"Скрестить гадюку с черепахой": военный эксперт рассказал, сумеет ли Украина слепить "Франкенштейна" ПВО
На днях ВС РФ поразили три пусковых установки "Пэтриота" на территории Украины. Но у Киева есть на вооружении объектовая системой ПВО, которая может прикрыть батарею ствольной артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
По классификации НАТО, зоны ПВО делятся на передовой и тыловой район, каждый из которых прикрывают определенные классы противовоздушных средств. Зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот" предназначен для защиты тылового района: прикрывает огромные участки инфраструктуры и логистику, рассказал эксперт.
На днях ВС РФ поразили три пусковых установки "Пэтриота" на территории Украины. Это привело к потере 50% систем зонального ПВО противника. Но у Киева есть на вооружении объектовая системой ПВО, которая может прикрыть батарею ствольной артиллерии или пехотные подразделения, уточнил редактор.
"А у нас есть зональная система ПВО – это разнесенный по времени и пространству огромный конгломерат прикрытия техники и личного состава. Этим занимаются наши мощнейшие С-300 и С-400. Ничего этого на Украине уже не осталось", - подчеркнул Матвийчук.
Поэтому ничего из затеи с "Франкенштейном" советских и западных систем ПВО у Украины не получится. "Нельзя гадюку с черепахой скрестить. Они разные", - отметил специалист. И подходы к прикрытию войск у НАТО и СССР также значительно отличались, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.