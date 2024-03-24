https://ukraina.ru/20240324/1054000246.html
Семченко рассказал, где на Украине больше всего сопротивляются мобилизации
Семченко рассказал, где на Украине больше всего сопротивляются мобилизации - 24.03.2024 Украина.ру
Семченко рассказал, где на Украине больше всего сопротивляются мобилизации
Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко в интервью изданию Украина.ру рассказал, в каких регионах Украины больше всего недовольны мобилизацией
2024-03-24T09:52
2024-03-24T09:52
2024-03-24T09:52
новости
украина
ровенская область
александр семченко
мобилизация
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"Недовольные есть во всех регионах Украины, потому что люди хотят жить. При этом максимальное сопротивление мобилизации фиксируется именно в западных областях. В частности, там было несколько случаев убийств военкомов в Закарпатской, Волынской, Ровенской и Львовской областях", - сказал Семченко.Причем, по его словам, еще ни разу не было случаев, чтобы кого-то из совершивших убийство задержали.Полный текст интервью Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизацией читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240319/1053974696.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ровенская область, александр семченко, мобилизация
Новости, Украина, Ровенская область, Александр Семченко, мобилизация
Семченко рассказал, где на Украине больше всего сопротивляются мобилизации
Доктор политических наук, член Представительства украинского народа Александр Семченко в интервью изданию Украина.ру рассказал, в каких регионах Украины больше всего недовольны мобилизацией