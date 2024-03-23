https://ukraina.ru/20240323/1054058833.html

Обещания выполним, если сможем. Беженцы на Брянщине рассказали об итогах встречи с представителями ООН

Обещания выполним, если сможем. Беженцы на Брянщине рассказали об итогах встречи с представителями ООН - 23.03.2024 Украина.ру

Обещания выполним, если сможем. Беженцы на Брянщине рассказали об итогах встречи с представителями ООН

Сотрудники международных гуманитарных организаций, работающие с населением, покинувшим зону СВО, недостаточно внимания уделяют потребностям тех, кто приехал в Россию. Об этом рассказали переселенцы из Донбасса и Украины.

2024-03-23T00:30

2024-03-23T00:30

2024-03-23T00:30

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Как передаёт корреспондент издания Украина.ру, недавно они встречались в Брянской области с представителем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Юлдуз Ишназаровой."Обещания мы выполняем, а если не выполняем, то не обещаем. Мы будем стараться что-то сделать, но если не сможем, то уж извините", - так слова, которые Ишназарова произнесла в самом начале встречи передала переселенка из Авдеевки по имени Людмила.Она спросила Ишназарову, почему у жителей Авдеевки не было гуманитарных коридоров, чтобы выехать в Россию.Она попросила представителей ООН прокомментировать заявления руководства УВКБ ООН о том, что мобилизации подлежат беженцы из Украины, которые уехали туда спасать свою жизнь."Я про это не слышала, но это неправильно!", - передала Людмила комментарий Юлдуз Ишназаровой.По словам беженцев, представитель ООН Сергей Борисов рассказал им, что задачей делегации является сбор информации о том, как устроились в России переселенцы из Украины, когда и почему они приехали, как к ним относятся люди."Вы так описываете, что захотелось в Брянске остаться", - процитировали участники встречи общее впечатление представителя УВКБ ООН от рассказов беженцев, временно проживающих в Брянске.

https://ukraina.ru/20240221/1053445026.html

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новости, брянская область, сво, вооруженные силы украины, авдеевка, украина, россия, украина.ру, оон