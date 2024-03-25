Жители Мукачева перекрыли дороги в протест против мобилизации - 25.03.2024 Украина.ру
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Жители Мукачева перекрыли дороги в протест против мобилизации
Жители Мукачева перекрыли дороги в протест против мобилизации - 25.03.2024 Украина.ру
Жители Мукачева перекрыли дороги в протест против мобилизации
Жители города Мукачево на западе Украины вышли на акцию против массовой мобилизации в регионе. Об этом 25 марта сообщило издание "Страна.ua"
2024-03-25T15:13
2024-03-25T15:13
новости
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мобилизация
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Они перекрывают дороги причем на пешеходных переходах, чтобы не было повода наказать за нарушения правил дорожного движения. На опубликованных в сети видеозаписях видно, как полицейские пытаются разогнать митингующих, среди которых только женщины. Они вступают с ними в перепалку.По данным издания, организаторы акции в течение недели распространяли в интернете анонс мероприятия и призывали выйти тех, кого не могут мобилизовать - женщин, людей старше 60 лет и многодетных.Как утверждается, митингующие требуют, чтобы повестки вручали "только цивилизованным и законным методом".На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах: на улицах, на автозаправках и в кафе.В Москве неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.
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новости, украина, мукачево, владимир зеленский, мобилизация
Новости, Украина, Мукачево, Владимир Зеленский, мобилизация

Жители Мукачева перекрыли дороги в протест против мобилизации

15:13 25.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Eventar
- РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© commons.wikimedia.org / Eventar
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Жители города Мукачево на западе Украины вышли на акцию против массовой мобилизации в регионе. Об этом 25 марта сообщило издание "Страна.ua"
Они перекрывают дороги причем на пешеходных переходах, чтобы не было повода наказать за нарушения правил дорожного движения.
На опубликованных в сети видеозаписях видно, как полицейские пытаются разогнать митингующих, среди которых только женщины. Они вступают с ними в перепалку.
По данным издания, организаторы акции в течение недели распространяли в интернете анонс мероприятия и призывали выйти тех, кого не могут мобилизовать - женщин, людей старше 60 лет и многодетных.

"Такие террористические, бандитские методы мобилизации, когда (силовики) в балаклавах просто бьют и похищают людей с улиц - это недопустимо, поскольку это нарушение всех прав и свобод человека, которые приводят к недоверию власти и главнокомандующему. А в свою очередь это приведет к бунтам внутри государства", - указали организаторы.

Как утверждается, митингующие требуют, чтобы повестки вручали "только цивилизованным и законным методом".
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах: на улицах, на автозаправках и в кафе.
В Москве неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.
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