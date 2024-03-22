Дмитрий Бабич: Даже если "Горбачев" авантюрно отправит французов в Одессу, он снова сядет в лужу

Франция готовит военных для отправки на Украину, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. На первом этапе контингент составит порядка 2000 военнослужащих