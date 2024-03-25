С Угледаром будет непросто: эксперт раскрыл, как ВС РФ неспешно вскрывают бетонное "подбрюшье" ВСУ - 25.03.2024 Украина.ру
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С Угледаром будет непросто: эксперт раскрыл, как ВС РФ неспешно вскрывают бетонное "подбрюшье" ВСУ
С Угледаром будет непросто: эксперт раскрыл, как ВС РФ неспешно вскрывают бетонное "подбрюшье" ВСУ - 25.03.2024 Украина.ру
С Угледаром будет непросто: эксперт раскрыл, как ВС РФ неспешно вскрывают бетонное "подбрюшье" ВСУ
Угледар – это две крупные шахты: "Южнодонбасская-1" и "Южнодонбасская-3". В каждой из них есть серьезные подземные сооружения. Пока этот небольшой город по-прежнему остается за противником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-03-25T03:50
2024-03-25T03:50
новости
россия
угледар
донецк
олег измайлов
вс рф
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шахты
укрепления
оборона
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Российские войска небыстро взламывают оборону ВСУ под Угледаром. Это связано с тем, что местность в этом районе – это ровный "стол", который обрывается оврагами, рассказал эксперт.В прошлом году в Павловке шли ожесточенные бои, но все позиции остались на своих местах. Пока Угледар по-прежнему остается за противником, притом что это очень небольшой город, добавил журналист.Сам Угледар – это две крупные шахты: "Южнодонбасская-1" и "Южнодонбасская-3", и в каждой есть серьезные подземные сооружения. Там есть, где укрыться ВСУ, отметил он. Сейчас российские артиллеристы и ПТУРы бьют по наблюдательным пунктам противника, которые закрепляются на копрах этих шахт, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, угледар, донецк, олег измайлов, вс рф, днр, шахты, укрепления, оборона, наступление, донбасс, сво
Новости, Россия, Угледар, Донецк, Олег Измайлов, ВС РФ, ДНР, шахты, укрепления, оборона, наступление, Донбасс, СВО

С Угледаром будет непросто: эксперт раскрыл, как ВС РФ неспешно вскрывают бетонное "подбрюшье" ВСУ

03:50 25.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Угледар – это две крупные шахты: "Южнодонбасская-1" и "Южнодонбасская-3". В каждой из них есть серьезные подземные сооружения. Пока этот небольшой город по-прежнему остается за противником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Российские войска небыстро взламывают оборону ВСУ под Угледаром. Это связано с тем, что местность в этом районе – это ровный "стол", который обрывается оврагами, рассказал эксперт.
В прошлом году в Павловке шли ожесточенные бои, но все позиции остались на своих местах. Пока Угледар по-прежнему остается за противником, притом что это очень небольшой город, добавил журналист.
"Украинские войска продолжают укреплять Угледар. Я думаю, их сейчас там больше, чем где-либо, потому что это незащищенное подбрюшье всей их системы обороны в Донбассе. Наверное, по этой причине мы так долго штурмуем ту же Новомихайловку", - подчеркнул Измайлов.
Сам Угледар – это две крупные шахты: "Южнодонбасская-1" и "Южнодонбасская-3", и в каждой есть серьезные подземные сооружения. Там есть, где укрыться ВСУ, отметил он. Сейчас российские артиллеристы и ПТУРы бьют по наблюдательным пунктам противника, которые закрепляются на копрах этих шахт, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 10:00
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