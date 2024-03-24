Семченко рассказал, где на Украине больше всего сопротивляются мобилизации - 24.03.2024 Украина.ру
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Семченко рассказал, где на Украине больше всего сопротивляются мобилизации
Семченко рассказал, где на Украине больше всего сопротивляются мобилизации - 24.03.2024 Украина.ру
Семченко рассказал, где на Украине больше всего сопротивляются мобилизации
Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко в интервью изданию Украина.ру рассказал, в каких регионах Украины больше всего недовольны мобилизацией
2024-03-24T09:52
2024-03-24T09:52
новости
украина
ровенская область
александр семченко
мобилизация
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"Недовольные есть во всех регионах Украины, потому что люди хотят жить. При этом максимальное сопротивление мобилизации фиксируется именно в западных областях. В частности, там было несколько случаев убийств военкомов в Закарпатской, Волынской, Ровенской и Львовской областях", - сказал Семченко.Причем, по его словам, еще ни разу не было случаев, чтобы кого-то из совершивших убийство задержали.Полный текст интервью Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизацией читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240319/1053974696.html
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новости, украина, ровенская область, александр семченко, мобилизация
Новости, Украина, Ровенская область, Александр Семченко, мобилизация

Семченко рассказал, где на Украине больше всего сопротивляются мобилизации

09:52 24.03.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко в интервью изданию Украина.ру рассказал, в каких регионах Украины больше всего недовольны мобилизацией
"Недовольные есть во всех регионах Украины, потому что люди хотят жить. При этом максимальное сопротивление мобилизации фиксируется именно в западных областях. В частности, там было несколько случаев убийств военкомов в Закарпатской, Волынской, Ровенской и Львовской областях", - сказал Семченко.
Причем, по его словам, еще ни разу не было случаев, чтобы кого-то из совершивших убийство задержали.
"Самое организованное сопротивление мобилизации происходит именно в Ровенской области. Это же край подпольщиков. Там работали и советские партизаны, и бандеровцы. Где сопротивляются сильнее — там меньше берут", - добавил Семченко.
Полный текст интервью Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизацией читайте на сайте Украина.ру.
Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
19 марта, 14:35
"Папуасы, все на фронт!": американский сенатор потребовал усилить мобилизацию на УкраинеС визитом в Киев приехал американский сенатор Линдси Грэм. Он призвал украинских руководителей государства срочно принять закон о мобилизации, а также омолодить воинский состав ВСУ
 
НовостиУкраинаРовенская областьАлександр Семченкомобилизация
 
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