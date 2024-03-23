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Обещания выполним, если сможем. Беженцы на Брянщине рассказали об итогах встречи с представителями ООН
Обещания выполним, если сможем. Беженцы на Брянщине рассказали об итогах встречи с представителями ООН - 23.03.2024 Украина.ру
Обещания выполним, если сможем. Беженцы на Брянщине рассказали об итогах встречи с представителями ООН
Сотрудники международных гуманитарных организаций, работающие с населением, покинувшим зону СВО, недостаточно внимания уделяют потребностям тех, кто приехал в Россию. Об этом рассказали переселенцы из Донбасса и Украины.
2024-03-23T00:30
2024-03-23T00:30
2024-03-23T00:30
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Как передаёт корреспондент издания Украина.ру, недавно они встречались в Брянской области с представителем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Юлдуз Ишназаровой."Обещания мы выполняем, а если не выполняем, то не обещаем. Мы будем стараться что-то сделать, но если не сможем, то уж извините", - так слова, которые Ишназарова произнесла в самом начале встречи передала переселенка из Авдеевки по имени Людмила.Она спросила Ишназарову, почему у жителей Авдеевки не было гуманитарных коридоров, чтобы выехать в Россию.Она попросила представителей ООН прокомментировать заявления руководства УВКБ ООН о том, что мобилизации подлежат беженцы из Украины, которые уехали туда спасать свою жизнь."Я про это не слышала, но это неправильно!", - передала Людмила комментарий Юлдуз Ишназаровой.По словам беженцев, представитель ООН Сергей Борисов рассказал им, что задачей делегации является сбор информации о том, как устроились в России переселенцы из Украины, когда и почему они приехали, как к ним относятся люди."Вы так описываете, что захотелось в Брянске остаться", - процитировали участники встречи общее впечатление представителя УВКБ ООН от рассказов беженцев, временно проживающих в Брянске.
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новости, брянская область, сво, вооруженные силы украины, авдеевка, украина, россия, украина.ру, оон
Новости, Брянская область, СВО, Вооруженные силы Украины, Авдеевка, Украина, Россия, Украина.ру, ООН
Обещания выполним, если сможем. Беженцы на Брянщине рассказали об итогах встречи с представителями ООН
Сотрудники международных гуманитарных организаций, работающие с населением, покинувшим зону СВО, недостаточно внимания уделяют потребностям тех, кто приехал в Россию. Об этом рассказали переселенцы из Донбасса и Украины.
Как передаёт корреспондент издания Украина.ру, недавно они встречались в Брянской области с представителем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Юлдуз Ишназаровой.
"Обещания мы выполняем, а если не выполняем, то не обещаем. Мы будем стараться что-то сделать, но если не сможем, то уж извините", - так слова, которые Ишназарова произнесла в самом начале встречи передала переселенка из Авдеевки по имени Людмила.
Она спросила Ишназарову, почему у жителей Авдеевки не было гуманитарных коридоров, чтобы выехать в Россию.
"Мы были вынуждены ехать в Запорожскую область. Почему международные организации не делали гуманитарные коридоры? Очень много людей хочет выехать, но не может. Авдеевку наконец взяли. Там все оставшиеся в городе люди ждали наших. Гуманитарные коридоры помогли бы. Нас же везли через Запорожскую область. За выезд мы были вынуждены платить взятки ВСУ", - рассказала Людмила.
Она попросила представителей ООН прокомментировать заявления руководства УВКБ ООН о том, что мобилизации подлежат беженцы из Украины, которые уехали туда спасать свою жизнь.
"Я про это не слышала, но это неправильно!", - передала Людмила комментарий Юлдуз Ишназаровой.
По словам беженцев, представитель ООН Сергей Борисов рассказал им, что задачей делегации является сбор информации о том, как устроились в России переселенцы из Украины, когда и почему они приехали, как к ним относятся люди.
"Вы так описываете, что захотелось в Брянске остаться", - процитировали участники встречи общее впечатление представителя УВКБ ООН от рассказов беженцев, временно проживающих в Брянске.