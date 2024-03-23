https://ukraina.ru/20240323/1054061037.html

Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский след

Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский след - 23.03.2024 Украина.ру

Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский след

Вечером в пятницу, 22 марта, террористы атаковали концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. По последней информации Следственного комитета, число погибших составляет более 90 человек. Все террористы были задержаны под утро в Брянской области

2024-03-23T12:09

2024-03-23T12:09

2024-03-23T12:23

эксклюзив

россия

крокус сити холл

теракт

московская область

фсб

таджикистан

украина

брянская область

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Нападение произошло около 20:00, когда в зале «Крокуса» должен был состояться концерт группы "Пикник".Незадолго до начала, когда большинство зрителей уже находилось на своих местах, четверо мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в здание, расстреляли охрану и открыли огонь по собравшимся.Затем они проникли в зрительный зал и принялись в упор расстреливать людей, которых собралось в тот вечер несколько тысяч человек. Террористы подожгли бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылись.На место прибыл спецназ, медики и пожарные, был сформирован оперативный штаб. Началась эвакуация людей и оказание помощи пострадавшим.Огонь перекинулся на крышу, его тушение заняло практически всю ночь, часть кровли обрушилась.Утром, как сообщает ФСБ и Следком, четверо террористов были задержаны на территории Брянской области. Они передвигались в белом автомобиле Renault с черной крышей. На этой машине они скрылись с места теракта. Как написал у себя в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, подозреваемых поймали в районе деревни Хацунь Карачевского района. По его информации, в салоне авто были найдены пистолет Макарова, обойма к АКМ и паспорта граждан Таджикистана.Водитель автомобиля не отреагировал на требование сотрудников правоохранительных органов остановиться, началось преследование, по преступникам открыли огонь. Один был задержан на месте, остальные скрылись в лесу и были в последствие пойманы, сообщил Хинштейн.Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании по этому делу 11 человек.Данные об их личностях расходятся. Ряд телеграм-каналов опубликовал ориентировки, по которым их искали силовики. Все преступники - граждане Таджикистана. Все они недавно приехали в РФ и были зарегистрированы в Ивановской, Ярославской и Самарской областях. МИД Таджикистана на своей странице в соцсетях выпустил заявление, в котором отметил, что не получал от России каких-либо данных о причастности своих граждан к "данному акту".Место поимки террористов - Брянская область - не случайно, отмечает ФСБ. Теракт был тщательно спланирован. Боевики планировали пересечь границу с Украиной, на той стороне у них были соответствующие контакты.По последней информации, в "Крокус сити холле" погибли 93 человека. Все они стали жертвами либо стрельбы, либо задохнулись при пожаре. Отмечается, что число погибших может увеличиться. По сообщению Минздрава РФ, состояние 16 пострадавших при теракте оценивается как крайне тяжелое, еще 44 человека - в тяжелом состоянии.Власти Москвы и Московской области заявили, что готовы предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и членам семей погибших.Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования россиянам в связи с терактом.

https://ukraina.ru/20240323/1054059184.html

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московская область

таджикистан

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, крокус сити холл, теракт, московская область, фсб, таджикистан, украина, брянская область