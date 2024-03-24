https://ukraina.ru/20240324/1054000246.html

Семченко рассказал, где на Украине больше всего сопротивляются мобилизации

Семченко рассказал, где на Украине больше всего сопротивляются мобилизации - 24.03.2024 Украина.ру

Семченко рассказал, где на Украине больше всего сопротивляются мобилизации

Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко в интервью изданию Украина.ру рассказал, в каких регионах Украины больше всего недовольны мобилизацией

2024-03-24T09:52

2024-03-24T09:52

2024-03-24T09:52

новости

украина

ровенская область

александр семченко

мобилизация

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"Недовольные есть во всех регионах Украины, потому что люди хотят жить. При этом максимальное сопротивление мобилизации фиксируется именно в западных областях. В частности, там было несколько случаев убийств военкомов в Закарпатской, Волынской, Ровенской и Львовской областях", - сказал Семченко.Причем, по его словам, еще ни разу не было случаев, чтобы кого-то из совершивших убийство задержали.Полный текст интервью Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизацией читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240319/1053974696.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ровенская область, александр семченко, мобилизация