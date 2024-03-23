Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский след - 23.03.2024 Украина.ру
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Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский след
Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский след - 23.03.2024 Украина.ру
Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский след
Вечером в пятницу, 22 марта, террористы атаковали концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. По последней информации Следственного комитета, число погибших составляет более 90 человек. Все террористы были задержаны под утро в Брянской области
2024-03-23T12:09
2024-03-23T12:23
эксклюзив
россия
крокус сити холл
теракт
московская область
фсб
таджикистан
украина
брянская область
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Нападение произошло около 20:00, когда в зале «Крокуса» должен был состояться концерт группы "Пикник".Незадолго до начала, когда большинство зрителей уже находилось на своих местах, четверо мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в здание, расстреляли охрану и открыли огонь по собравшимся.Затем они проникли в зрительный зал и принялись в упор расстреливать людей, которых собралось в тот вечер несколько тысяч человек. Террористы подожгли бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылись.На место прибыл спецназ, медики и пожарные, был сформирован оперативный штаб. Началась эвакуация людей и оказание помощи пострадавшим.Огонь перекинулся на крышу, его тушение заняло практически всю ночь, часть кровли обрушилась.Утром, как сообщает ФСБ и Следком, четверо террористов были задержаны на территории Брянской области. Они передвигались в белом автомобиле Renault с черной крышей. На этой машине они скрылись с места теракта. Как написал у себя в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, подозреваемых поймали в районе деревни Хацунь Карачевского района. По его информации, в салоне авто были найдены пистолет Макарова, обойма к АКМ и паспорта граждан Таджикистана.Водитель автомобиля не отреагировал на требование сотрудников правоохранительных органов остановиться, началось преследование, по преступникам открыли огонь. Один был задержан на месте, остальные скрылись в лесу и были в последствие пойманы, сообщил Хинштейн.Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании по этому делу 11 человек.Данные об их личностях расходятся. Ряд телеграм-каналов опубликовал ориентировки, по которым их искали силовики. Все преступники - граждане Таджикистана. Все они недавно приехали в РФ и были зарегистрированы в Ивановской, Ярославской и Самарской областях. МИД Таджикистана на своей странице в соцсетях выпустил заявление, в котором отметил, что не получал от России каких-либо данных о причастности своих граждан к "данному акту".Место поимки террористов - Брянская область - не случайно, отмечает ФСБ. Теракт был тщательно спланирован. Боевики планировали пересечь границу с Украиной, на той стороне у них были соответствующие контакты.По последней информации, в "Крокус сити холле" погибли 93 человека. Все они стали жертвами либо стрельбы, либо задохнулись при пожаре. Отмечается, что число погибших может увеличиться. По сообщению Минздрава РФ, состояние 16 пострадавших при теракте оценивается как крайне тяжелое, еще 44 человека - в тяжелом состоянии.Власти Москвы и Московской области заявили, что готовы предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и членам семей погибших.Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования россиянам в связи с терактом.
https://ukraina.ru/20240323/1054059184.html
россия
московская область
таджикистан
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Павел Котов
Павел Котов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
эксклюзив, россия, крокус сити холл, теракт, московская область, фсб, таджикистан, украина, брянская область
Эксклюзив, Россия, Крокус Сити Холл, теракт, Московская область, ФСБ, Таджикистан, Украина, Брянская область

Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский след

12:09 23.03.2024 (обновлено: 12:23 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Вечером в пятницу, 22 марта, террористы атаковали концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске. По последней информации Следственного комитета, число погибших составляет более 90 человек. Все террористы были задержаны под утро в Брянской области
Нападение произошло около 20:00, когда в зале «Крокуса» должен был состояться концерт группы "Пикник".
Незадолго до начала, когда большинство зрителей уже находилось на своих местах, четверо мужчин в камуфляже и с автоматами ворвались в здание, расстреляли охрану и открыли огонь по собравшимся.
Затем они проникли в зрительный зал и принялись в упор расстреливать людей, которых собралось в тот вечер несколько тысяч человек. Террористы подожгли бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылись.
На место прибыл спецназ, медики и пожарные, был сформирован оперативный штаб. Началась эвакуация людей и оказание помощи пострадавшим.
Огонь перекинулся на крышу, его тушение заняло практически всю ночь, часть кровли обрушилась.
Утром, как сообщает ФСБ и Следком, четверо террористов были задержаны на территории Брянской области. Они передвигались в белом автомобиле Renault с черной крышей. На этой машине они скрылись с места теракта.
Как написал у себя в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, подозреваемых поймали в районе деревни Хацунь Карачевского района. По его информации, в салоне авто были найдены пистолет Макарова, обойма к АКМ и паспорта граждан Таджикистана.
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
08:55
Реакция Украины на теракт в "Крокус Сити Холле". Главное на Украине на утро 23 мартаВ пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы произошёл теракт. По последним данным погибли 60 человек, более ста, включая детей, пострадали. На Украине открестились от теракта, но ряд волонтёров, политиков и военных одобрил произошедшее
Водитель автомобиля не отреагировал на требование сотрудников правоохранительных органов остановиться, началось преследование, по преступникам открыли огонь. Один был задержан на месте, остальные скрылись в лесу и были в последствие пойманы, сообщил Хинштейн.
Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании по этому делу 11 человек.
Данные об их личностях расходятся. Ряд телеграм-каналов опубликовал ориентировки, по которым их искали силовики. Все преступники - граждане Таджикистана. Все они недавно приехали в РФ и были зарегистрированы в Ивановской, Ярославской и Самарской областях. МИД Таджикистана на своей странице в соцсетях выпустил заявление, в котором отметил, что не получал от России каких-либо данных о причастности своих граждан к "данному акту".
Место поимки террористов - Брянская область - не случайно, отмечает ФСБ. Теракт был тщательно спланирован. Боевики планировали пересечь границу с Украиной, на той стороне у них были соответствующие контакты.
По последней информации, в "Крокус сити холле" погибли 93 человека. Все они стали жертвами либо стрельбы, либо задохнулись при пожаре. Отмечается, что число погибших может увеличиться. По сообщению Минздрава РФ, состояние 16 пострадавших при теракте оценивается как крайне тяжелое, еще 44 человека - в тяжелом состоянии.
Власти Москвы и Московской области заявили, что готовы предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и членам семей погибших.
Мировые лидеры продолжают выражать соболезнования россиянам в связи с терактом.
 
ЭксклюзивРоссияКрокус Сити ХоллтерактМосковская областьФСБТаджикистанУкраинаБрянская область
 
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Заголовок открываемого материала
13:11Задержание террористов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 марта
13:07Количество погибших в результате теракта возросло до 105 человека — СК РФ
12:36Вопросы, на которые нужно получить ответы от правоохранителей. Что не так с терактом в "Крокусе"?
12:22Террористам только сметная казнь без права на прощение – Наталья Поклонская
12:09Теракт в "Крокус сити холле": число погибших, задержание террористов, украинский след
12:07Полищук: После теракта на месте Банковой должен быть лунный пейзаж, а ВСУ надо снести ядерным оружием
11:56Сенат США поддержал проект бюджета на $1,2 трлн, чтобы избежать шатдауна
11:17Глава ФСБ доложил Путину о задержании всех четырех террористов, участвовавших в теракте в "Крокус Сити"
10:36Ростислав Ищенко: У Запада созрел конкретный план, который позволит ВСУ еще два года убиваться об Россию
10:24Путин получил доклады о ходе расследования теракта в "Крокус Сити Холле"- Кремль
10:01Списки погибших в результате теракта в "Крокусе Сити Холле" опубликуют в 10:00 - Воробьев
09:22В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли трое детей - Минздрав Подмосковья
08:55Реакция Украины на теракт в "Крокус Сити Холле". Главное на Украине на утро 23 марта
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