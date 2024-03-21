Недовольная певица сожгла в клипе чужой паспорт РФ - 21.03.2024 Украина.ру
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Недовольная певица сожгла в клипе чужой паспорт РФ
Недовольная певица сожгла в клипе чужой паспорт РФ - 21.03.2024 Украина.ру
Недовольная певица сожгла в клипе чужой паспорт РФ
Бывшая участница украинской музыкальной группы Yuko Юлия Юрина в клипе на песню "Черная туча" сожгла чужой паспорт, предположительно, гражданина РФ
2024-03-21T16:38
2024-03-21T16:38
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Россиянка, проживающая в Киеве, выпустила клип на песню "Чорна хмара" (с укр. - "Черная туча".). В песне на украинском языке она поёт о "плохих русских". Сама Юрина заявила, что вложила в песню "всю свою ярость, всю свою злость и все свои негативные эмоции". В конце клипа девушка поджигает документ и отрешенно смотрит в камеру.Украинские СМИ пишут, что она, якобы, сожгла свой паспорт гражданина РФ. При этом на видео чётко видно лицо мужчины, которому он принадлежит. Пару месяцев назад Юрина уже жаловалась на то, что действие её российских документов в скором времени истекает, а за 12 лет проживания на Украине гражданство ей так и не дали. Если же Юлия сожгла всё же свой паспорт, соответственно, её нахождение на Украине отныне незаконно, ведь украинский ведь на жительство получен на основании российских документов, заявляла она ранее."Я живу здесь уже 12 лет, занимаюсь традиционной украинской культурой, продвигаю ее здесь […] Жду это (украинское гражданство. – Ред.) очень много лет […] Я не выездная и не могу ничего сделать, чтобы продвигать украинскую культуру за границей. Сколько мне еще ждать?" – заявила она.Она родилась в Анапе, в 2012 году переехала в Киев. В 2016 году стала солисткой группы Yuko, которая участвовала в нацотборе на "Евровидение-2019".Певица выступает против проведения спецоперации на Украине. В сентябре 2022 года она опубликовала фото коллекции футболок и отметила, что "часть средств от продажи футболок пойдут на поддержку [украинских] бойцов".
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новости, украина, россия, киев, певица, украинская певица, гражданство, российский паспорт, паспорт
Новости, Украина, Россия, Киев, певица, украинская певица, гражданство, российский паспорт, паспорт

Недовольная певица сожгла в клипе чужой паспорт РФ

16:38 21.03.2024
 
© YouTube / скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© YouTube / скриншот видео
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Бывшая участница украинской музыкальной группы Yuko Юлия Юрина в клипе на песню "Черная туча" сожгла чужой паспорт, предположительно, гражданина РФ
Россиянка, проживающая в Киеве, выпустила клип на песню "Чорна хмара" (с укр. - "Черная туча".). В песне на украинском языке она поёт о "плохих русских". Сама Юрина заявила, что вложила в песню "всю свою ярость, всю свою злость и все свои негативные эмоции". В конце клипа девушка поджигает документ и отрешенно смотрит в камеру.
Украинские СМИ пишут, что она, якобы, сожгла свой паспорт гражданина РФ. При этом на видео чётко видно лицо мужчины, которому он принадлежит.
Пару месяцев назад Юрина уже жаловалась на то, что действие её российских документов в скором времени истекает, а за 12 лет проживания на Украине гражданство ей так и не дали.
Если же Юлия сожгла всё же свой паспорт, соответственно, её нахождение на Украине отныне незаконно, ведь украинский ведь на жительство получен на основании российских документов, заявляла она ранее.
"Я живу здесь уже 12 лет, занимаюсь традиционной украинской культурой, продвигаю ее здесь […] Жду это (украинское гражданство. – Ред.) очень много лет […] Я не выездная и не могу ничего сделать, чтобы продвигать украинскую культуру за границей. Сколько мне еще ждать?" – заявила она.
Она родилась в Анапе, в 2012 году переехала в Киев. В 2016 году стала солисткой группы Yuko, которая участвовала в нацотборе на "Евровидение-2019".
Певица выступает против проведения спецоперации на Украине. В сентябре 2022 года она опубликовала фото коллекции футболок и отметила, что "часть средств от продажи футболок пойдут на поддержку [украинских] бойцов".
- РИА Новости, 1920, 23.01.2024
23 января, 17:45
"Живу здесь уже 12 лет": россиянка поплакалась, что ей не дают паспорт Украины, а хочется уехатьБывшая участница украинской музыкальной группы Yuko Юлия Юрина пожаловалась, что Украина уже 12 лет не дает ей гражданство. Об этом она рассказала в одной из соцсетей
 
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