325/1054094479.html

Жители Мукачева перекрыли дороги в протест против мобилизации

Жители Мукачева перекрыли дороги в протест против мобилизации - 25.03.2024 Украина.ру

Жители Мукачева перекрыли дороги в протест против мобилизации

Жители города Мукачево на западе Украины вышли на акцию против массовой мобилизации в регионе. Об этом 25 марта сообщило издание "Страна.ua"

2024-03-25T15:13

2024-03-25T15:13

2024-03-25T15:13

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владимир зеленский

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Они перекрывают дороги причем на пешеходных переходах, чтобы не было повода наказать за нарушения правил дорожного движения. На опубликованных в сети видеозаписях видно, как полицейские пытаются разогнать митингующих, среди которых только женщины. Они вступают с ними в перепалку.По данным издания, организаторы акции в течение недели распространяли в интернете анонс мероприятия и призывали выйти тех, кого не могут мобилизовать - женщин, людей старше 60 лет и многодетных.Как утверждается, митингующие требуют, чтобы повестки вручали "только цивилизованным и законным методом".На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах: на улицах, на автозаправках и в кафе.В Москве неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.

https://ukraina.ru/20240324/1054000246.html

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новости, украина, мукачево, владимир зеленский, мобилизация