"Скрестить гадюку с черепахой": военный эксперт рассказал, сумеет ли Украина слепить "Франкенштейна" ПВО - 22.03.2024 Украина.ру
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"Скрестить гадюку с черепахой": военный эксперт рассказал, сумеет ли Украина слепить "Франкенштейна" ПВО
"Скрестить гадюку с черепахой": военный эксперт рассказал, сумеет ли Украина слепить "Франкенштейна" ПВО - 22.03.2024 Украина.ру
"Скрестить гадюку с черепахой": военный эксперт рассказал, сумеет ли Украина слепить "Франкенштейна" ПВО
На днях ВС РФ поразили три пусковых установки "Пэтриота" на территории Украины. Но у Киева есть на вооружении объектовая системой ПВО, которая может прикрыть батарею ствольной артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
2024-03-22T05:10
2024-03-22T05:10
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По классификации НАТО, зоны ПВО делятся на передовой и тыловой район, каждый из которых прикрывают определенные классы противовоздушных средств. Зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот" предназначен для защиты тылового района: прикрывает огромные участки инфраструктуры и логистику, рассказал эксперт.На днях ВС РФ поразили три пусковых установки "Пэтриота" на территории Украины. Это привело к потере 50% систем зонального ПВО противника. Но у Киева есть на вооружении объектовая системой ПВО, которая может прикрыть батарею ствольной артиллерии или пехотные подразделения, уточнил редактор.Поэтому ничего из затеи с "Франкенштейном" советских и западных систем ПВО у Украины не получится. "Нельзя гадюку с черепахой скрестить. Они разные", - отметил специалист. И подходы к прикрытию войск у НАТО и СССР также значительно отличались, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240321/1054007800.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, киев, нато, с-300, пво, зрк patriot, артиллерия, сво
Новости, Украина, Россия, Киев, НАТО, С-300, ПВО, ЗРК Patriot, артиллерия, СВО

"Скрестить гадюку с черепахой": военный эксперт рассказал, сумеет ли Украина слепить "Франкенштейна" ПВО

05:10 22.03.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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На днях ВС РФ поразили три пусковых установки "Пэтриота" на территории Украины. Но у Киева есть на вооружении объектовая системой ПВО, которая может прикрыть батарею ствольной артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
По классификации НАТО, зоны ПВО делятся на передовой и тыловой район, каждый из которых прикрывают определенные классы противовоздушных средств. Зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот" предназначен для защиты тылового района: прикрывает огромные участки инфраструктуры и логистику, рассказал эксперт.
На днях ВС РФ поразили три пусковых установки "Пэтриота" на территории Украины. Это привело к потере 50% систем зонального ПВО противника. Но у Киева есть на вооружении объектовая системой ПВО, которая может прикрыть батарею ствольной артиллерии или пехотные подразделения, уточнил редактор.
"А у нас есть зональная система ПВО – это разнесенный по времени и пространству огромный конгломерат прикрытия техники и личного состава. Этим занимаются наши мощнейшие С-300 и С-400. Ничего этого на Украине уже не осталось", - подчеркнул Матвийчук.
Поэтому ничего из затеи с "Франкенштейном" советских и западных систем ПВО у Украины не получится. "Нельзя гадюку с черепахой скрестить. Они разные", - отметил специалист. И подходы к прикрытию войск у НАТО и СССР также значительно отличались, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Вчера, 05:31
Дмитрий Бабич: Даже если "Горбачев" авантюрно отправит французов в Одессу, он снова сядет в лужуФранция готовит военных для отправки на Украину, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. На первом этапе контингент составит порядка 2000 военнослужащих
 
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